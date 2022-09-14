Українські військові проходитимуть вишкіл на території Данії
Військовослужбовці Збройних сил України будуть проходити вишкіл на території Данії. Навчання відбуватимуться за прикладом Великої Британії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це йдеться в заяві глави данського Міноборони Мортена Бедскоу.
"Будуть навчання у Данії. Я не можу надати більше деталей, але навчання української армії в Данії буде", - зазначив міністр.
Наразі Копенгаген направив інструкторів до Британії, яка взяла на себе лідерство у підготовці бійців для армії України.
У червні Лондон пообіцяв протягом чотирьох місяців навчити 10 000 українських військових на кількох своїх базах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Анатолий К #427424
показати весь коментар14.09.2022 08:34 Відповісти Мені подобається 3
Нина Карпенко
показати весь коментар14.09.2022 08:38 Відповісти Мені подобається 3
Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар14.09.2022 08:41 Відповісти Мені подобається 4
kseniya lyesovalova
показати весь коментар14.09.2022 08:43 Відповісти Мені подобається 4
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар14.09.2022 09:15 Відповісти Мені подобається 1
Арнила
показати весь коментар14.09.2022 09:34 Відповісти Мені подобається 0
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар14.09.2022 09:38 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль