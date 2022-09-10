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Новини За кордоном
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Угорщина (1334) Чехія (1002) членство в ЄС (934)

У Чехії натякають на можливість виходу Угорщини з ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,орбан

Підтримка путінської Росії та постійна критика Євросоюзу посіяли серед країн-партнерів сумніви у доцільності перебування Угорщини у блоці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зокрема, міністр уряду Чехії з європейських питань Мікулаш Бек заявив, що Будапешт ризикує втратити місце в Євросоюзі, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку.

Чеський політик наголосив, що рішення всередині ЄС часто приймаються після довгих дискусій та закулісних суперечок, але за останні півроку Угорщина наблизилась до "прірви", яка, в теорії, може спричинити її вихід із союзу.

"Єдність у ЄС ніколи не була і не буде єдністю одного голосу — це завжди буде єдність багатьох. Єдність багатьох голосів, які ведуть між собою діалог, інколи сперечаються, але зрештою знаходять взаємну згоду з ключових питань. У ЄС переговори часто важкі і їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу", — сказав Бек.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщину вважають в ЄС троянським конем Росії, - Politico

Він також уточнив, що йдеться саме про вихід країни з ЄС. До цього може призвести не лише підтримка Будапештом дружніх відносин з Кремлем, а й постійна критика Євросоюзу з боку угорського уряду в останні роки.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+67
Нарешті!
Статевими ганчірками треба гнати цих ****** з ЄС та НАТО.
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10.09.2022 01:58
+30
Тоді нехай не скаржаться, що не мають сечі терпіти ці пекельні борошна .
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10.09.2022 02:15
+30
У нас в Голодомор 1933-34 вмерло 8 человек, 3 - дети. Я ж наполовину Киримли, наполовину Украинец, но своей Крымской родни не знаю, наши старшие все умерли рано в ссылке, из 6 детей остались тетка и мой Батько. Их воспитывали в русском детдоме, то сами понимаете, вся национальная память стерта. Тетка еще могла на родном пару фраз связать, а Батько взагали был русскоязычный.А вот Дида Павло(Щирий его псевдо было) я помню и люблю, бо он меня и воспитал, по большому счету. Вот это Человек, попал раненым в плен в начале 50-х, 8 лет лагерей, поселение на Сахалине. И жил так, будто каждый день - последний, жадно жил, наслаждался жизнью.
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10.09.2022 03:36
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Сторінка 2 з 2
Фіннів шведи майже тисячу років "виховували" Тому у них від "угрофінства" лише мова залишилася А менталітет цілком європейський Та й не забувай : фінни - мирний народ! Коли їх не чіпають! А мадяри почали поселення та перехід на осідлий спосіб життя в Європі з воєн І так їх і не припиняли, фактично, більше тисячі років! То з одними воювали, то з іншими!
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10.09.2022 03:46 Відповісти
Про фінів згідний. А щодо мадярів, то, наскільки пригадую, останнім і єдиним їхнім видатним полководцем (а заразом і карою Божою - для римлян) був Аттіла.
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11.09.2022 22:15 Відповісти
А який стосунок мадяри до гуннів мають? Мадяри вперше з"явилися в Європі в ІХ столітті А гунни туди прийшли (якщо мене пам"ять не зраджує) десь у п"ятому - тобто на 4 століття раніше І їх походження нам до цих пір не відоме
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11.09.2022 22:35 Відповісти
Самоназва мадяр - Hungari (або якось подібно). Ось і стосунок мадяр до гуннів (принаймні, така мадярська версія).
Наскільки я пам'ятаю, гунни - вихідці з Алтаю. Далеченько їм довелося чимчикувати. Та певно, то було не від доброго життя.
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11.09.2022 22:52 Відповісти
Співзвучність - не значить "тотожність" Археологи ніколи не знаходили на Алтаї слідів угрофіннів Тільки до Зауралля
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11.09.2022 23:07 Відповісти
За що купив, за те і продаю - так мені колись мадяр казав про їхню історію.
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11.09.2022 23:24 Відповісти
Ну - монголи теж гордяться Чінгіз-ханом та Батиєм Однак збереглися описи арабських мандрівників їх зовнішності: вузькі лиця, сірі очі й руде волосся Ти багато зустрічав монголів з подібною зовнішністю?
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11.09.2022 23:29 Відповісти

