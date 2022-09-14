На 14 вересня "Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг
"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на 14 вересня – з Донбасу до Львова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
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Микола Мазуренко
показати весь коментар14.09.2022 07:59 Відповісти Мені подобається 1
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