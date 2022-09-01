Угорщину вважають в ЄС троянським конем Росії, - Politico
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Угорщина підтримує проросійські ідеї та у війні, яку розв’язала Росія проти України, схиляється на сторону Кремля. Тому Будапешт вважають троянським конем Москви в Європі.
Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Джерела видання в європейських політичних колах заявляються, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає за зміну курсу ЄС в питанні російсько-української війни. Він заявляє, що Захід "повинен зосередитися не на перемозі, а на переговорах про мир".
Європейські чиновники вважають, що Будапешт турбується лише за власні інтереси. Враховуючи, що за останні роки між Україною та Угорщиною виникали конфлікти, позиція Орбана "ближче до Кремля, аніж до Києва".
За словами співрозмовників Politico, Орбану потрібно фінансувати свою "щедру соціальну політику", жертвуючи європейською безпекою. Водночас у політичних колах ЄС вважають, що уряд Угорщини поводить себе "як російський та китайський троянський кінь".
Зазначається, що така політика Орбана все більше ізолює Угорщину в Європі. До прикладу, Польща, яка була донедавна тісним партнером, тепер засуджує свого сусіда.
Будь ласка, зачекайте...
Це продажні , прокремлівські холуі , яким місце в тайожному союзі !
Быть может это место для меня
А-а-а-а, а-а-а-а...
DW сообщает, что в в среду, 7 сентября, память Михаила Горбачева почтит германский парламент минутой молчания, которая будет объявлена перед началом общих дебатов по федеральному бюджету на 2023 год. В течение всего дня на Рейхстаге будет приспущен флаг.
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А когда сдохнешь ТЫ, все будут петь, танцевать и пить шампанское
Максимально занепокоєні, от що! Від занепокоєння аж тріщать по швах дорогі костюми!
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але, ясне діло, від занепокоєння до реальних дій пройде, мінімум, років так 15.
Европа легко проживёт без Венгрии.
А как проживёт Орбан после смерти путина - посмотрим.
Против Орбана и его коррупционной клики найдутся другие приемы. Просто нужно время.
Певною скоро поженуть з ЄС як бомжів
І воно одразо побіжить шукати компроміси.
Бо мадь'яри його швидко на вилах винесуть.
у Макрона - з Алжиром.
У Сербії,Угорщини -у імперській пихатості і дружбі з рашкою..Імперією,дуже близькою по духу,але котра поки що "в силі"..
Лише Британії майже вдалося позбутися цього "комплексу"...
Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну. "Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Як повідомляла "Європейська правда", в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та неправдивими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України. Як ідеться у статті, угорські автори немов позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що "Карпати - єдині гори в Україні, біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст" (с). У підручнику угорських школярів переконують, що "в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія не причетна".