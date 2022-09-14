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В Одесі втретє за чотири дні облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ

катерина,іі

Дві дівчини облили червоною фарбою постамент пам’ятника "Засновникам міста", який більш відомий як "пам’ятник Катерині ІІ" через фігуру імператриці, яка є центральною в композиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Ізбірком.

"Катерина ненавиділа українців. Так само як Путін. Єдине місце, де ще стоїть пам'ятник Катерині в Україні, це в окупованому Севастополі. І це багато про що говорить", - прокоментувала одна з дівчат-учасниць.

Це вже третя схожа акція за останні чотири дні.

12 вересня активіст "Автомайдану" Артак Григорян також облив пам'ятник червоною фарбою. Своїми діями він хотів привернути увагу до проблеми зволікання міською владою знесення пам’ятника. 

А 10 вересня на пам'ятнику з'явився напис, зроблений червоною фарбою: "Єкатеріна = путін".

Нагадаємо, долю пам’ятника засновникам Одеси вирішуватимуть на громадських обговореннях. 19 вересня мають відбутися громадські обговорення у формі інтернет-конференції. Після них планується провести  електронне опитування жителів громади. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пам’ятники Катерині II та Суворову треба передати в музеї, - Одеська ОВА. ФОТО

Автор: 

Катерина ІІ (21) Одеса (5437) пам’ятник (927)


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Топ коментарі
+25
Та знести його і по справі
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14.09.2022 10:06
+22
на цьому місці має стояти пам'ятник Степану Бандері а не потворі яка зруйнувала Запоріжську Січ
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14.09.2022 10:12
+21
Пам'ятник цій кацапській шльондрі має бути знесено...Як і всім кацапським мерзотам по усій Україні...
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14.09.2022 10:12
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Та знести його і по справі
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14.09.2022 10:06 Відповісти
Это вы к марсианам обращаетесь ?

Кто же должен снести его если Вы ?
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14.09.2022 10:11 Відповісти
Не могу понять, как могут украинцы терпеть так называемые памятник своим убийцам ?

это рабское мышление или что ?

давайте тогда ещё гитлеру поставьте , зачем мелочиться ?

где общество которое бы вышло и правда восторжествовала ?
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14.09.2022 10:09 Відповісти
на цьому місці має стояти пам'ятник Степану Бандері а не потворі яка зруйнувала Запоріжську Січ
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14.09.2022 10:12 Відповісти
Пам'ятників Степанові Бандері повинно бути мало, але якісних! А на цьому місці, де Катька, можна Верещучку з парасолькою!
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14.09.2022 10:35 Відповісти
Степана Бандери багато не буває
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14.09.2022 10:37 Відповісти
Пам'ятник цій кацапській шльондрі має бути знесено...Як і всім кацапським мерзотам по усій Україні...
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14.09.2022 10:12 Відповісти
Нужно передать координаты памятника кацапам и сказать, что там стоит хаймарс
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14.09.2022 10:15 Відповісти
Немає в Одесі патріотів з кувалдою? Соромно за Одесу.
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14.09.2022 10:13 Відповісти
які там патріоти, в Одесі вати як в Донецьку
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14.09.2022 10:25 Відповісти
+ ще там підрахуй, що став академіком і виробником ******** йурістів
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14.09.2022 11:13 Відповісти
може, то їй коняка шось порвав?
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14.09.2022 10:13 Відповісти
Трухін своїм прикладом покаже що коник нічого не може йому порвати, але пам'ятник збоченки не дасть знести.
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14.09.2022 10:31 Відповісти
Є ідея як заробити на ній!
Треба продавати виробникам фарби право розфарбовувати цю статУю під клоуна в якості "рекламного зразка"!
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14.09.2022 10:14 Відповісти
Вообще то она Софья Августа Фредерика Анхальт-Цербстская
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14.09.2022 10:14 Відповісти
І що це міняє?
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15.09.2022 20:00 Відповісти
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14.09.2022 10:14 Відповісти
Пам'ятників кацапському пануванню не місце в Україні, тим більше в місті яке в рази старше за першу згадку про москальську державу.
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14.09.2022 10:16 Відповісти
На її місці могла б бути "верещук". З парасолькою
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14.09.2022 10:17 Відповісти
ta skilky moskalski symvoly budut musoluyty ochi blad
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14.09.2022 10:18 Відповісти
Одесити чого ви боїтеся? Існування цієї ганьби це порушення Закону! Закон має вищу силу над рішеннями вашої місцнвої ради , тому ламайте самі, а якщо поліцейські приїдуть захищати її то записуйте їх фейси щоб в майбутньому судити їх.

