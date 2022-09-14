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Новини Санкції ЄС
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ЄС не продовжив санкцій проти Януковича, Пшонки та їхніх синів за розкрадання держкоштів

янукович,пшонка

Євросоюз оприлюднив рішення Ради ЄС щодо вилучення зі списку санкцій експрезидента України Віктора Януковича, його сина Олександра, ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, введених за розкрадання держкоштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр, експрокурор Віктор Пшонка та його син Артем були внесені в санкційні списки ЄС у березні 2014 року за неналежне використання бюджетних фондів або за пов’язані з цим службові зловживання, що спричинили втрати бюджетних фондів України.

У серпні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення запровадити нові обмежувальні заходи щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра у зв’язку з російською війною проти України.

Проте вже 9 вересня рада ЄС прийняла рішення не продовжувати санкції проти чотирьох осіб. 

"5 березня 2014 року Рада ЄС ухвалила регуляторне рішення (ЄС) №208/2014. На основі перегляду, здійсненого Радою ЄС, щодо чотирьох осіб, до яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, та інформацію щодо їхніх прав на захист та права на ефективний судовий захист, мають бути виключені з Додатку I до Регламенту (ЄС) № 208/2014", - йдеться у документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін повторно запроваджує санкції проти Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски, - Шмигаль

Автор: 

санкції (11768) Янукович Віктор (10778) Пшонка Віктор (205) Янукович Олександр (251) Пшонка Артем (23)


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Топ коментарі
+42
Знову зельониє саботували, і не подали докази, як і з закриттям справи проти Коломойського. Зате гасла і заяви до небес!
- А давайте будемо судити по ділам його!
- Ах, ти ж, порохобот, клятий!
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14.09.2022 09:37
+36
Только не Портников, уважаемый человек и аналитик, а портнов, гнида, на которой клейма негде ставить.
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14.09.2022 09:43
+29
Злюка На Дніпрі
@Oscar_3luka
·
12 год
Бюджет 2023. На армію #Зе виділяє 1 трл 156млрд.
Читаєш далі... 38млрд $ від США, ЄС та МВФ закладено в бюджет для армії.
А тепер математика. Курс вже 42. 38*42= 1 трл 596млрд.
Питання, а де вже поділося 400млрд?
От вам і математика від $4000 зп вчителям та 1 млрд дерев.
Думайте
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14.09.2022 09:46
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Знову зельониє саботували, і не подали докази, як і з закриттям справи проти Коломойського. Зате гасла і заяви до небес!
- А давайте будемо судити по ділам його!
- Ах, ти ж, порохобот, клятий!
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14.09.2022 09:37 Відповісти
А старих мало було?
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14.09.2022 09:39 Відповісти
Значить було мало. І дерьмак з бубочкою про це прекрасно знали, як мінімум 3 роки. Тому і дали команду саботувати. Прикриваючись війною, нЕНаЧасі. Бо журнашлюхи з зЕ-рмак марафону контролюються пліснявою і про спавжню ЗРАДУ ніхто шуму не підніме.
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14.09.2022 10:49 Відповісти
Так "зеленим" ніколи-вони гуманітарку та все інше що до рук пливе "пиляють"
Як ******* казати -"не начасі"-!
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14.09.2022 09:40 Відповісти
Та все правильно. Зелені накрали стільки, що вкрадене януковичами - це ніщо. То як же накладати санкції на януковичів, і не накладати на зєлю?
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14.09.2022 09:50 Відповісти
Поки там в ОП буде сидіти татаров і єлдак, ні одна риговська морда не постраждає. Вони потихеньку знищать всі докази, а потім і справи. Зате появляться все більше і більше справ проти реальних патріотів. Але що тут скажеш, мудрому наріду 73% видніше.
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14.09.2022 10:38 Відповісти
Панять, прастіть...наградіть.
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14.09.2022 09:38 Відповісти
Портников з Татаровим працюють на ригів , доки патриоти гибнуть за Україну
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14.09.2022 09:40 Відповісти
Только не Портников, уважаемый человек и аналитик, а портнов, гнида, на которой клейма негде ставить.
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14.09.2022 09:43 Відповісти
"Портников" - уважніше треба. Наговорили на адекватну людину.
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14.09.2022 09:44 Відповісти
Точно , ПОРТНОВ .

це слухала Портникова і помилилась в тексті , хоча писала ПОРТНОВ
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14.09.2022 09:54 Відповісти
Ні.
Треба вибачитись!😡
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14.09.2022 11:22 Відповісти
Вибачитись для мене не проблема. Я же признала свою оплошність .

