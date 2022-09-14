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Ми обов’язково добудуємо цей державний кордон, - Яценюк про стіну між Україною і РФ

стена

"Будівництво державного кордону роками дискредитували росіяни, різного роду шарії, соловйови і корисні ідіоти в Україні. Державний кордон України - це не "Стіна Яценюка", а один із елементів захисту української держави. І він повинен бути і буде добудований.

Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що українська армія звільнила тисячі квадратних кілометрів від російської окупаційної навали, за що велика вдячність і шана кожному українському військовослужбовцю.

"Збройні Сили України дійшли в Харківській області до державного кордону. Саме до того державного кордону, який розпочали будувати під керівництвом мого уряду в 2014 році. В народі це називають проєкт "Стіна", - зазначив Яценюк.

Він нагадав, що прикордонна служба, яка займалася облаштуванням кордону, "погодила цей проєкт з інститутом Служби безпеки та Міністерства оборони".

"Його проєкт так і не був змінений протягом останніх шести років, поки я вже не прем’єр-міністр. Доцільність його добудови була визнана чинним урядом. І в грудні минулого року саме чинний уряд прийняв рішення добудувати державний кордон і виділив більше 30 мільярдів гривень на те, щоб добудувати цей державний кордон", - нагадав Яценюк.

Він підкреслив, що з часів незалежності України не було побудовано жодного квадратного метра державного кордону, який би розділяв Україну і Росію.

Також читайте: Окупанти залишили Великий Бурлук та Дворічну. На окремих ділянках фронту на Харківщині ЗСУ вийшли на держкордон з РФ, - Синєгубов

"Я відстоював і буду відстоювати правильність свого політичного рішення щодо необхідності будівництва державного кордону. Саме за таким проєктом будують державні кордони і країни-члени Європейського Союзу. Коли Україна буде звільнена від російських окупантів, а цей час настане, ми обов’язково добудуємо цей державний кордон", - наголосив Яценюк.

Автор: 

кордон (4750) Яценюк Арсеній (2570)


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Топ коментарі
+23
Скільки вкрав? де почитати?
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14.09.2022 10:41
+22
Оббрехали Яценюка, а шкода, вважаю його толковим політиком, освіченим та авторитетним серед дипломатів.
Войовнича бездарність, що обрала собі клована за лідера, таких не терпить...
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14.09.2022 10:48
+19
"інформації є чимало у Гуглі" - ти звинуватив людину у розкраданні, а докази рекомендуєш шукати у Гуглі? Так там і про "збагатілся у 800 раз є". По-твоєму це правда?
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14.09.2022 10:51
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14.09.2022 11:25 Відповісти
Він же Вам написав ... Оборудование границьі работает только против контрабаса и нелегальной миграции. Против регулярной армии даже бетонная стена Израиля в 6 метров - херня которую вьінесут взрьівчаткой за пять минут.
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14.09.2022 13:22 Відповісти
Сєня, йди на передок, там є куля.
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14.09.2022 11:00 Відповісти
Нам ніякий паркан не допоможе від грьобаної русні. Тому на нього не тра великі кошти витрачати, а просто добудувати оту символічну "стіну яценюка". Краще створити безпекову мілітарну зону на 100км в глибину рашкі і відстрілювать все що буде робити спроби рухатись в наш бік. І на кожен постріл з тої сторони робить десяток у відповідь. Інакше вони будуть лізти постійно.
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14.09.2022 11:01 Відповісти
Саме так зараз робить Азербайджан - виносять біля кордону усе що рухається та пофарбовано в зелений колір.
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14.09.2022 11:05 Відповісти
...сказал Кулявлоб-таккулявлоб и самозастрелился... сеня, где деньги на эту стену... кто разворовал бабло? не ты ли, голубок ты наш суходроченый...
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14.09.2022 11:02 Відповісти
Ти за кого голосував?
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14.09.2022 11:11 Відповісти
Стіна не повинна бути просто парканом
Якби її посили системами ПРО ось тоді це стіна
Якщо Яценюк не мав ставити системи ПРО то що ж він думав що ця стіна захистить у війну?
А для боротьби з диверсантами допоможуть камери спостереження тільки їх треба багато ставити на кордоні.
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14.09.2022 11:14 Відповісти
У "велику війну" не вірили багато людей.
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14.09.2022 13:24 Відповісти
****,у меня во дворе такой же точно забор,только без колючки.Спасает он ровно от тех людей,которые и не собирались заходить на мою территорию.
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14.09.2022 11:17 Відповісти
Так і повинно бути. А рів з крокодилами у Вас є ??
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14.09.2022 13:25 Відповісти
******************** наглость! Посмотреть на ту хрень что он соорудил, и сколько лярдов он на это взял, даже ребенок поймет что Сеню за это надо посадить, причем надолго!
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14.09.2022 11:21 Відповісти
На початок цієї програми тоді виділили 400 млн. Це все, що він встиг підписати.
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14.09.2022 13:27 Відповісти
...а "наїжджають" на Яценюка з тієї ж самої причини, що й на Ющенка, чи Порошенка, бо - Національність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C українець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-yatsenyuk.arseniy-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-frontzmin-2 [2]
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14.09.2022 11:22 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/18999-terezija_jatsenjuk__praprapravnuchka_osnovatelja_hasidskoj_gurskoj_dinastii На фото дійсно українці по національності?
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14.09.2022 12:15 Відповісти
Можете вказати антропологічні ознаки належності до симітської групи ??
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14.09.2022 13:28 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/18999-terezija_jatsenjuk__praprapravnuchka_osnovatelja_hasidskoj_gurskoj_dinastii Арсений Яценюк долго и упорно пытался хранить тайны родословной своей, а тем более Терезии. Только совсем недавно стало известно, что его род, по линии мамы, Марии Григорьевны, даже очень знаменит среди иудеев. Он славен известнейшим сочинителем Талмуда - раввином Бакаи.
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14.09.2022 12:21 Відповісти
то правда, Терезія Гур. Гур - то древній іменитий рід рабинів, які дуже впливові в Ізраїлі, США та взагалі в єврейському світі так би мовити.
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14.09.2022 12:50 Відповісти
Ви бачили Яценюка на молитві у синагозі ??
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14.09.2022 13:30 Відповісти
Я не єврей, щоб ходити до синагоги
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14.09.2022 14:42 Відповісти
до синагоги ходять іудеї, не обов*язково євреї ...

