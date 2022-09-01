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Угорщину вважають в ЄС троянським конем Росії, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Угорщина підтримує проросійські ідеї та у війні, яку розв’язала Росія проти України, схиляється на сторону Кремля. Тому Будапешт вважають троянським конем Москви в Європі.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Джерела видання в європейських політичних колах заявляються, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає за зміну курсу ЄС в питанні російсько-української війни. Він заявляє, що Захід "повинен зосередитися не на перемозі, а на переговорах про мир".

Європейські чиновники вважають, що Будапешт турбується лише за власні інтереси. Враховуючи, що за останні роки між Україною та Угорщиною виникали конфлікти, позиція Орбана "ближче до Кремля, аніж до Києва".

За словами співрозмовників Politico, Орбану потрібно фінансувати свою "щедру соціальну політику", жертвуючи європейською безпекою. Водночас у політичних колах ЄС вважають, що уряд Угорщини поводить себе "як російський та китайський троянський кінь".

Зазначається, що така політика Орбана все більше ізолює Угорщину в Європі. До прикладу, Польща, яка була донедавна тісним партнером, тепер засуджує свого сусіда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Брюссель - не наш бос": Орбан заявив, що Угорщина заважатиме рішенням ЄС, які не подобатимуться країні

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Угорщина не має права бути членом ЄС !

Це продажні , прокремлівські холуі , яким місце в тайожному союзі !
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01.09.2022 21:08
+18
мадярскі *****- Водичка точно казав-погано ти брат мадярів знаешь
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01.09.2022 21:09
+17
****** це ті ж кацапи які в свій час перекочували з південного уралу то поволжжя, вигнали корінне населення в гори, а самі тепер живуть на їх територіях. Це та сама кацапсяча орда.
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01.09.2022 21:09
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Угорщина не має права бути членом ЄС !

Це продажні , прокремлівські холуі , яким місце в тайожному союзі !
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01.09.2022 21:08 Відповісти
ничего правильный обмен Венгров за Урал..... саму нынешнюю территорию, Венгрию поделить между Словакией, Румынией, Австрией и Украиной.. а Украина станет членом Евросоюза...
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01.09.2022 21:47 Відповісти
мадярскі *****- Водичка точно казав-погано ти брат мадярів знаешь
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01.09.2022 21:09 Відповісти
****** це ті ж кацапи які в свій час перекочували з південного уралу то поволжжя, вигнали корінне населення в гори, а самі тепер живуть на їх територіях. Це та сама кацапсяча орда.
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01.09.2022 21:09 Відповісти
Так, ханти і манси, які якимось дивом змішалися (частково) зі слов'янами, германцями і римлянами.
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01.09.2022 21:18 Відповісти
Ну звісно, вони ж водночас не депортувалися з західного сибіру. Вони поступово кочували на захід і змішувалися з європейцями.
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01.09.2022 21:21 Відповісти
И в том гробу есть промежуток малый
Быть может это место для меня
А-а-а-а, а-а-а-а...

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01.09.2022 21:10 Відповісти
Власти Берлина распорядились приспустить флаги в субботу, 3 сентября, в связи с похоронами бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщил сайт DW.
DW сообщает, что в в среду, 7 сентября, память Михаила Горбачева почтит германский парламент минутой молчания, которая будет объявлена перед началом общих дебатов по федеральному бюджету на 2023 год. В течение всего дня на Рейхстаге будет приспущен флаг.
_______________________________________________________________________________

