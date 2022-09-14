ЄС має намір скоротити фінансування Угорщини через корупцію

Виконавчий орган Європейського Союзу планує рекомендувати скоротити фінансування адміністрації прем’єр-міністра Віктора Орбана. Основна причина - широке поширення хабарництва в Угорщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.

Відповідне рішення може бути прийняте вже найближчої неділі. Потім потягом трьох місяців остаточне рішення мають ухвалити уряди ЄС. Але для того, щоб пропозиція набула чинності, її мають підтримати більшість держав ЄС.

"Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, яка потрапила під розслідування відповідно до нових правил. Вони дозволяють карати країни ЄС, що підривають фінансові інтереси блоку. Діяльність Орбана при владі розглядалася спеціальною комісією протягом декількох місяців", - йдеться в повідомленні.

Угорщина планувала отримати від ЄС понад 40 мільярдів євро до 2027 року. Уряд країни, щоб не втратити фінансування, запропонував створити агентство для боротьби з корупцією і внести поправки в окремі закони, в тому числі про державні закупівлі.

Виконавчий орган ЄС планує запропонувати лідерам ЄС дати Орбану час виконати свої обіцянки приборкати корупцію. Угорщина матиме один місяць, щоб виконати рекомендації виконавчої влади ЄС, але цей термін може бути продовжено максимум до трьох місяців.

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