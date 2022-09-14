Австрія збудує в Україні три медзаклади за €600 мільйонів

Компанії з Австрії вкладуть 600 млн євро в будівництво та обладнання трьох медичних закладів в Україні. Проєкти будуть профінансовані австрійськими та німецькими банками.

Про це повідомило міністерство економіки Австрії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Через війну зросла потреба в будівництві медичних закладів. На першому етапі три конкретні проєкти - будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, будівництво та обладнання сучасної університетської клініки у Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові - буде втілено австрійськими компаніями (такими, як, наприклад, Vamed) з проєктною вартістю понад 600 млн євро. Все фінансуватимуть австрійські та німецькі банки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим після укладання урядами України та Австрії Рамкової угоди про економічну співпрацю у розвитку проєктів.

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Угоду уряди України та Австрії підписали 4 вересня. Вона передбачає реалізацію низки важливих спільних проєктів - зокрема у сфері охорони здоров’я.