ООН домовляється про відновлення експорту російського аміаку через Україну

ООН веде перемовини з Києвом та Москвою, щоб вони погодили угоду про добрива в Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Дипломати ООН ведуть перемовини щодо повторного відкриття аміакопроводу "Тольятті-Одеса". Це дозволить знизити світові ціни на добрива.

"Переговори просуваються в правильному напрямку, і всі сторони на всіх рівнях докладають усіх зусиль для забезпечення позитивного результату", - зазначила офіційний представник ООН Ребека Грінспан.

Зазначається, що перемовини проходять "в терміновому порядку", аби не допустити глобальної продовольчої кризи через дефіцит добрив.

"Це дозволить російським партіям аміаку використовувати той самий морський коридор, яким перевозилося близько 3 млн т пшениці, кукурудзи з раніше заблокованих українських портів", – йдеться у матеріалі.

Крім того, в рамках перемовин розглядається можливість відновлення роботи морського торговельного порту в Миколаєві.

У разі успіху перемовин Росія зможе відновити експорт в обсязі 2 млн тонн аміаку на рік на загальну суму близько $2,4 млрд за поточними цінами.

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