Я можу і сам приїхати з екскаватором і ********** цю наволоч , якщо забеспечите мені кругову оборону від ватоцефалів
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14.09.2022 10:18 Відповісти
Да уберите эту всекацапскую ***** и отправьте ишаку дон-дону, будет этому засранцу напоминать об Одессе которую он толи взял, толи хотел взять верхом на баране!!!!
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14.09.2022 10:19 Відповісти
Катька 2 курва
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14.09.2022 10:19 Відповісти
А взагалі-то, вас тут раніше не стояло.
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14.09.2022 10:20 Відповісти
Помилка - пам'ятник цій шльондрі стоїть в окупованому Сімферополі!
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14.09.2022 10:20 Відповісти
та шо за херня?
его же собирались еще вчера снести!
тут еще кричали, что, типа, кто на снос не придет, тот москаль!
ну я и подумал - "ну все, ***** катьке"....
та и забыл за нее..., накой куй она мне нужна, за нее помнить....
а тут вот оно шо!
а шо случилось?
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14.09.2022 10:21 Відповісти
убрать надо эту дешевую придорожную шалаву... вообще... а сам памятник утилизировать...
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14.09.2022 10:26 Відповісти
я би провів відкриті громадські слухання, де взяв би на олівець усих, хто підтримав ідею залишити пам'ятник на місці. Далі - чемодан - і найух з України
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14.09.2022 10:31 Відповісти
карандашей не хватит).. в Одессе украинцев ( политических) чуть больше чем в Севастополе
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14.09.2022 10:37 Відповісти
цікаво, а звідки така інфа? дядя Мойша сказав
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14.09.2022 11:58 Відповісти
Однозначно знести - і в музеї якомусь поставити у внутрішньому дворику... Як собаки обсцикають стовпи і мітять свої території, так само роблять і імперії своїми єкатєрінами, достоєвскими, толстими, лермонтовими та іншою імперською наволоччю...
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14.09.2022 10:33 Відповісти
Так, у дворіку, тільки головою в землю закопати.
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15.09.2022 20:04 Відповісти
100 против 10 что Катя останется на месте после опроса.
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14.09.2022 10:35 Відповісти
Пропоную одеситам і киянам челлендж: кияни демонтовують пам'ятник Щорсу, зрізають Щорса з коня. Коня дарують одеситам, а ті примощують його ззаду пам'ятника Катьці. Два в одному: і кияни ще один пам'ятник декомунізують, і одесити створять історично правдоподібну інсталяцію...Не дякуйте😂😂😂
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14.09.2022 10:35 Відповісти
Креативно
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14.09.2022 12:46 Відповісти
Так а що, пам'ятника Біллі Херінґтону в Одесі не буде? От жеж "F@cking slaves"🙁🙁🙁♂️♂️♂️
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14.09.2022 10:37 Відповісти
Трос їй на шию і причепити до танка. Чи до КрАЗа.
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14.09.2022 10:40 Відповісти
все просто - Труханов та інші російські підораси пояснюють одеситам, що їх не обстрілюють, доки місто не чіпає московські символи.

Рішення про знесення цього лайна має прийняти та реалізувати Київ, але й там у керівництві зе-вати до хрена
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14.09.2022 11:09 Відповісти
Тут суцільна зє-вата, куди там тій Одесі?
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14.09.2022 12:44 Відповісти
Інтересний факт. Так званий пам'ятник Катерині стоїть в 150-200 метрів від пам'ятника Дюку. Так Дюк обложений горою мішків з піском, а Катерина гола... Виявляється Катерина не боїться російських обстрілів?... Беріть на озброєння даний факт, і розповсюджуйте, бо 70% одеситів проти зносу тої Катерини котра в свою чергу є метастазою руського миру.
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14.09.2022 11:47 Відповісти
Ну, Дюк Рішел'є реально будував Одесу, а катерина ІІ реально їбл@ся конем - відчуваєте різницю
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14.09.2022 12:43 Відповісти
Коню памятник можно.
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14.09.2022 13:04 Відповісти
Може, простіше один раз підірвати, ніж чотири рази фарбувати? Чи тут за приказкою "викрасіть і вибросіть"?
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14.09.2022 12:41 Відповісти
Отбить ей голову можно любым крупнокалиберным пулемётом.
Остальное пусть стоит.
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14.09.2022 13:06 Відповісти
Невже в Одесі немає активістів. ветеранів АТО\ООС. які б знесли цей ганебний пам"ятник ?!!
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14.09.2022 13:45 Відповісти
Дивіться які вельмишановні люди це роблять і як відпрацьовує мерзота....

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14.09.2022 14:19 Відповісти
 
 