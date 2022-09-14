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Новини Економіка
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МВФ розмірковує над поверненням свого представника до Києва, - Рашкован

Новини Цензор.НЕТ Економіка

мвф

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розглядає можливість повернення свого постійного представника до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії у вівторок.

"Ми думаємо над тим, щоб повернути до Києва представника МВФ. Думаємо над організацією фізичної місії: не знаємо – чи до Києва, чи це буде, напевно, Варшава, чи Краків, чи Відень. Тому що під час COVID-19 і під час війни ми не мали (фізичної місії – ІФ-У)", – сказав він.

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Рашкован додав, що у фонді також триває дискусія над новим інструментом, який став би доповненням до інструменту SMP (staff monitoring program). "Цей інструмент потрібен Україні та іншим країнам, де є війни чи конфлікти, коли прогнозування дуже складне: дуже складно спланувати, що буде за кілька місяців – потрібно зробити якісь frame (рамки)", – пояснив представник України у МВФ.

Він зазначив, що такий інструмент зможе надати впевненості експертам, які над цим працюватимуть, зокрема всередині самого фонду, і знизять ризики для їхньої кар'єри.

Рашкован також наголосив на важливості повернення до офіційної мови МВФ у звітах формулювання "російське вторгнення в Україну" або "війна Росії проти України". Він нагадав, що 25 лютого МВФ у спільній заяві зі Світовим банком чітко назвав це російським вторгненням, проте в більшості наступних звітів мова стала більш нейтральною, а Росія робить спроби називати те, що відбувається, "війною в Україні", як у минулому намагалася нав'язати "конфлікт в Україні" чи "конфлікт на сході України".

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з главою МВФ Крісталіною Георгієвою подякував їй за додаткові $1,4 млрд підтримки. Як уточнив Рашкован, ідеться про чергове екстрене фінансування в рамках інструменту RFI, яке має бути надане протягом місяця.

У свою чергу Георгієва зазначила, що в розмові з президентом обговорила, як МВФ може продовжувати підтримувати Україну. "Домовилися вивчити способи нарощування нашої фінансової та політичної участі в Україні з використанням усіх доступних нам інструментів", – написала директорка-розпорядниця фонду у твіттері.

Автор: Роман Свиридович
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Нє сци, повертайся! Тут усе гаразд, тільки іноді русня шмаляє ракетами по нас.
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14.09.2022 03:32 Відповісти
пора все украинские долги за все годы списывать
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14.09.2022 04:18 Відповісти
Рашкован - что то фамилия подозрительная
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14.09.2022 04:22 Відповісти
виглядає як матюк
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14.09.2022 04:37 Відповісти
конечно, после разговора георгиевой с величайшим бонапартирующим финансистом рашкована надо возвращать...
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14.09.2022 06:00 Відповісти
потрібно зробити якісь frame (рамки)"
Фрейми Єрмак робить,нічого не найдеш після тих фреймів,грошей побільше давай,фрейми тут зроблять .
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14.09.2022 06:08 Відповісти
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14.09.2022 06:25 Відповісти
ЗСУ самі собі влаштували лендлиз)))
Слава блискавичним Героям Світла!
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14.09.2022 07:42 Відповісти
Не на часі !
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14.09.2022 07:22 Відповісти
 
 