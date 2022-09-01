Венгрию считают в ЕС "троянским конем" России, - Politico
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Венгрия поддерживает пророссийские идеи и в войне, развязанной Россией против Украины, склоняется на сторону Кремля. Поэтому Будапешт считают "троянским конем" Москвы в Европе.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Источники издания в европейских политических кругах заявляют, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за изменение курса ЕС в вопросе российско-украинской войны. Он заявляет, что Запад "должен сосредоточиться не на победе, а на переговорах о мире".
Европейские чиновники считают, что Будапешт заботится только о собственных интересах. Учитывая, что за последние годы между Украиной и Венгрией возникали конфликты, позиция Орбана "ближе к Кремлю, чем к Киеву".
По словам собеседников Politico, Орбану нужно финансировать свою "щедрую социальную политику", жертвуя европейской безопасностью. В то же время в политических кругах ЕС считают, что правительство Венгрии ведет себя "как российский и китайский троянский конь".
Однако такая политика Орбана все больше изолирует Венгрию в Европе. К примеру, Польша, которая была до недавнего времени тесным партнером, теперь осуждает своего соседа.
Пожалуйста, подождите...
Це продажні , прокремлівські холуі , яким місце в тайожному союзі !
Быть может это место для меня
А-а-а-а, а-а-а-а...
DW сообщает, что в в среду, 7 сентября, память Михаила Горбачева почтит германский парламент минутой молчания, которая будет объявлена перед началом общих дебатов по федеральному бюджету на 2023 год. В течение всего дня на Рейхстаге будет приспущен флаг.
_______________________________________________________________________________
А когда сдохнешь ТЫ, все будут петь, танцевать и пить шампанское
Максимально занепокоєні, от що! Від занепокоєння аж тріщать по швах дорогі костюми!
....
але, ясне діло, від занепокоєння до реальних дій пройде, мінімум, років так 15.
Европа легко проживёт без Венгрии.
А как проживёт Орбан после смерти путина - посмотрим.
Против Орбана и его коррупционной клики найдутся другие приемы. Просто нужно время.
Певною скоро поженуть з ЄС як бомжів
І воно одразо побіжить шукати компроміси.
Бо мадь'яри його швидко на вилах винесуть.
у Макрона - з Алжиром.
У Сербії,Угорщини -у імперській пихатості і дружбі з рашкою..Імперією,дуже близькою по духу,але котра поки що "в силі"..
Лише Британії майже вдалося позбутися цього "комплексу"...
Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну. "Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Як повідомляла "Європейська правда", в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та неправдивими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України. Як ідеться у статті, угорські автори немов позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що "Карпати - єдині гори в Україні, біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст" (с). У підручнику угорських школярів переконують, що "в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія не причетна".