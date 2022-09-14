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ООН домовляється про відновлення експорту російського аміаку через Україну

оон

ООН веде перемовини з Києвом та Москвою, щоб вони погодили угоду про добрива в Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Дипломати ООН ведуть перемовини щодо повторного відкриття аміакопроводу "Тольятті-Одеса". Це дозволить знизити світові ціни на добрива.

"Переговори просуваються в правильному напрямку, і всі сторони на всіх рівнях докладають усіх зусиль для забезпечення позитивного результату", - зазначила офіційний представник ООН Ребека Грінспан. 

Зазначається, що перемовини проходять "в терміновому порядку", аби не допустити глобальної продовольчої кризи через дефіцит добрив. 

"Це дозволить російським партіям аміаку використовувати той самий морський коридор, яким перевозилося близько 3 млн т пшениці, кукурудзи з раніше заблокованих українських портів", – йдеться у матеріалі.

Крім того, в рамках перемовин розглядається можливість відновлення роботи морського торговельного порту в Миколаєві. 

У разі успіху перемовин Росія зможе відновити експорт в обсязі 2 млн тонн аміаку на рік на загальну суму близько $2,4 млрд за поточними цінами.

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Автор: 

ООН (3338) експорт (4459) Ребека Грінспан (1)


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Топ коментарі
+28
оон нехай спочатку хлопців з Оленівки оживить і передасть Україні. тоді і поговоримо про добрива
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14.09.2022 12:08
+27
То хто ж на війні заробляє?
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14.09.2022 12:02
+21
РФ должна вообще забыть что такое экспорт

Чего либо
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14.09.2022 12:10
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То хто ж на війні заробляє?
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14.09.2022 12:02 Відповісти
Идиотизм.Они его завезут,а потом подорвут как в Ливане.
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14.09.2022 12:04 Відповісти
eto sjur kakoi ta
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14.09.2022 12:04 Відповісти
РФ должна вообще забыть что такое экспорт

Чего либо
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14.09.2022 12:10 Відповісти
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14.09.2022 12:07 Відповісти
оон нехай спочатку хлопців з Оленівки оживить і передасть Україні. тоді і поговоримо про добрива
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14.09.2022 12:08 Відповісти
Совсем кукухой поехали... Может еще и ротацию рашиков в Приднестровье согласуют?
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14.09.2022 12:10 Відповісти
все війна закінчилася?
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14.09.2022 12:11 Відповісти
а в чому тут інтерес України ? кацапам я так розумію немає за що купувати снаряди і ракети в Кореї .
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14.09.2022 12:11 Відповісти
Ну там Пінчук дуже просить про експорт металу. Інтерес України в послабленні санкцій незрозумілий.
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14.09.2022 12:47 Відповісти
експорт металу куди кацапам на виробництво зброї ? передай Пінчуку хай іде за рузьким кораблем !
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14.09.2022 13:00 Відповісти
Я з Пінчуком не товаришую. І з чого ви взяли, що я за послаблення санкцій? Чи що хвилююся за карман Пінчука?
Буду лозунгами писати - на*уй рашку з аміаком! Експорт металу - без ніяких умов
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14.09.2022 13:13 Відповісти
нажаль, в інтересах України - продовжати отримувати зброю та гроші. Бо своїх - нема. За це треба "відпрацьовувати" таким чином.... бо баристам у Відні треба їсти смачну їжу Це цінично звучить, але ж так воно є.
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14.09.2022 12:56 Відповісти
а яку зброю нам дав нам Відень ?
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14.09.2022 13:02 Відповісти
десь в Україні росіянські солдати будуть вбивати наших дітей,жінок і солдатів,а в той же час з другого боку буде поступати аміак з Тольяті в Одесу, геніально просто!
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14.09.2022 12:11 Відповісти
Вот по этому Кошевой с Пикаловым и не пошли воевать. Нету в этом мире справедливости
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14.09.2022 12:48 Відповісти
оон, не надо ля-ля.
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14.09.2022 12:17 Відповісти
Соглашаться только на полное разблокирование портов и черного моря
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14.09.2022 12:17 Відповісти
а як же полонені чи там грошей не заробиш ? це випадково не той бізнес на крові про якій розповідали в 2019 році ?
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14.09.2022 12:34 Відповісти
"Переговори просуваються в правильному напрямку, і всі сторони на всіх рівнях докладають усіх зусиль для забезпечення позитивного результату", - зазначила офіційний представник ООН

