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Новини Агресія Росії проти України Війна
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​​В АРМА передано 49 земельних ділянок, які належать громадянам РФ

арма

За клопотанням прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва в управління АРМА передано 49 земельних ділянок у Київській області, які належать громадянам РФ. Загальна площа цієї землі становить понад 500 га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора України.

Слідством встановлено, що на території м. Києва функціонує підприємство, основним видом діяльності якого є надання в оренду земельних ділянок, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ.

Отримуючи прибутки від оренди землі, власники цих ділянок переказували частину коштів на рахунки своїх підприємств, зареєстрованих на території РФ та сплачували податки до бюджету країни-агресора, таким чином здійснюючи фінансування збройних сил РФ та її збройної агресії проти України (ч. 1 ст.110-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішенням Деснянського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на 49 земельних ділянок в Київській області з одночасною передачею в управління АРМА.

У межах досудового розслідування тривають заходи щодо встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб РФ та її резидентам.

Читайте: Майже 24 млн грн арештованих коштів підприємства зі структури "Роснефть" передали АРМА, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

земля (1670) АРМА (553) актив (237) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+3
Громадянам Росії взагалі не треба здавати землі в оренду
І це злочин хто допомагав їм отримати землю
Бо ворог вкорінюється і скаже це моя земля
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14.09.2022 10:43
+2
Только вот десятки отелей и домовладений в Закарпатье и Львовской области успешно процветают. И никому нет дела.
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14.09.2022 10:52
+1
Потiм цi земельнi дiлянки куплять за три копiйки зеленi.
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14.09.2022 10:42
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Потiм цi земельнi дiлянки куплять за три копiйки зеленi.
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14.09.2022 10:42 Відповісти
Танюся,так Кличко ж не зелений.Чи вже зелений?500 га-це що для посміятися?Якогось п*яного кацапа спіймали за кермом,а він дав відступні?
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14.09.2022 11:17 Відповісти
Пане Борiс ,зеленi як сарана,жерут всi i 500 га зжерут.А Кличка запитувати нiхто не буде,все вирiшать там,где треба.
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14.09.2022 11:39 Відповісти
Громадянам Росії взагалі не треба здавати землі в оренду
І це злочин хто допомагав їм отримати землю
Бо ворог вкорінюється і скаже це моя земля
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14.09.2022 10:43 Відповісти
Згодна,але цi землi мають отримати украiнськи громадяни законним способом,у зелених своi закони.
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14.09.2022 10:54 Відповісти
Только вот десятки отелей и домовладений в Закарпатье и Львовской области успешно процветают. И никому нет дела.
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14.09.2022 10:52 Відповісти
* принадлежащих гражданам раисси. Сколько лет прошло с 2014 года, не подскажете
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14.09.2022 10:53 Відповісти
Тим часом з яника, його синів і пшонки ЄС знімає санкції. Подяка Зевладі за злочинну бездіяльність
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14.09.2022 10:59 Відповісти
Ну ти ж не знаєш, скільки відкату за це отримав ЗЄрмак. Так що не факт, що бездіяльність.
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14.09.2022 11:15 Відповісти
Очередная видимость работы.
Даже последний идиот знает, что у граждан РФ в Украине много родственников и большая часть земли/недвижимости оформляется на родственников (даже очень дальних). Особенно это касается промышленных сельхозземель.
Думаю не менее 50% ВСЕХ агропредприятий и фермеров имеют российские капиталы и совладельцев. Раскопать и доказать это - та еще работа. Поэтому наши "доблестные правоохранительные органы" идут по пути наименьшего сопротивления: Находят придурков-россиян, которые оформили это на себя (а таких не более 5%) и радостно рапортуют о проделанной работе.
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14.09.2022 11:00 Відповісти
Ця АРМА - ЗЕлений аукціон, а не конфіскація. За відкупні все повернуть власнику.

Що с Фрідманом, борці уєві???!!!
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14.09.2022 11:14 Відповісти
Опять тупой пиар.....
Передано это не конфисковано.....
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14.09.2022 16:11 Відповісти
 
 