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Українські військові проходитимуть вишкіл на території Данії

сержант,навчання,зсу,тренування,підготовка

Військовослужбовці Збройних сил України будуть проходити вишкіл на території Данії. Навчання відбуватимуться за прикладом Великої Британії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це йдеться в заяві глави данського Міноборони Мортена Бедскоу.

"Будуть навчання у Данії. Я не можу надати більше деталей, але навчання української армії в Данії буде", - зазначив міністр.

Наразі Копенгаген направив інструкторів до Британії, яка взяла на себе лідерство у підготовці бійців для армії України.

У червні Лондон пообіцяв протягом чотирьох місяців навчити 10 000 українських військових на кількох своїх базах.

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Данія (768) військові навчання (2775) ЗСУ (7499)


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І знову, як в старі части, коли українські козаки спасили Європу, сьогодні знову потомки козаків спасають не тільки себе, а і Європу. Європейці допомагають санкціями, грошима, військовою технікою і підготовкою, бо нарешті розгледіла, хто є хто. Відчули, що дешевий російський газ і нафта - їх крок до смерті!
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14.09.2022 08:34 Відповісти
Світ "відкрив очі" нарешті та побачив,якого монстра вигодував...
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14.09.2022 08:38 Відповісти
до тогож Данія одна з країн яка перестала видавать туристичні візи кацапам
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14.09.2022 08:41 Відповісти
Боже храни Королеву Дании !
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14.09.2022 08:43 Відповісти
Якщо воїни ЗСУ проходять навчання у країнах НАТО і других,то невже Україна не є гілкою НАТО, навіть паростком..
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14.09.2022 09:15 Відповісти
Здається мені, що після перемоги НАТО саме попросить Україну приєднатися до нього.
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14.09.2022 09:34 Відповісти
Так,але є одне але. Зе не хоче НАТО, йому досить 5 пункту статуту НАТО.
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14.09.2022 09:38 Відповісти
 
 