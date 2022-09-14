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Новини
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ЄС має намір скоротити фінансування Угорщини через корупцію

орбан

Виконавчий орган Європейського Союзу планує рекомендувати скоротити фінансування адміністрації прем’єр-міністра Віктора Орбана. Основна причина - широке поширення хабарництва в Угорщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.

Відповідне рішення може бути прийняте вже найближчої неділі. Потім потягом трьох місяців остаточне рішення мають ухвалити уряди ЄС. Але для того, щоб пропозиція набула чинності, її мають підтримати більшість держав ЄС.

"Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, яка потрапила під розслідування відповідно до нових правил. Вони дозволяють карати країни ЄС, що підривають фінансові інтереси блоку. Діяльність Орбана при владі розглядалася спеціальною комісією протягом декількох місяців", - йдеться в повідомленні. 

Угорщина планувала отримати від ЄС понад 40 мільярдів євро до 2027 року. Уряд країни, щоб не втратити фінансування, запропонував створити агентство для боротьби з корупцією і внести поправки в окремі закони, в тому числі про державні закупівлі.

Виконавчий орган ЄС планує запропонувати лідерам ЄС дати Орбану час виконати свої обіцянки приборкати корупцію. Угорщина матиме один місяць, щоб виконати рекомендації виконавчої влади ЄС, але цей термін може бути продовжено максимум до трьох місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чехії натякають на можливість виходу Угорщини з ЄС

Автор: 

Угорщина (2262) Євросоюз (13315) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+22
Дайте им пендаля и вышвырните их из ЕС. И ********* то же.
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14.09.2022 13:09
+21
нарешті ******* починають вчити як жити, а не ваняти
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14.09.2022 13:13
+19
Ну що, Орбан - "не вводити санкціЇ проти Росатому"?
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14.09.2022 13:10
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Дайте им пендаля и вышвырните их из ЕС. И ********* то же.
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14.09.2022 13:09 Відповісти
********* поки що кандидат, і мабудь ще надовго) А
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14.09.2022 13:21 Відповісти
Пусть она будет ВЕЧНЫМ кандидатом.
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14.09.2022 13:27 Відповісти
********** не в ЕС, зато санкции против рашки вводит.
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14.09.2022 13:22 Відповісти
ЗАДАЧА ПРОСТАЯ ОРГАНИЗОВАТЬ НАРОДНОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ И ПОД ШУМОК ЛИКВИДИРВОАТЬ ОРБАНА И ЕГО БАНДУ.... или убегут к Путину в опалу изгнание типа вечное как Янык например или плизз в ГААГУ или что то подобное....... СПИСАВ ВСЕ НА ЭКЦЕСС ВОЗМУЩЕННЫХ МАСС НАРОДА ВЕНГРИИ...
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14.09.2022 13:32 Відповісти
Проблема в том, что основная часть этой возмущённой массы разделяет взгляды и политику Орбана.
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14.09.2022 14:54 Відповісти
На що ви натякаєте?
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14.09.2022 15:29 Відповісти
Супер і викинути з Е
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14.09.2022 13:10 Відповісти
Викидати не слід, бо з нашою корупцієї і нас туди не візьмуть. Тільки мочити корупціонерів в сортірах по всьому ЄС.
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14.09.2022 13:29 Відповісти
Ну що, Орбан - "не вводити санкціЇ проти Росатому"?
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14.09.2022 13:10 Відповісти
Доботоксилися
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14.09.2022 14:37 Відповісти
Нарешті...
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14.09.2022 13:13 Відповісти
нарешті ******* починають вчити як жити, а не ваняти
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14.09.2022 13:13 Відповісти
Організатору корупції дали час на її викорінення.
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14.09.2022 13:14 Відповісти
Політику Орбана це не змінить, він давно танцює під дудку гебні.
Сподівання на те, що через зниження рівня життя, в Угорщині знайдуться внутрішні сили, які відправлять його політсилу на помийку.
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14.09.2022 13:16 Відповісти
Це щодо ЄС...А як щодо нас?Скільки українців мадьярського походження з мадьярськими ж паспортами ми випустили з України?Скільки українців мадьярського походження ми мобілізували і відправили на фронт?Опираючись на ці два фактори,аналізуючи їх і керуючи ними ми могли твердо тримати Угорщину за яя...Чому не брали?От час і спитати у декого...
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14.09.2022 13:22 Відповісти
Довийожувались. Нехай їх ***** фінансує.
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14.09.2022 13:23 Відповісти
можна органи створити, а потім їх роботу заблокувати та й все..., нехай орбан звертається до нашої влади, вона його навчить як треба...
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14.09.2022 13:29 Відповісти
Про хабарі - це правда
Угорські бізнесмени розповідають що соратник Орбана відбірае успішні підприємства у власників . ЕС на це довго закривала очі. Може час прийшов порядок навести
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14.09.2022 13:33 Відповісти
Це Глава кабинета премьер-министра страны Виктора Орбана Янош Лазар
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14.09.2022 13:34 Відповісти
Усе це х..нєйшая ху.ня і пустопорожнє пиз.аболство. Мадяри пригрозять блокувати рішення по інших країнах ЄС і всі дружно відмовляться скоротити фінансування Угорщині. Отака - то срана "демократія" в ЄС, НАТО, Радбезі ООН... Навіть коли світ стоїть перед прірвою, загрозою погибелі - шобли лінивих сикливих пи.даболів не можуть прийняти жодного рішення навіть для власного порятунку.
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14.09.2022 13:33 Відповісти
А между строк что написано?
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14.09.2022 13:34 Відповісти
Во буржуїни кляті лютують!Не надобно нам таке ЄС і НАТО!Ви нам просто бабло давайте і не лізьте з своїми порадами!Вон у нас який єрмак красівий!
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14.09.2022 13:43 Відповісти
Допригався, стрибунець?
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14.09.2022 13:48 Відповісти
Перефразую - "Скажі мне кто твой друг і я скажу: - ти такое-же Х*йло как и он!"...
Нахай тепр обтікає, гнида прих*ївша...
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14.09.2022 14:07 Відповісти
Прийшов час скоротити і саму Угорщину з ЄС, раз угорці не розуміють, кого вони обрали.
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14.09.2022 14:10 Відповісти
******* на парашу!
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14.09.2022 14:30 Відповісти
Сто разів вже ця методичка а-ля рашка, показала себе неефективною, і у війні, і в економіці, і в суспільстві, але ця угорська свіня вважає, що в нього все ж таке вийде.
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14.09.2022 15:03 Відповісти
Рашка хоче двополярний світ. Ото мадяри разом з північною кореєю будуть в цьому рашкіному другому полюсі.
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14.09.2022 16:36 Відповісти
 
 