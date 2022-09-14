В Одесі втретє за чотири дні облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ

Дві дівчини облили червоною фарбою постамент пам’ятника "Засновникам міста", який більш відомий як "пам’ятник Катерині ІІ" через фігуру імператриці, яка є центральною в композиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Ізбірком.

"Катерина ненавиділа українців. Так само як Путін. Єдине місце, де ще стоїть пам'ятник Катерині в Україні, це в окупованому Севастополі. І це багато про що говорить", - прокоментувала одна з дівчат-учасниць.

Це вже третя схожа акція за останні чотири дні.

12 вересня активіст "Автомайдану" Артак Григорян також облив пам'ятник червоною фарбою. Своїми діями він хотів привернути увагу до проблеми зволікання міською владою знесення пам’ятника.

А 10 вересня на пам'ятнику з'явився напис, зроблений червоною фарбою: "Єкатеріна = путін".

Нагадаємо, долю пам’ятника засновникам Одеси вирішуватимуть на громадських обговореннях. 19 вересня мають відбутися громадські обговорення у формі інтернет-конференції. Після них планується провести електронне опитування жителів громади.

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