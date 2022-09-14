Ми обов’язково добудуємо цей державний кордон, - Яценюк про стіну між Україною і РФ
"Будівництво державного кордону роками дискредитували росіяни, різного роду шарії, соловйови і корисні ідіоти в Україні. Державний кордон України - це не "Стіна Яценюка", а один із елементів захисту української держави. І він повинен бути і буде добудований.
Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що українська армія звільнила тисячі квадратних кілометрів від російської окупаційної навали, за що велика вдячність і шана кожному українському військовослужбовцю.
"Збройні Сили України дійшли в Харківській області до державного кордону. Саме до того державного кордону, який розпочали будувати під керівництвом мого уряду в 2014 році. В народі це називають проєкт "Стіна", - зазначив Яценюк.
Він нагадав, що прикордонна служба, яка займалася облаштуванням кордону, "погодила цей проєкт з інститутом Служби безпеки та Міністерства оборони".
"Його проєкт так і не був змінений протягом останніх шести років, поки я вже не прем’єр-міністр. Доцільність його добудови була визнана чинним урядом. І в грудні минулого року саме чинний уряд прийняв рішення добудувати державний кордон і виділив більше 30 мільярдів гривень на те, щоб добудувати цей державний кордон", - нагадав Яценюк.
Він підкреслив, що з часів незалежності України не було побудовано жодного квадратного метра державного кордону, який би розділяв Україну і Росію.
"Я відстоював і буду відстоювати правильність свого політичного рішення щодо необхідності будівництва державного кордону. Саме за таким проєктом будують державні кордони і країни-члени Європейського Союзу. Коли Україна буде звільнена від російських окупантів, а цей час настане, ми обов’язково добудуємо цей державний кордон", - наголосив Яценюк.
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Якби її посили системами ПРО ось тоді це стіна
Якщо Яценюк не мав ставити системи ПРО то що ж він думав що ця стіна захистить у війну?
А для боротьби з диверсантами допоможуть камери спостереження тільки їх треба багато ставити на кордоні.
Може десь поряд стояли і бачили ? Нє ?
Так іудеїв неєвреїв небагато, але є.
Але так само мало євреїв-християн.
Так що там з Яценюком ?? Мо фото є у синагозі ? Метрика ? Старі фото бабусь і дідусів з пейсами ?
"Наші захисники вийшли в Харківській області на кордон з Росією і побачили там стіну Яценюка, на яку було витрачено більше 2,5 млрд грн. Схоже, що саме завдяки стіні Яценюка нам вдалося стримати повномасштабне вторгнення Росії."
Газ купимо у Росії
https://www.youtube.com/watch?v=WwZUf3RzaMc&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Яценюк. Цены на газ.
https://www.youtube.com/watch?v=gURlnP4djRY&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2
Чей газ идёт через Украину в Европу?
https://youtu.be/VzArkSjh__c?t=16
За эти расчёты Андрея Нечая хотят посадить
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3827
А как вовремя вылез то, как раз ВСУ территории освобождает.
Где ж раньше был, Сеня?
Щас еще Яреська вылезет, следом за ней еще некоторые личности...
може бути маленька проблема....: периметер цієї Майбутньої Стіни треба уточнювати з паном ЗАЛУЖНИМ та ЗСУ....щоб два рази не переробляти...
Де воно сидить? В Україні? Нехай закриє свою кролячу пику та не квакає з-за кордону. Знову тварюка на чужих плечах збирається в'їхати в рай.
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1xaZ2ITOw&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Стена Яценюка в 2022 году, на что ушли миллиарды?
А тепер запитання в студію!!!!!
Де хвамілії, посади, тих хто розкрадав??? Де хвотки забору по якому "їхала техніка москалів"????
А не має бо у відео тупо москальський акцент на того хто подав ідею, а не організатора і виконавця.... АЛЕ.... якщо мати чу-чуть мізків тоді можна знайти ось це
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96+%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0+&sxsrf=ALiCzsbAXgTXh8EpMnzqc5hHMGdfpRAyEA%3A1663144192470&ei=AJEhY4qsHJKxrgSMrJbQCA&ved=0ahUKEwiKrLX27pP6AhWSmIsKHQyWBYoQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96+%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABOgsIABCABBCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToECCMQJzoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoKCC4QxwEQrwEQQzoICC4QgAQQsQM6BQguEIAEOggIABCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBEK8BOgsILhCABBCxAxDUAjoHCAAQsQMQQzoHCAAQgAQQCjoHCAAQsQMQCjoKCC4QsQMQgwEQDToECAAQDToHCAAQyQMQDToECC4QDToGCAAQDRAKOggIABAeEA0QBToKCAAQHhAPEA0QBToFCAAQywE6BQgAEMQCOgYIABAeEBY6CAgAEB4QDxAWOgcIIRCgARAKSgQIQRgASgQIRhgAUABYo_gBYPCFAmgMcAF4AYABgwGIAactkgEFMzIuMjaYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz розкрадання на стіні яценюка
та перший лінк
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/14/7367407/ Справа "Стіни" Яценюка: з трьох підозрюваних зняли частину обвинувачень, тяжкі лишаються
І щось я не бачу, крім назви стіни - фамілії Яценюк..... Я не добачаю????? Чи просто тут ***** ******* зедебіли????
Це відео зроблено "на колінці" самим тупим блохером (якість відео, тематика, набери в Гугл "створити відео з нарізок" - і там більше інструментів )
Нижче написав, що передбачалося.
Передбачалося:
- паркан 2,5 м з колючкою;
- КСС;
- рів проти техніки;
- обладнання рокадних доріг вздовж усього кордону;
- вишки;
- відеоспостереження;
- техніка ... тощо ...
- паркан 2,5 м з колючкою;
- КСС;
- рів проти техніки;
- обладнання рокадних доріг вздовж усього кордону;
- вишки;
- відеоспостереження;
- техніка ... тощо ...