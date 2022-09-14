В АРМА передано 49 земельних ділянок, які належать громадянам РФ
За клопотанням прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва в управління АРМА передано 49 земельних ділянок у Київській області, які належать громадянам РФ. Загальна площа цієї землі становить понад 500 га.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора України.
Слідством встановлено, що на території м. Києва функціонує підприємство, основним видом діяльності якого є надання в оренду земельних ділянок, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ.
Отримуючи прибутки від оренди землі, власники цих ділянок переказували частину коштів на рахунки своїх підприємств, зареєстрованих на території РФ та сплачували податки до бюджету країни-агресора, таким чином здійснюючи фінансування збройних сил РФ та її збройної агресії проти України (ч. 1 ст.110-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішенням Деснянського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на 49 земельних ділянок в Київській області з одночасною передачею в управління АРМА.
У межах досудового розслідування тривають заходи щодо встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб РФ та її резидентам.
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І це злочин хто допомагав їм отримати землю
Бо ворог вкорінюється і скаже це моя земля
Даже последний идиот знает, что у граждан РФ в Украине много родственников и большая часть земли/недвижимости оформляется на родственников (даже очень дальних). Особенно это касается промышленных сельхозземель.
Думаю не менее 50% ВСЕХ агропредприятий и фермеров имеют российские капиталы и совладельцев. Раскопать и доказать это - та еще работа. Поэтому наши "доблестные правоохранительные органы" идут по пути наименьшего сопротивления: Находят придурков-россиян, которые оформили это на себя (а таких не более 5%) и радостно рапортуют о проделанной работе.
Що с Фрідманом, борці уєві???!!!
Передано это не конфисковано.....