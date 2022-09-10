У Чехії натякають на можливість виходу Угорщини з ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Підтримка путінської Росії та постійна критика Євросоюзу посіяли серед країн-партнерів сумніви у доцільності перебування Угорщини у блоці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Зокрема, міністр уряду Чехії з європейських питань Мікулаш Бек заявив, що Будапешт ризикує втратити місце в Євросоюзі, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку.
Чеський політик наголосив, що рішення всередині ЄС часто приймаються після довгих дискусій та закулісних суперечок, але за останні півроку Угорщина наблизилась до "прірви", яка, в теорії, може спричинити її вихід із союзу.
"Єдність у ЄС ніколи не була і не буде єдністю одного голосу — це завжди буде єдність багатьох. Єдність багатьох голосів, які ведуть між собою діалог, інколи сперечаються, але зрештою знаходять взаємну згоду з ключових питань. У ЄС переговори часто важкі і їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу", — сказав Бек.
Він також уточнив, що йдеться саме про вихід країни з ЄС. До цього може призвести не лише підтримка Будапештом дружніх відносин з Кремлем, а й постійна критика Євросоюзу з боку угорського уряду в останні роки.
Будь ласка, зачекайте...
Наскільки я пам'ятаю, гунни - вихідці з Алтаю. Далеченько їм довелося чимчикувати. Та певно, то було не від доброго життя.
Ну... монголів мені не довелося зустрічати - ні таких, ні інакших. Але якщо вірити деяким джерелам, то на території ******** Монголії жили світловолосі сіроокі люди, яких пізніше потіснили уже відомі нам "*******" монголи. Ті громадяни, яких потіснили монголи, пізніше дали початок уйгурам. А от серед уйгурів трапляються і сьогодні світловолосі та синьоокі люди. Ось, наприклад така картинка:
Про щось таке писав і Олександр Бушков.
Я казав би, хай історики над тим голови ламають (чи то самі собі, чи то один одному ).
Дивися щоб не обдурили! (Залізь у "Енциклопедию оружия" Вендалена Бехайма - там дещо є)
Підлота вважає , що ти зобов"язаний дотримуваться "правил" , тоді як вона може собі дозволить будь-яку підлість!"
(Ціхо-ціхо! Одному Найвеличнішому Блазневі нема чого турбуватися: то всьо Порошенко, нє?).
Просто так орбан писок не втворєє: фист му було обіцяно москвóy.
І це вони сидять постійно на дотаціях, а корчать з себе не знати що.
Брітанія вийшла сама, а я маю на увазі саме вилучення.
>цікаво, чи має ЕС якийсь механізм вилучення з европейського союзу якогось члена і на яких підставах
Ні, не має. Стаття 7 дозволяє накладати обмеження, позбавляти певних прав (типу голосування), але виходити з союзу краіни можуть лише добровільно.
http://eulawanalysis.blogspot.com/2022/04/can-member-state-be-expelled-or.html
Не знаю, что эта глупость кому то что то даст, т.к. документы у Украины на Крым в полном порядке, но похоже, что Венгрии и ЕС явно не по пути.
Ото заживуть, не те що в сраному ЄС.
2. Виключати угорщину з ЄС небезпечно, тому що нажаль вона має південний кордон із сербією. Ці 2 виродки можуть об'єднатися в союз проти ЄС під егідою будь якого ворога Європи ( не обов'язково рф). Хоча Сербія не має виходу до моря, і їм можна закрити кордони, нічого не заважає Сербії знову почати загарбання Косова лише з метою виходу на Албанію, або Болгарію. 2і останніх дуже слабкі країни і мають внутрішні проблеми і велику агентуру рф, турецький вплив і т.п. для 'розгойдування' ситуації. Коротше проблема Угорщини це верхівка айсберга під назвою Балкани.
Висновок. Треба ліквідувати проблеми Балкан, а Угорщина після цього заповзе під плинтус і ніколи відкривати рота вже не буде.
Що одне, що інше - два нікчемних імпотента, які мають економіку вигрібної ями і кількість населення як в Дніпровському районі Києва. І правда, Європі є чого боятися - хто ж ще буде дотації тягнуть з Європи?
Ой не смішіть мене)))