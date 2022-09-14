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На 14 вересня "Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на 14 вересня – з Донбасу до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Читайте: Жителів деокупованої території Донеччини евакуюватимуть

Автор: 

Укрзалізниця (6826) евакуація (2304)


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На часі вже призначати потяг і до Ростова, і бронювати там місця
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14.09.2022 07:59 Відповісти
 
 