ви тількі не переходить до хамства , як ********** інші містечкові тролі
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14.09.2022 11:41 Відповісти
Ермак и Кампашка за откат не потребовали продолжение санкций????
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14.09.2022 09:40 Відповісти
Просто синки і послідовники януковичів із Zeкоманди зробили все, аби у ЄС не було підстав для продовження санкцій.
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14.09.2022 09:41 Відповісти
ЄC сам по собі нічого не накладає. Необхідне надати подання вчасно. Але його забули надати або зробили це невчасно. Відповідні спецслужби не зацікавлені в цьому, або виконують чиєсь завдання. Не треба шукати зраду в ЄС, її є в лостатній кількості у нас самих.
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14.09.2022 09:43 Відповісти
спецслужби зайняті Порошенком. їм ніколи...
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14.09.2022 10:23 Відповісти
Ноу коментс...
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14.09.2022 09:45 Відповісти
Там не написано на якій підставі, а так це просто текст,як учора про Байдена і політичне рішення війни. А сьогодні уже інша інформація від того ж самого лиця
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14.09.2022 09:46 Відповісти
Злюка На Дніпрі
@Oscar_3luka
·
12 год
Бюджет 2023. На армію #Зе виділяє 1 трл 156млрд.
Читаєш далі... 38млрд $ від США, ЄС та МВФ закладено в бюджет для армії.
А тепер математика. Курс вже 42. 38*42= 1 трл 596млрд.
Питання, а де вже поділося 400млрд?
От вам і математика від $4000 зп вчителям та 1 млрд дерев.
Думайте
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14.09.2022 09:46 Відповісти
То давайте вже йому статус лєгєтімного повернемо. Довбойоби бісові.
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14.09.2022 09:47 Відповісти
Вже зараз точно гірше не буде.
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14.09.2022 10:19 Відповісти
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14.09.2022 09:50 Відповісти
Бо кошенрне це святе
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14.09.2022 10:03 Відповісти
Тому Угорщина теж не вводитиме проти них санкції.
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14.09.2022 10:18 Відповісти
А як брат по крові може внести с погані списки брата по крові?
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14.09.2022 10:41 Відповісти
дякую дуже дякую
ГПУ та СБУ
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14.09.2022 09:50 Відповісти
благодарить надо только одного человечка - мелкого и гундосного. С погоняловом "Зеля"
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14.09.2022 09:59 Відповісти
"зелені регіонали" ніколи не збиратимуть доказову базу на "папіредніків ригіоналів" Їх обєднує єдина онтиукраїнська лінія.
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14.09.2022 09:56 Відповісти
А гниды зеленые еще что-то про расследование событий на майдане рассказывают. Да они достигнутое сливают.
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14.09.2022 09:57 Відповісти
Таке враження, що зє! був зовсім не проти помінятися місцями з бандюковичем - н@хєра йому цей головняк з цією Україною? Он на рубльовці шикарний особняк, зубоскальство на кацапську публіку, доходи від "сватів", можна до Криму тільце погріти. Нє, бл@дь, нацюги рогами уперлись, почали воювати. І америкоси прокляті впряглись. Куди бідному єврейчику податись? От і гадить тепер, де по крупному, де по дрібному
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14.09.2022 10:00 Відповісти
У зелених один найбiльший ворог Порошенко,а злодii,брехуни,мерзотники-друзi.
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14.09.2022 10:10 Відповісти
В країнах ЄС розуміють що Зеля та Беня накрали більше ніж Януковіч.
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14.09.2022 10:16 Відповісти
В ОПпе шапіто знають, як можна ще заробити, якщо гуманітарку вже всю вкрали, у юстиції професіонали.
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14.09.2022 10:16 Відповісти
Це не шапіто, це вороги, які прикривають свої диверсії вдаваною недосвідченністю та тупістю.
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14.09.2022 10:37 Відповісти
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14.09.2022 10:19 Відповісти
Які дивні співпадіння у правосудді плісянви. Чимось схоже на список орденоносців Бубочки. Кацапська кротоферма, риги, колаборанти.
Понеділок, 30 травня 2022
«Із незрозумілих причин» Україна відмовилася від стягнення з РФ за анексований Крим - Зеркаль

6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.

25 серпня 2021
"Суд американського штату Делавер частково призупинив розгляд позову державного https://nv.ua/ukr/tags/privatbank.html ПриватБанку проти колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського і Генадія Боголюбова через незавершені судові процеси в Україні"
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14.09.2022 10:28 Відповісти
зсб.не на часі.Давайте вже після війни.
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14.09.2022 10:31 Відповісти
А після війни з Європи повернуться 73%, для яких Володя і дядя Бєня готують новий серіал, як Боневьік, абдристович і дєрмак(якого не було в Україні) знищили весь російський спецназ, який йшов захоплювати Банкову. Абдристович точним вистілом із гранатомета, вкраденого на блокпосту і по координатах Боневтіка, знищує їх штаб, а єлдак добиває "трьохсотих". Всю операцію фінансує Беня і нарід знову їх вибирає, тільки можливо на цей раз вибере абдристовича, а чим не президент, бреше так, як подобається наріду?
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14.09.2022 10:55 Відповісти
Какая разница, как говорит нелох не все были плохие при яныке, получается и сам янык для нелоха нормальный парень был, наверное в бане для него танцевал, ахах
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14.09.2022 11:13 Відповісти
опзж це альмаматер всієї прогнилої совкової системи управління, побудови вертикалі всіх типів влад, злиття влад з криміналом і організація їх взаємодії для експлуатації народу/бьідла.
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14.09.2022 11:27 Відповісти
дякувати порошенку шо нічого не зробив по цій справі з 2014р.
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14.09.2022 11:47 Відповісти
Предлагаю открыть уголовку на ВСЕХ ген прокуроров при Порошенко и Зеленском за преступный саботаж уголовных дел подсанкционных политиков и бизнесменов!!!!
ВСЕ президенты и их ставленники спускали эти дела на тормозах....
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14.09.2022 13:47 Відповісти
 
 