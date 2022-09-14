В Одесі втретє за чотири дні облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ
Дві дівчини облили червоною фарбою постамент пам’ятника "Засновникам міста", який більш відомий як "пам’ятник Катерині ІІ" через фігуру імператриці, яка є центральною в композиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Ізбірком.
"Катерина ненавиділа українців. Так само як Путін. Єдине місце, де ще стоїть пам'ятник Катерині в Україні, це в окупованому Севастополі. І це багато про що говорить", - прокоментувала одна з дівчат-учасниць.
Це вже третя схожа акція за останні чотири дні.
12 вересня активіст "Автомайдану" Артак Григорян також облив пам'ятник червоною фарбою. Своїми діями він хотів привернути увагу до проблеми зволікання міською владою знесення пам’ятника.
А 10 вересня на пам'ятнику з'явився напис, зроблений червоною фарбою: "Єкатеріна = путін".
Нагадаємо, долю пам’ятника засновникам Одеси вирішуватимуть на громадських обговореннях. 19 вересня мають відбутися громадські обговорення у формі інтернет-конференції. Після них планується провести електронне опитування жителів громади.
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Кто же должен снести его если Вы ?
это рабское мышление или что ?
давайте тогда ещё гитлеру поставьте , зачем мелочиться ?
где общество которое бы вышло и правда восторжествовала ?
Треба продавати виробникам фарби право розфарбовувати цю статУю під клоуна в якості "рекламного зразка"!
Я можу і сам приїхати з екскаватором і ********** цю наволоч , якщо забеспечите мені кругову оборону від ватоцефалів
его же собирались еще вчера снести!
тут еще кричали, что, типа, кто на снос не придет, тот москаль!
ну я и подумал - "ну все, ***** катьке"....
та и забыл за нее..., накой куй она мне нужна, за нее помнить....
а тут вот оно шо!
а шо случилось?
Рішення про знесення цього лайна має прийняти та реалізувати Київ, але й там у керівництві зе-вати до хрена
Остальное пусть стоит.