Ну... монголів мені не довелося зустрічати - ні таких, ні інакших. Але якщо вірити деяким джерелам, то на території ******** Монголії жили світловолосі сіроокі люди, яких пізніше потіснили уже відомі нам "*******" монголи. Ті громадяни, яких потіснили монголи, пізніше дали початок уйгурам. А от серед уйгурів трапляються і сьогодні світловолосі та синьоокі люди. Ось, наприклад така картинка:


Про щось таке писав і Олександр Бушков.
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11.09.2022 23:45 Відповісти
Я монголів набачився - тому поняття маю І з уйгурами була можливість "контачить" Але ж ти не будеш доводить що в ті часи люди вибирали собі у правителі чужоземців? Там навіть родовід важливим був!
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11.09.2022 23:51 Відповісти
Ніхто направду точно не знає, як воно було в ті часи. Ось тут пишуть, що і таке було. Чи могло бути.
Я казав би, хай історики над тим голови ламають (чи то самі собі, чи то один одному ).
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12.09.2022 00:15 Відповісти
Мені один дагестанець, на повному серйозі, колись доводив, що знамениті "седельца черкасские" (навіть у російських казках їх згадують) робили "черкеси" - жителі Північного Кавказу Коли я йому довів, що їх шили на Черкащині (а це дійсно так - половина кавалерії Західної та Центральної Європи їздила на них у 15-17 століттях), він почав доводить, що "черкаси"(тобто жителі Черкащини) - потомки дагестанців ("черкесів") От тобі й "викрутаси" історії !
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12.09.2022 06:07 Відповісти
Додам - а ті світловолосі та сіроокі у літописах китайських значаться як "білі хунну" Греки їх називали "ефталіти"
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11.09.2022 23:53 Відповісти
Так, і ім'я Аттіла - у них і сьогодні дуже поширене. Коли я служив строкову, у нашому підрозділі був солдат з таким іменем. І прізвище у нього було... як у одного футбольного тренера.
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11.09.2022 23:28 Відповісти
Ну то й що? А у мене ім"я римське А у дружини - скандінавське У дочки - грецьке Так ми - різних національностей?
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11.09.2022 23:33 Відповісти
.
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11.09.2022 23:47 Відповісти
Стефан Баторий.
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11.09.2022 22:46 Відповісти
он больше румын чем мадьяр
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11.09.2022 22:47 Відповісти
Згідно з династичним правом Штефан Баторій, угорець за народженням, став "семиградцем (тобто румуном), після коронації його князем семиградським А після коронації королем Польщі він став "поляком" Так само як німецька династія стала "англійцями Віндзорами" після коронації їх родоначальника королем Великобританії Або Бернадотти - королі Швеції Їх предок - маршал Наполеона Бернадотт був вибраний шведами королем і став "шведом"
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11.09.2022 23:01 Відповісти
Макс! Стефан Баторій - польський король! А до того був правителем Семиграддя (теперішня Румунія) Він ніколи не був угорським полководцем чи правителем (хоч був угорцем за походженням)
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11.09.2022 22:54 Відповісти
ОК, дякую за урок истории. Я зара торгуюсь с одним продавцом про шаблю-баториевку. 18 века. Рукоять не сохранилась, клинок в состоянии где-то 85%, будет парой до моей Польской карабелы начала 20-го века.
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11.09.2022 23:07 Відповісти
венгерская- смотри по долу клеймо его в 18 м веке ставили ближе к гарде если есть спец по металлургии анализ метала дабы сертификат был А за Стефана Батори у него университет за спиной он реально училси в Италии
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11.09.2022 23:10 Відповісти