Може десь поряд стояли і бачили ? Нє ?
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14.09.2022 15:25 Відповісти
Ги..... Ніколи не бачив іудея, не єврея. Я та розумію, ви теж з богообраного народу?
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14.09.2022 19:47 Відповісти
Нє, я не з них.
Так іудеїв неєвреїв небагато, але є.
Але так само мало євреїв-християн.

Так що там з Яценюком ?? Мо фото є у синагозі ? Метрика ? Старі фото бабусь і дідусів з пейсами ?
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14.09.2022 21:27 Відповісти
Посилання на антикор дав навіщо? Чи клацнути розуму не хвата?
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14.09.2022 23:41 Відповісти
Фото від наших захисників, щоб не розводити тут срачі. І подивіться, яку стіну зробили поляки від бульбофюрера за декілька місяців. Висновки очевидні.

"Наші захисники вийшли в Харківській області на кордон з Росією і побачили там стіну Яценюка, на яку було витрачено більше 2,5 млрд грн. Схоже, що саме завдяки стіні Яценюка нам вдалося стримати повномасштабне вторгнення Росії."

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14.09.2022 11:26 Відповісти
Для порівняння : Польща поставила 5,5-метрову стіну вздовж кордону з Білоруссю. Протяжність цієї стіни становить 180 кілометрів і її поставили буквально за пів року.
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14.09.2022 11:51 Відповісти
Для порівняння : Стіна між США та Мексикою
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14.09.2022 12:06 Відповісти
Для порівняння : Литва побудувала на кордоні з білорусією бар'єр довжиною 502 кілометри !
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14.09.2022 12:12 Відповісти
Пишуть будівництво стіни на кордоні з Мексикою завмерло.
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14.09.2022 13:32 Відповісти
Прикидываю сколько красить надо раз. Это ж какие деньги на краску нужны? Ну и красочку подобрать по хорошей цене!
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14.09.2022 11:27 Відповісти
Там провід вже з покриттям.
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14.09.2022 13:33 Відповісти
Лиса 3.14здота...

Газ купимо у Росії
https://www.youtube.com/watch?v=WwZUf3RzaMc&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

Яценюк. Цены на газ.
https://www.youtube.com/watch?v=gURlnP4djRY&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2

Чей газ идёт через Украину в Европу?
https://youtu.be/VzArkSjh__c?t=16

За эти расчёты Андрея Нечая хотят посадить
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3827
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14.09.2022 11:35 Відповісти
Сеня, пока на зоне на гранитном карьере не перетягаешь сей дорогой ископаемый материал в размере тонн 50-ти, даже не заикайся!!!!!
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14.09.2022 11:35 Відповісти
сєня. тебе паскуду разом із тимошенко потрібно судити пороха рахом за ваші їбані стіни. ви ***** злодії ******. тимошенчиха виміняла за газ все озброєння кучма їблан віддав за газ всі крилаті ракети а порох разом із тобою розікрав стіну та підпалили всі склади на вінничині та харківщині. судити вас гаагським трбуналом підараси ******.
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14.09.2022 11:39 Відповісти
фото-факт підпалу можна побачити ??
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14.09.2022 13:34 Відповісти
Сидело, сидело и вдруг вылезло)) Денежки у Сени закончились?
А как вовремя вылез то, как раз ВСУ территории освобождает.
Где ж раньше был, Сеня?

