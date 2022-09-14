ЄС не продовжив санкцій проти Януковича, Пшонки та їхніх синів за розкрадання держкоштів
Євросоюз оприлюднив рішення Ради ЄС щодо вилучення зі списку санкцій експрезидента України Віктора Януковича, його сина Олександра, ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема, введених за розкрадання держкоштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний журнал ЄС.
Експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр, експрокурор Віктор Пшонка та його син Артем були внесені в санкційні списки ЄС у березні 2014 року за неналежне використання бюджетних фондів або за пов’язані з цим службові зловживання, що спричинили втрати бюджетних фондів України.
У серпні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення запровадити нові обмежувальні заходи щодо експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра у зв’язку з російською війною проти України.
Проте вже 9 вересня рада ЄС прийняла рішення не продовжувати санкції проти чотирьох осіб.
"5 березня 2014 року Рада ЄС ухвалила регуляторне рішення (ЄС) №208/2014. На основі перегляду, здійсненого Радою ЄС, щодо чотирьох осіб, до яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, та інформацію щодо їхніх прав на захист та права на ефективний судовий захист, мають бути виключені з Додатку I до Регламенту (ЄС) № 208/2014", - йдеться у документі.
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- А давайте будемо судити по ділам його!
- Ах, ти ж, порохобот, клятий!
Як ******* казати -"не начасі"-!
це слухала Портникова і помилилась в тексті , хоча писала ПОРТНОВ
Треба вибачитись!😡
ви тількі не переходить до хамства , як ********** інші містечкові тролі
@Oscar_3luka
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12 год
Бюджет 2023. На армію #Зе виділяє 1 трл 156млрд.
Читаєш далі... 38млрд $ від США, ЄС та МВФ закладено в бюджет для армії.
А тепер математика. Курс вже 42. 38*42= 1 трл 596млрд.
Питання, а де вже поділося 400млрд?
От вам і математика від $4000 зп вчителям та 1 млрд дерев.
Думайте
ГПУ та СБУ
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