Kлеймо есть, но уже неразборчиво. Я саму шаблю в руках не держал, все пока еще по инету, но следы ковки ясно видны,на елмани есть шербины. Вряд ли получится сделать полный металлургический анализ до покупки.
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11.09.2022 23:16 Відповісти
У Бехайма в книзі є розділ з клеймами багатьох зброярів минулого Подивися - може щось знайоме побачиш
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11.09.2022 23:37 Відповісти
Макс! Чесно кажучи, я не дуже великий спец з холодної зброї, але "карабела" відома з 16 століття Про "баторіївку" ніколи не чув У часи Баторія цінувалися саме шаблі турецькі Їм близькі були угорські (бо саме кочівникам ми зобов"язані переходу від прямих мечів до шабель)
Дивися щоб не обдурили! (Залізь у "Енциклопедию оружия" Вендалена Бехайма - там дещо є)
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11.09.2022 23:16 Відповісти
Та не, я немного в вопросе разбираюсь. Даже сам шабли майстрячу, внучке недавно закончил копию татарской шабли 16 века, клинок кован из тракторной рессоры( не мною, звистно),шлифовал и рукоять майстрячил сам.
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11.09.2022 23:20 Відповісти
А, і ще Ілона Зріні.
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11.09.2022 22:17 Відповісти
Последнее время впрягаются за путинских олигархов как за своих. Уже даже не маскируются отрабатывая деньги кремля. Гнать их в таеженный союз
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10.09.2022 02:21 Відповісти
******** з Богом!
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10.09.2022 02:24 Відповісти
а може дати тій Угорщині ще 100 днів? - вона навчиться...
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10.09.2022 02:36 Відповісти
"У чому полягає паскудство у протистоянні підлоті?
Підлота вважає , що ти зобов"язаний дотримуваться "правил" , тоді як вона може собі дозволить будь-яку підлість!"
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10.09.2022 04:55 Відповісти
На кого це Ви так тонко натякаєте?..
(Ціхо-ціхо! Одному Найвеличнішому Блазневі нема чого турбуватися: то всьо Порошенко, нє?).
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11.09.2022 22:59 Відповісти
Ми ще багато дізнаємося після перемоги про угорщину, як вони хотіли захистити Закарпаття після очікуваної поразки України..
Просто так орбан писок не втворєє: фист му було обіцяно москвóy.
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10.09.2022 02:36 Відповісти
у венгров кишка тонка захищати Закрапяття - раздавим как клопов
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10.09.2022 05:24 Відповісти
це буде свято
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10.09.2022 02:36 Відповісти
Нормальну країну Вєнгрією не назвуть.
І це вони сидять постійно на дотаціях, а корчать з себе не знати що.
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10.09.2022 02:41 Відповісти
зато у них олигархи не воруют во время войны у своих людей а берут бабло у тупых кацапов
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10.09.2022 05:25 Відповісти
О российский тролль новый на сайте, отметился под каждым постом. Предлагает брать бабло у тупых кацапов.
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10.09.2022 08:11 Відповісти
Було б непогано, щоб Україна посіла вакантне місце в Євросоюзі і НАТО!
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10.09.2022 02:45 Відповісти
було б непогано что бы сами украинцы не много поумнели и перестали голосовать за брехунов и зеленых каломойских марионеток
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10.09.2022 05:27 Відповісти
цікаво, чи має ЕС якийсь механізм вилучення з европейського союзу якогось члена і на яких підставах?
Брітанія вийшла сама, а я маю на увазі саме вилучення.
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10.09.2022 02:57 Відповісти
@три - пятнадцать

