ООН домовляється про відновлення експорту російського аміаку через Україну
ООН веде перемовини з Києвом та Москвою, щоб вони погодили угоду про добрива в Чорному морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Дипломати ООН ведуть перемовини щодо повторного відкриття аміакопроводу "Тольятті-Одеса". Це дозволить знизити світові ціни на добрива.
"Переговори просуваються в правильному напрямку, і всі сторони на всіх рівнях докладають усіх зусиль для забезпечення позитивного результату", - зазначила офіційний представник ООН Ребека Грінспан.
Зазначається, що перемовини проходять "в терміновому порядку", аби не допустити глобальної продовольчої кризи через дефіцит добрив.
"Це дозволить російським партіям аміаку використовувати той самий морський коридор, яким перевозилося близько 3 млн т пшениці, кукурудзи з раніше заблокованих українських портів", – йдеться у матеріалі.
Крім того, в рамках перемовин розглядається можливість відновлення роботи морського торговельного порту в Миколаєві.
У разі успіху перемовин Росія зможе відновити експорт в обсязі 2 млн тонн аміаку на рік на загальну суму близько $2,4 млрд за поточними цінами.
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Чего либо
Буду лозунгами писати - на*уй рашку з аміаком! Експорт металу - без ніяких умов
Правильний напрямок всього, що стосується русні давно визначений, офиційний представник ООН щось явно плутає. І навряд чи ото що вони мутять з цими добривами будет забезпечувати дійсно позитивний результат.
Никакого кризиса не существует
В России производят только 12% удобрений в мире
Все дело в цене и наваре
Почему через Украину?
хто й чиїм коштом відновлення?? він ж не 3 копійки коштує...
хто буде слідкувати за ним й обслуговувати?? даунята його ж розберуть..він йде по поверхні й кожні 15-30 там шось на кшталт станцій підкачки..
Бойові дії коло цього трубопроводу не кращі за обстріли ЗАЕС.
Якщо запрацює аміакопровід - вкрай вірогідна "заморозка" лінії фронту