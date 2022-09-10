В Чехии намекают на возможность выхода Венгрии из ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Поддержка путинской России и постоянная критика Евросоюза посеяли среди стран-партнеров сомнения в целесообразности пребывания Венгрии в блоке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
В частности, министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что Будапешт рискует потерять место в Евросоюзе, если продолжит действовать вразрез с интересами других членов блока.
Чешский политик подчеркнул, что решения внутри ЕС часто принимаются после долгих дискуссий и закулисных споров, но за последние полгода Венгрия приблизилась к "пропасти", которая, в теории, может стать причиной ее выхода из союза.
"Единство в ЕС никогда не было и не будет единством одного голоса – это всегда будет единство многих. Единство многих голосов, ведущих между собой диалог, иногда спорят, но в конце концов находят взаимное согласие по ключевым вопросам. В ЕС переговоры часто трудны и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной бездны и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", - сказал Бек.
Он также уточнил, что речь идет именно о выходе страны из ЕС. К этому может привести не только поддержка Будапештом дружеских отношений с Кремлем, но постоянная критика Евросоюза со стороны венгерского правительства в последние годы.
Пожалуйста, подождите...
Наскільки я пам'ятаю, гунни - вихідці з Алтаю. Далеченько їм довелося чимчикувати. Та певно, то було не від доброго життя.
Ну... монголів мені не довелося зустрічати - ні таких, ні інакших. Але якщо вірити деяким джерелам, то на території ******** Монголії жили світловолосі сіроокі люди, яких пізніше потіснили уже відомі нам "*******" монголи. Ті громадяни, яких потіснили монголи, пізніше дали початок уйгурам. А от серед уйгурів трапляються і сьогодні світловолосі та синьоокі люди. Ось, наприклад така картинка:
Про щось таке писав і Олександр Бушков.
Я казав би, хай історики над тим голови ламають (чи то самі собі, чи то один одному ).
Дивися щоб не обдурили! (Залізь у "Енциклопедию оружия" Вендалена Бехайма - там дещо є)
Підлота вважає , що ти зобов"язаний дотримуваться "правил" , тоді як вона може собі дозволить будь-яку підлість!"
(Ціхо-ціхо! Одному Найвеличнішому Блазневі нема чого турбуватися: то всьо Порошенко, нє?).
Просто так орбан писок не втворєє: фист му було обіцяно москвóy.
І це вони сидять постійно на дотаціях, а корчать з себе не знати що.
Брітанія вийшла сама, а я маю на увазі саме вилучення.
>цікаво, чи має ЕС якийсь механізм вилучення з европейського союзу якогось члена і на яких підставах
Ні, не має. Стаття 7 дозволяє накладати обмеження, позбавляти певних прав (типу голосування), але виходити з союзу краіни можуть лише добровільно.
http://eulawanalysis.blogspot.com/2022/04/can-member-state-be-expelled-or.html
Не знаю, что эта глупость кому то что то даст, т.к. документы у Украины на Крым в полном порядке, но похоже, что Венгрии и ЕС явно не по пути.
Ото заживуть, не те що в сраному ЄС.
2. Виключати угорщину з ЄС небезпечно, тому що нажаль вона має південний кордон із сербією. Ці 2 виродки можуть об'єднатися в союз проти ЄС під егідою будь якого ворога Європи ( не обов'язково рф). Хоча Сербія не має виходу до моря, і їм можна закрити кордони, нічого не заважає Сербії знову почати загарбання Косова лише з метою виходу на Албанію, або Болгарію. 2і останніх дуже слабкі країни і мають внутрішні проблеми і велику агентуру рф, турецький вплив і т.п. для 'розгойдування' ситуації. Коротше проблема Угорщини це верхівка айсберга під назвою Балкани.
Висновок. Треба ліквідувати проблеми Балкан, а Угорщина після цього заповзе під плинтус і ніколи відкривати рота вже не буде.
Що одне, що інше - два нікчемних імпотента, які мають економіку вигрібної ями і кількість населення як в Дніпровському районі Києва. І правда, Європі є чого боятися - хто ж ще буде дотації тягнуть з Європи?
Ой не смішіть мене)))