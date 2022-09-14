Українські військові проходитимуть вишкіл на території Данії

Військовослужбовці Збройних сил України будуть проходити вишкіл на території Данії. Навчання відбуватимуться за прикладом Великої Британії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це йдеться в заяві глави данського Міноборони Мортена Бедскоу.

"Будуть навчання у Данії. Я не можу надати більше деталей, але навчання української армії в Данії буде", - зазначив міністр.

Наразі Копенгаген направив інструкторів до Британії, яка взяла на себе лідерство у підготовці бійців для армії України.

У червні Лондон пообіцяв протягом чотирьох місяців навчити 10 000 українських військових на кількох своїх базах.

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