Правильний напрямок всього, що стосується русні давно визначений, офиційний представник ООН щось явно плутає. І навряд чи ото що вони мутять з цими добривами будет забезпечувати дійсно позитивний результат.
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14.09.2022 12:17 Відповісти
Вони мутять,бо їм в кишені кладуть. "Використання службового становища в корисних цілях"- ось як це називається. Повна деградація і розпад.🤦
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14.09.2022 12:19 Відповісти
Помогать кацапским нацистам в очередной раз прикрывшись какими-то африканскими детишками- как это мило со стороны ООН. Прекрасная организация. Ещё большие позорники, чем Лига наций.
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14.09.2022 12:17 Відповісти
Мито за транзит і охорону аміаку до порту 100%...наша армія дасть дозвіл! А взагалі-то, хай ООН спитає у американців і британців, які нам зброю передають
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14.09.2022 12:18 Відповісти
а мене громадянина України запитати не хочеш ?
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14.09.2022 12:36 Відповісти
За тисячолітню історію всі торгові шляхи забезпечуються і охороняються військом, а громадяни тихо копошаться по своїм господарствам! Громадян НІКОЛИ не допускали до контролю торгових шляхів, максимум вони виступали на шляхах "дропами" або "верблюдами"
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14.09.2022 13:33 Відповісти
дядько ти про що ? зараз іде війна за демократію за права громадян ! я щось не пам'ятаю щоб радянській союз охороняв товари ІІІ Рейху які їхали по його території в Китай чи Японію ! ти взагалі знаєш що таке аміак ?
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14.09.2022 13:57 Відповісти
Теперь африканцы ощущают острую нужду в аммиаке? Зерном уже накормили, теперь удобрения нужны) дальше что? Разрешение на строительство газопровода прямиком в Сомали, чтобы африканские мальчики не замёрзли лютой зимой?)
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14.09.2022 12:20 Відповісти
Зазначається, що перемовини проходять "в терміновому порядку", аби не допустити глобальної продовольчої кризи через дефіцит добрив. Джерело:

Никакого кризиса не существует
В России производят только 12% удобрений в мире

Все дело в цене и наваре
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14.09.2022 12:22 Відповісти
А почему парашка не может перевозить аммиак по своей территории?

Почему через Украину?
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14.09.2022 12:23 Відповісти
тому, що через Південний ближче до більшості країн..
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14.09.2022 12:36 Відповісти
Сюр якийсь, ООН чогось не турбує вбиті кацапами Азовці та цивільні, зруйновані будинки та мости в Україні, а тільки ціни на міндобрива у світі? Цікаво, а хто ж там з України про це домовляється? Яке падло?
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14.09.2022 12:28 Відповісти
менеджер президента Дерьмак !
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14.09.2022 13:04 Відповісти
тю..на непідконтрольній території ж розграбували раїсяни з даунбасівцями і Стірол, і сам трубопровід зі станціями підкачки

хто й чиїм коштом відновлення?? він ж не 3 копійки коштує...

хто буде слідкувати за ним й обслуговувати?? даунята його ж розберуть..він йде по поверхні й кожні 15-30 там шось на кшталт станцій підкачки..
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14.09.2022 12:35 Відповісти
Ідіть за русскім ваєнним карабльом, ушльопки. Зовсім вже подуріли - ще кацапське гівно вести через наш коридор?!
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14.09.2022 12:46 Відповісти
А зачем ниГГерм удобрения? Если им и так продовольствие танкерами везут?
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14.09.2022 12:47 Відповісти
Аміакопровід проходить по зоні бойових дій, при розгерметизації буде сильна хімічна атака.
Бойові дії коло цього трубопроводу не кращі за обстріли ЗАЕС.
Якщо запрацює аміакопровід - вкрай вірогідна "заморозка" лінії фронту
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14.09.2022 13:07 Відповісти
Так, аміак - доволі поширений холодоагент. В мене на дачі досі стоїть маленький аміачний безкомпрессорний холодильник. Сподіваюсь, що мародери його розгерметизують.
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14.09.2022 13:18 Відповісти
Курва...
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14.09.2022 13:51 Відповісти
це бизнес на крові зелених покидькив
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14.09.2022 14:24 Відповісти
Якого бена?
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14.09.2022 14:26 Відповісти
Це бомба....взірвати аміакопровід і аес не потрібно!!!! Дебіли!
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14.09.2022 14:37 Відповісти
Аммиак он из газа делается. Т.е. всюду твердим, что газ (сырье) в РФ покупать нельзя, а аммиак (продукт переработки), значит, можно. Странная логика.
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14.09.2022 15:14 Відповісти
Ну і справи!... організація, основним завданням якої є підтримання миру на планеті, займається чисто дрібними торговими задачами для досягнення якихось сумнівних цілей, та ще й у самому центрі триваючої найбільшої війни у центрі Європи з часів її заснування... це вже дійсно історичне дно? розігнати цих дятлів і заколотити вікна штаб-квартири ООН дошками
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14.09.2022 15:29 Відповісти
Еще пару лямов рашке на оружие.....
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14.09.2022 16:27 Відповісти
 
 