А когда сдохнешь ТЫ, все будут петь, танцевать и пить шампанское
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01.09.2022 21:25 Відповісти
Дожити би до цього...
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02.09.2022 01:13 Відповісти
Ярослав Гашек давно все сказал про угорцев устами незабвенного сапера Водички.
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01.09.2022 21:14 Відповісти
Ну так надо принять ещё бл@дскую Сербию. Это будет вообще троянський носорог 😁
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01.09.2022 21:17 Відповісти
Невже почало доходити?
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01.09.2022 21:19 Відповісти
Ну так візьміть батога і виженіть ту коняку з ЄС!
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01.09.2022 21:20 Відповісти
Я розумію що вже заловбав цим, але - І ШО?
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01.09.2022 21:23 Відповісти
Що, що.
Максимально занепокоєні, от що! Від занепокоєння аж тріщать по швах дорогі костюми!
....
але, ясне діло, від занепокоєння до реальних дій пройде, мінімум, років так 15.
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01.09.2022 22:15 Відповісти
Так отож...
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01.09.2022 22:32 Відповісти
да вы что???!!! как догадались??? неужели так и есть? неверотный уровень экспертной оценки политической ситуации )) блин и эти люди получают сотни тыщ баксов )
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01.09.2022 21:23 Відповісти
мадяр всєх пєрєіграл
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01.09.2022 21:33 Відповісти
Tak i jest s vengrami.Jest kupleni kacapami Orban i inostranix del ministr familiju ego zabyl.Im nado golos otniat
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01.09.2022 21:29 Відповісти
Та невже ! І хто б міг подумать ?
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01.09.2022 21:31 Відповісти
Венгрия - троянский гандон.
Европа легко проживёт без Венгрии.
А как проживёт Орбан после смерти путина - посмотрим.
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01.09.2022 21:32 Відповісти
Нарешті, може вже пора приєднати ******* до рашо*******.Падлюки до падлюк.
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01.09.2022 21:33 Відповісти
Похоже на то, что сотрудничество и пособничество нацистам у мадьяр на генетическом уровне. История ничему не учит.
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01.09.2022 21:38 Відповісти
учит учит. Венграм просто замылило глаза Орбаном, его щедрой социальной политикой. Которую он пока что может себе позволить благодаря баблу от кремлевского гремлина. Но такая жизнь взаймы когда то да кончается. И наступает тяжелое похмелье с прозрением. Зачем бодаться с орбаном, с этой пешкой, марионеткой путена. Санкции на путиностан не просто так наложили. Кончится бабло у путена, тут и быстрый конец Орбану и его *******. Шах и мат.
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01.09.2022 23:06 Відповісти
Так вона цим конем і є
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01.09.2022 21:43 Відповісти
Это даже не трояконь а бомба с часовым механизмом!
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01.09.2022 21:56 Відповісти
А нахрен з Євросоюзу ніззя?
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01.09.2022 22:02 Відповісти
Не зря русня просовывает Сербию в ЕС,два коня ,лучше чем один.Сербия на днях заявила,что отказывается от российского газа.Ход конём в сторону сближения с ЕС.Эту срань и близко нельзя туда подпускать
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01.09.2022 22:05 Відповісти
Ну так исключите эту нечисть с ЕС
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01.09.2022 22:09 Відповісти
х@йло дає своєму рабу орбану бабло на вибори, а орбана від влади вже не відженеш
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01.09.2022 22:13 Відповісти
не забывайте, где историческая родина венгров, может их назад отправить в зауралье в подчинение к путину?
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01.09.2022 22:52 Відповісти
Не накручивайте. Кто то может указать на ваш комментарий как дескриминационный и призыв к геноциду. Если Украина хочет в Европу, ей надо дистанцироваться от подобного.
Против Орбана и его коррупционной клики найдутся другие приемы. Просто нужно время.
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01.09.2022 23:01 Відповісти
***** мадярам
Певною скоро поженуть з ЄС як бомжів
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01.09.2022 22:57 Відповісти
Статус коня - це надто жирно для пархатої сучки.
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01.09.2022 23:14 Відповісти
Можливо,путін планував захопити південь,центр,схід. А далі з заходу,користуючись територією венгрів,як білорусів, й захід України . Я не здивуюсь,якщо це мета їх "дружби". Венгрію потрібно викинути з ЄС. Нехай самі гребуться.
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01.09.2022 23:31 Відповісти
Орбан оказался оголтелый популист и автократ - навешал макароны недалёким людям, покупая дешёвые энергоресурсы от Кремля и за это становился марионеткой Путина. За это время подкрутил весь государственный аппарат, чтобы тот работал на него. Теперь от них даже Польша шарахается. Если эту ораву слишком долго оставит при власть, будет в Европе ещё одна страна типа Беларуси Лукашенко. Пока надеюсь что найдёт приём, как их безкровно сбросить.
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01.09.2022 23:55 Відповісти
Тихо,маленький краник, має бути до Европи
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02.09.2022 00:35 Відповісти
ложь, ани просто ооочень независимые )
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02.09.2022 05:33 Відповісти
Так станьте нарешті аолітиками а не політиканами. Виженіть Орбана разом з Угорщиною . Просто сказати ,якщо вам не подобається двері он там.
І воно одразо побіжить шукати компроміси.
Бо мадь'яри його швидко на вилах винесуть.
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02.09.2022 09:36 Відповісти
"імперські фантомні болі" проявляються по різному..

у Макрона - з Алжиром.
У Сербії,Угорщини -у імперській пихатості і дружбі з рашкою..Імперією,дуже близькою по духу,але котра поки що "в силі"..

Лише Британії майже вдалося позбутися цього "комплексу"...
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02.09.2022 10:18 Відповісти
Велика Британія вийшла з ЄС, тому тепер нема кому сказати Орбану в обличчя, що він мудак.
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02.09.2022 19:19 Відповісти
Якщо вони навіть з ******* не можуть справитись, то про якого реального геополітчного гравця в лиці ЄС можна говорити? Хай вчаться хоча би елементарні проблеми зі своїми членами всередині ЄС вирішувати.
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03.09.2022 13:34 Відповісти
Україні стало відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині, який містить антиукраїнські наративи.
Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну. "Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Як повідомляла "Європейська правда", в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та неправдивими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України. Як ідеться у статті, угорські автори немов позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що "Карпати - єдині гори в Україні, біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст" (с). У підручнику угорських школярів переконують, що "в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія не причетна".
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07.09.2022 10:46 Відповісти
 
 