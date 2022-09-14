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Новини Війна
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Минулої ночі обстрілів Харкова та області не зафіксовано, - Синєгубов

харківщина,артемівка,василенкове,деокупація

Цієї ночі обстрілів м. Харків та населених пунктів Харківщини не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина госпіталізована в Ізюмському районі, 1 - в Куп'янському, 1 - в Чугуївському", - інформує Синєгубов.

Також він зазначає, що на Харківщині триває операція з деокупації області. Звільнено понад 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тис. людей.

"На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу. Дякуємо ЗСУ, віримо в наших військових та спільно працюємо на нашу остаточну перемогу!", - резюмує очільник регіону.

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Автор: 

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«Бо получили пи#ди».
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14.09.2022 09:18 Відповісти
"обстрілів Харкова та області не зафіксовано". Тьху, тьху, тьху..щоб не наврочити.
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14.09.2022 09:43 Відповісти
Де Маляр з конкретикою по Харківщині? Обіцяла сьогодні приємний анонс
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14.09.2022 09:51 Відповісти
Звідси висновок: бий червоних поки не побіліють, бий білих поки не почервоніють!
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14.09.2022 10:49 Відповісти
 
 