>цікаво, чи має ЕС якийсь механізм вилучення з европейського союзу якогось члена і на яких підставах

Ні, не має. Стаття 7 дозволяє накладати обмеження, позбавляти певних прав (типу голосування), але виходити з союзу краіни можуть лише добровільно.
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10.09.2022 03:45 Відповісти
На голодний шлунок бажання "бикувать" різко пропадає!
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10.09.2022 03:53 Відповісти
Зараз у ЄС впроваджується механізм, коли голос однієї країни не буде блокувати рішення всіх. Другий дієвий механізм - це фінансовий. Суть його полягає у тому, що країни які не підтримують європейські цінності будуть позбавлятися дотацій з бюджету ЄС. На польщу це дуже добре подіяло і вона швиденько перестала бикувати, щодо своєї судової реформи. В угорщині на даний момент пісєц з економікою. Для прикладу курс гривні, яка обвалилася за останні півроку, такий самий у відношенні до угорського форінту, який був рік тому, коли євро у нас коштував 32. Тобто, без євродотацій, угорщина звалиться у прірву.
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10.09.2022 06:20 Відповісти
развал ЕС - то чего уйло добивается. Не Венгрию надо грать, а их власть.
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10.09.2022 03:55 Відповісти
если народ тупой как ты выгонишь их власть? а они опять ее изберут смотри как в Украине на последних выборах ..просто венграм повезло что у них нет границ с рашкой а то никакой бы венрии уже не было
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10.09.2022 05:29 Відповісти
Як її поженеш цю угорську владу якщо угорці обрали Орбана майже 80-90% голосів, Як ви їх проженете з Угорщини?
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10.09.2022 08:13 Відповісти
а никак, демократия. хотя, власти венгрии тоже уже прозревают, умнеют и супротив ес не прут.
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10.09.2022 08:25 Відповісти
Вихід Угорщини з ЄС зовсім не доцінює розвалу ЄС
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10.09.2022 09:08 Відповісти
не дорівнює, але і не зміцнює.
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11.09.2022 01:59 Відповісти
На мій погляд якраз зміцнює
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11.09.2022 08:44 Відповісти
нит.
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15.09.2022 10:17 Відповісти
Доповнення. Цікавий аналіз статуту ЄС в плані виходу/виключення члена ЄС з союзу:

http://eulawanalysis.blogspot.com/2022/04/can-member-state-be-expelled-or.html
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10.09.2022 04:08 Відповісти
Орбан и Сийярто - НЕ Венгрия. Быстрей эти оба вылетят пинком под зад из Венгрии, чем Венгрия из ЕС.
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10.09.2022 04:48 Відповісти
Эти 2 муделя Орбан и Сийярто хотят признать Крым рассийским.
Не знаю, что эта глупость кому то что то даст, т.к. документы у Украины на Крым в полном порядке, но похоже, что Венгрии и ЕС явно не по пути.
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10.09.2022 05:01 Відповісти
как это Орбан и Сийярто не венгрия ? ты в смотри последние выборы орбан победил с отрывом нет этои менно венгры такие говнюки кацапские
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10.09.2022 05:31 Відповісти
Хотель ответить, но потом посмотрел на твою регистрацию (время)... Очередной охотник за мной...
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10.09.2022 05:41 Відповісти
а чего тебе боту не нравится моя регистрация или то что я тебе правду написал? вот так вы все тролли и сливаететсь
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10.09.2022 07:24 Відповісти
Там таких мадяр половина ,якщо не більше.На їхні мітинги повно місцевої бавовни приходить...Так що не в них проблема.
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10.09.2022 07:29 Відповісти
Якби ж то ЄС на це відважилась!
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10.09.2022 04:59 Відповісти
В сім'ї не без виродка
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10.09.2022 05:05 Відповісти
Докизділися голубці , шапка - двері , пора на вихід
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10.09.2022 05:11 Відповісти
HunExit - процедура викидання мадярського лайна із європейської цивілізації.
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10.09.2022 06:07 Відповісти
Гнать надо этих половцев назад в орду.
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10.09.2022 07:43 Відповісти
я не думаю, что Венгрия все это делает без ведома самого евросоюза. скорее всего есть какие то скрытые договоренности. евросоюзу выгодно иметь платформу для контактов с россией как политических, так и экономических. мы ведь не знаем какой объем газа на самом деле россия поставляет в венгрию и куда он идет потом. недаром россия за время войны заработала на продаже газа в европу больше чем потратила на войну. не нужно идеализировать "западных партнеров". но и строить козью рожу тоже не стоит. их помощь довольно сущетвенна
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10.09.2022 07:52 Відповісти
Дуже сумнівно
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10.09.2022 09:10 Відповісти
Щось не віриться,що євробонзи спосібні на радикалізм.А хотілося б…
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10.09.2022 07:54 Відповісти
Мадяри - на#уй з пляжу!
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10.09.2022 08:14 Відповісти
Оце буде весело...
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10.09.2022 08:33 Відповісти
Хай доєднуються до Тайожного (таможєнного) союзу.