Щас еще Яреська вылезет, следом за ней еще некоторые личности...
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14.09.2022 11:41 Відповісти
Ти русская ілі прікідиваєшся?
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14.09.2022 11:46 Відповісти
Найкращий прем'єр в історії України! Але стаду інфантилів нормальні не потрібні, вони он за Люсю Обдрістовича проголосують радо на наступних виборах.
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14.09.2022 11:49 Відповісти
Нє, Льоху одразу у Прези !!
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14.09.2022 13:35 Відповісти
Проект оборудования государственной границы назывался «Стена». Поэтому пишется в кавычках. Кто-либо из плюющихся желчью читал о проекте? Его цель?Смету видел? Нормативы? И Яценюка не Сеня зовут а Арсений. Как собачке Павлов привил рефлекс так и у многих выброс желчи привит на имена (Порошенко,Турчинов,Гонтарева,Яценюк и др.). Ну раз 95 квартал сказал, что Яценюк гуано,значит правда , а посмотреть и вникнуть лень.
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14.09.2022 12:04 Відповісти
Після Революції Гідності з пустою скарбницею Україна вистояла, завдячуючи і Яцинюку як прем'єру. Кацапія своєю пропагандою і мемами хоче знищити за це Яценюка. А корисні ідіоти в нашій країні слідом за кацапськими ботами скаженіють, як тільки чують слово Яценюк.
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14.09.2022 12:05 Відповісти
Всі сміялися над стіною Яценюка. Але хоч пару сотень кілометрів стіни було збудовано. А зелені до війни жодного сантиметра стіни не зробили.
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14.09.2022 12:08 Відповісти
1000%%!
може бути маленька проблема....: периметер цієї Майбутньої Стіни треба уточнювати з паном ЗАЛУЖНИМ та ЗСУ....щоб два рази не переробляти...
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14.09.2022 12:16 Відповісти
Це сущєство, яке тільки недолугі та безмозкі називають найкращим прем'єром, взагалі навіщо вілизло?

Де воно сидить? В Україні? Нехай закриє свою кролячу пику та не квакає з-за кордону. Знову тварюка на чужих плечах збирається в'їхати в рай.
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14.09.2022 12:21 Відповісти
Тут постять відео:
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1xaZ2ITOw&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Стена Яценюка в 2022 году, на что ушли миллиарды?
А тепер запитання в студію!!!!!
Де хвамілії, посади, тих хто розкрадав??? Де хвотки забору по якому "їхала техніка москалів"????
А не має бо у відео тупо москальський акцент на того хто подав ідею, а не організатора і виконавця.... АЛЕ.... якщо мати чу-чуть мізків тоді можна знайти ось це
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96+%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0+&sxsrf=ALiCzsbAXgTXh8EpMnzqc5hHMGdfpRAyEA%3A1663144192470&ei=AJEhY4qsHJKxrgSMrJbQCA&ved=0ahUKEwiKrLX27pP6AhWSmIsKHQyWBYoQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96+%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABOgsIABCABBCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToECCMQJzoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoKCC4QxwEQrwEQQzoICC4QgAQQsQM6BQguEIAEOggIABCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBEK8BOgsILhCABBCxAxDUAjoHCAAQsQMQQzoHCAAQgAQQCjoHCAAQsQMQCjoKCC4QsQMQgwEQDToECAAQDToHCAAQyQMQDToECC4QDToGCAAQDRAKOggIABAeEA0QBToKCAAQHhAPEA0QBToFCAAQywE6BQgAEMQCOgYIABAeEBY6CAgAEB4QDxAWOgcIIRCgARAKSgQIQRgASgQIRhgAUABYo_gBYPCFAmgMcAF4AYABgwGIAactkgEFMzIuMjaYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz розкрадання на стіні яценюка
та перший лінк
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/14/7367407/ Справа "Стіни" Яценюка: з трьох підозрюваних зняли частину обвинувачень, тяжкі лишаються
І щось я не бачу, крім назви стіни - фамілії Яценюк..... Я не добачаю????? Чи просто тут ***** ******* зедебіли????

