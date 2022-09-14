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Японія готує новий пакет допомоги Україні

корсунський

До нього мають увійти необхідні високотехнологічні засоби.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв’ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується України, то політика Японії продовжується, допомога нам не припиняється, готується нова порція цієї допомоги. Єдине що – це не зброя, але це те, що буде нам необхідно, щоб продовжувати цю фантастичну контроперацію і щоб зустріти зиму", - повідомив посол.

Корсунський також зазначив, що високотехнологічні БПЛА вже давно поїхали в Україну. Деякі з них уже використовують наші військові. 

"Поки що я утримаюсь від назви певних пристроїв, які ми просимо. Але у нас є дуже чіткий терміновий запит від Міністерства оборони. Сьогодні я мав зустріч з головою ради директорів Hitachi. Ця компанія виробляє декілька видів продукції, які дуже нам потрібні для цивільних і для інших операцій, і ми говорили про це", - зазначив Корсунський.

Також список потреб від українського оборонного відомства дипломат передав міністру оборони Японії. 

"Ми маємо чітке розуміння того, що вони дуже уважно його вивчають і розуміють всю терміновість необхідності постачання цих речей. Там є електроніка та інші засоби, які будуть нам дуже потрібні в перспективі. Я дуже сподіваюсь, що це станеться, і найближчим часом, ще до зими, ми зможемо це відправити в Україну і використовувати за призначенням", - резюмував Корсунський.

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Автор: 

допомога (8294) Японія (1197) Корсунський Сергій (7)


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Топ коментарі
+14
Респект справжнім самураям!
П.С.: Курили чекають
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14.09.2022 11:17
+10
Україні високі технології, Японії-Курили. Думаю це оптимально
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14.09.2022 11:21
+7
Велика подяка бандеро-самураям!!!
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14.09.2022 11:23
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Респект справжнім самураям!
П.С.: Курили чекають
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14.09.2022 11:17 Відповісти
так не справедливо , ти опередив
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14.09.2022 11:19 Відповісти
Україні високі технології, Японії-Курили. Думаю це оптимально
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14.09.2022 11:21 Відповісти
Велика подяка бандеро-самураям!!!
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14.09.2022 11:23 Відповісти
Для свого виробництва ******** зброї край необхідні електронні компоненти. Це й камери високої роздільної здатності для БПЛА, шифрувальні мікросхеми, тепловізійні матриці, твердотільна пам'ять, та інше. Свого виробництва у нас нема. Єдиний завод в Україні, що виробляв пластини чистого кремнію у Світловодську приватизували та кінчили за часів Януковоща. А Україна могла б виготовляти електронні компоненти не гірше, чим Тайвань. Але при любої владі в Україні це ніколи не було потрібно. А навіщо? Краще ж мутити різні схеми та їхати далі на горбі українського народу. Тому поставки високотехнологічного обладнання та електронних компонентів мають надважливе значення. Тільки я не зрозумів, чому цим опікується МО? Хіба МО виробляє зброю? А де ж Укроборонпром, який керується напряму президентом, але головує там "дебіл" Милованов, ставленик клована?
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14.09.2022 11:59 Відповісти
Час показав хто нам друзі а хто вороги . Велика подяка Японіі та всім хто нам допомагае .
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14.09.2022 12:24 Відповісти
А де торпеди?
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14.09.2022 12:34 Відповісти
Лучше бы Япония сделала России Хиросиму.
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14.09.2022 13:01 Відповісти
Величезна подяка японцям!
Це як раз той випадок, коли без порожнього піару та зайвого вереску йде справжня допомога.
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14.09.2022 13:30 Відповісти
щира подяка Японії, допомогайте нам, і ми знищим рашистів, а вам вернуться в свою Гавань Куріли та остальне.
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14.09.2022 13:51 Відповісти
у японців потрібно просити вживані джипи і пікапи.
японський уряд міг бі замутити якусь програму... японці би продали свої вживані авто і купили б нові, підтримавши вітчизняний автопром...
ми б отримали 10-20-40 тисяч гарних машинок (пофіг з якого боку кермо), щоб ганяти полями і посадками... і японцям би, враховуючи податкові надходження і стимули для власної економіки - це коштувало б копійки...
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14.09.2022 13:52 Відповісти
А грузовик - это военная продукция?
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15.09.2022 19:22 Відповісти
 
 