Ото заживуть, не те що в сраному ЄС.
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10.09.2022 08:37 Відповісти
У того врага два ржавых танка и рота армии, хероватвй враг прямо скажем
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10.09.2022 09:09 Відповісти
Таки старий сапер Водічка з Гашекового роману про Йозефа Швейка відносно мадярів був правий.
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10.09.2022 08:54 Відповісти
ЕС молодці.Вони не "зацементувались",а продовжують підстроюватись під "потребу дня".З Угорщиною проблеми є не тільки та не стільки відносно України.Тому питання назрівало й так.Взагаді,ЕС опинився в сітуації,небередбачуваной,але війна в Україні не розбратало союз,хоча де хто з "путінських друзів" і намагався відтягнути ЕС від захисту України.Ще й зараз є таки країни,але загальна спільнота ЕС не дає ім такой можливості.Але ж деяки реформи в ЕС треба провести,наприклад,зменщити вплив на загальни рішення Німеччини та Франції,повернув їм звичайний голос як "одной з країн",бо раніше іх забаганки приймались навіть якщо більшисть була проти.
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10.09.2022 09:04 Відповісти
1. Угорщина союзник Гітлера і ніяк за це не розплатилася.
2. Виключати угорщину з ЄС небезпечно, тому що нажаль вона має південний кордон із сербією. Ці 2 виродки можуть об'єднатися в союз проти ЄС під егідою будь якого ворога Європи ( не обов'язково рф). Хоча Сербія не має виходу до моря, і їм можна закрити кордони, нічого не заважає Сербії знову почати загарбання Косова лише з метою виходу на Албанію, або Болгарію. 2і останніх дуже слабкі країни і мають внутрішні проблеми і велику агентуру рф, турецький вплив і т.п. для 'розгойдування' ситуації. Коротше проблема Угорщини це верхівка айсберга під назвою Балкани.
Висновок. Треба ліквідувати проблеми Балкан, а Угорщина після цього заповзе під плинтус і ніколи відкривати рота вже не буде.
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10.09.2022 09:13 Відповісти
Венгрия и Сербия - это мелкие страны, правда, воняют они кацапским говном, как большие. И если их изолировать от ЕС и НАТО, то : отряд не заметит потери бойца(с).
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10.09.2022 10:15 Відповісти
Ой да, і що ж робити, якщо два гавна об'єднаються? Бідна Європа просто дрижатиме! /с

Що одне, що інше - два нікчемних імпотента, які мають економіку вигрібної ями і кількість населення як в Дніпровському районі Києва. І правда, Європі є чого боятися - хто ж ще буде дотації тягнуть з Європи?
Ой не смішіть мене)))
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10.09.2022 10:44 Відповісти
******* пора ********** из приличного клуба свободных держав.****** мечтают о таежном союзе и ОДКБ.Флаг им в дупу!
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10.09.2022 10:09 Відповісти
Помечтаю : вместо этих прикацапленных мадьяр поставить Украину.
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10.09.2022 10:12 Відповісти
Давно пора это сделать.
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10.09.2022 11:25 Відповісти
Венгрия пиZZдует к кирпичам (брикс)!
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10.09.2022 13:17 Відповісти
выгнать этих тварей и из нато также!
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10.09.2022 14:31 Відповісти
Проще будет Орбана, Сийарто и остальных иобиков судить как предателей и депортировать в Мордор. Или посадить на пожизненном. Развал ЕС - как раз на пользу *****.
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10.09.2022 14:42 Відповісти
От і добре. Хай мадяри повертаються туди звідки прискакали в 9 столітті, зруйнувавши Велику Моравію і винищивши слов'ян
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10.09.2022 14:52 Відповісти
******* на Х..й из ЕС и НАТО, эти зауральские цыгане всегда были на подсосе то у адофа теперь у ботаксного педофила!
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10.09.2022 15:48 Відповісти
orban polnyi *******
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10.09.2022 18:39 Відповісти
Ес - ЕСом, а нам на венгров надо в суд подать. За фашизм и поодержку фашистов.
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11.09.2022 00:24 Відповісти
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