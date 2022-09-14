Японія готує новий пакет допомоги Україні
До нього мають увійти необхідні високотехнологічні засоби.
Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв’ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується України, то політика Японії продовжується, допомога нам не припиняється, готується нова порція цієї допомоги. Єдине що – це не зброя, але це те, що буде нам необхідно, щоб продовжувати цю фантастичну контроперацію і щоб зустріти зиму", - повідомив посол.
Корсунський також зазначив, що високотехнологічні БПЛА вже давно поїхали в Україну. Деякі з них уже використовують наші військові.
"Поки що я утримаюсь від назви певних пристроїв, які ми просимо. Але у нас є дуже чіткий терміновий запит від Міністерства оборони. Сьогодні я мав зустріч з головою ради директорів Hitachi. Ця компанія виробляє декілька видів продукції, які дуже нам потрібні для цивільних і для інших операцій, і ми говорили про це", - зазначив Корсунський.
Також список потреб від українського оборонного відомства дипломат передав міністру оборони Японії.
"Ми маємо чітке розуміння того, що вони дуже уважно його вивчають і розуміють всю терміновість необхідності постачання цих речей. Там є електроніка та інші засоби, які будуть нам дуже потрібні в перспективі. Я дуже сподіваюсь, що це станеться, і найближчим часом, ще до зими, ми зможемо це відправити в Україну і використовувати за призначенням", - резюмував Корсунський.
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П.С.: Курили чекають
Це як раз той випадок, коли без порожнього піару та зайвого вереску йде справжня допомога.
японський уряд міг бі замутити якусь програму... японці би продали свої вживані авто і купили б нові, підтримавши вітчизняний автопром...
ми б отримали 10-20-40 тисяч гарних машинок (пофіг з якого боку кермо), щоб ганяти полями і посадками... і японцям би, враховуючи податкові надходження і стимули для власної економіки - це коштувало б копійки...