Це відео зроблено "на колінці" самим тупим блохером (якість відео, тематика, набери в Гугл "створити відео з нарізок" - і там більше інструментів )
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14.09.2022 12:28 Відповісти
Облаштовувати кордон потрібно згідно задач, які ставить держава. Тобто для перешкоджання перетину кордону нелегалами може і достатньо було сітки двометрової висоти. Ніхто не уявляв на момент будівництва "стіни Яценюка", що орки на нас підуть війною вздовж всього кордону на бронетехніці. А сьогодні ми розуміємо, що на кордоні потрібно будувати справжню лінію оборони і будувати укріпрайони в глибині нашої території по всім правилам побудови фортифікаційних споруд. Тобто тепер сіткою, протитанковим ровом і колючим дротом вздовж всього кордону ми не обійдемося. Потрібно будувати довготривалі украплення з мінними полями і всім, що вкажуть і спроектують військові інженери. І все це має бути забезпечене зброєю і людьми з тероборони, прикордонниками та підтримуватись у боєздатному стані роками. А також сховища для людей. От це і має бути "великим будівництвом", як і відновлення мостів, зруйнованого житла і відновлення робочих місць у промисловості.
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14.09.2022 12:51 Відповісти
Як вже задовбали за 30 років ці Сєні-Пєті-Бєні
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14.09.2022 12:57 Відповісти
Альо ! Не накаркайте будь ласка нам Беню у Прези !!!
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14.09.2022 13:40 Відповісти
Приберіть це лайно😡. Мразота, а не людина
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14.09.2022 13:00 Відповісти
І наче ж не божевільний, а надумав вертатись в політику з тою "стіною" в гаслах.
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14.09.2022 13:29 Відповісти
Стіна - безтолковий розпил бабла. Тільки озброєння, броньовики у великій кількості замість консервних банок евроблях будуть мати толк - це оперативне переміщення резервів у захищених капсулах.
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14.09.2022 13:30 Відповісти
Ого ! Броньовані пєпєлаци !! А можна десь побачити, хто з багатих країн таке має ??
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14.09.2022 13:39 Відповісти
Усі розвинені країни переміщують свої підрозділи на броньованих автомобілях. За 7 місяців війни декілька тисяч наших військових загинуло у консервних євробляхах, від засідок, чи влучать. А якби армія планово оснащалася броньовиками, цього б не було.
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14.09.2022 13:48 Відповісти
на кожен кілометр броньовик не настачитись - повинен бути комплекс заходів.
Нижче написав, що передбачалося.
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14.09.2022 14:44 Відповісти
Ще один адепт релігії "Великого крадівництва"
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14.09.2022 13:34 Відповісти
Що наріду не так ?

Передбачалося:
- паркан 2,5 м з колючкою;
- КСС;
- рів проти техніки;
- обладнання рокадних доріг вздовж усього кордону;
- вишки;
- відеоспостереження;
- техніка ... тощо ...
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14.09.2022 13:44 Відповісти
Ліві слабаки навіть не думають забирати у кацапів землі, як відшкодування за війну. Я маю на увазі, що Україні має відійти близько 100000 кв км кацапії.
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14.09.2022 15:02 Відповісти
бомба є ??
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14.09.2022 15:28 Відповісти
Да заткнись уже...придурок.Сеткой металлической отгородиться от маньяка....Такое себе решение.Много пользы она принесла??
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14.09.2022 15:03 Відповісти
Передбачалося:
- паркан 2,5 м з колючкою;
- КСС;
- рів проти техніки;
- обладнання рокадних доріг вздовж усього кордону;
- вишки;
- відеоспостереження;
- техніка ... тощо ...
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14.09.2022 15:27 Відповісти
Тільки залізобетонна стіна + мінні поля ефективні від техніки. Усю стіну не знесеш. А там где знесено - легка здобич по скупченню колонн для артилерії.
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14.09.2022 15:35 Відповісти
Це було тоді. Може зараз зголосяться на битонний мур. Але 1500 км ... Дорогувато.
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14.09.2022 19:24 Відповісти
от скотиняка брехлива! на політичний цвинтар!
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14.09.2022 15:28 Відповісти
Посмотрите на сев и южную кореи..... Мин поля надежнее..... И то перебегают....
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14.09.2022 16:16 Відповісти
Ми обов'язково повернемось з фронту, та обов'язково підвісимо кроліка-сєню за тестікули 😉
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14.09.2022 16:51 Відповісти
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