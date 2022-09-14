В "Укренерго" готують резервні шляхи живлення на випадок ударів РФ
Компанія "Укренерго" проводить підготовку резервів на випадок російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Про це розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми готуємось до будь-яких сценаріїв, ми готуємо резервні шляхи живлення й аварійний запас. Ми готуємо своїх людей і аварійні ремонтні бригади, які цілодобово будуть обслуговувати мережі, відновлювати їх так, щоб у всіх споживачів було світло в оселі", – сказав Кудрицький.
У березні цього року російські війська пошкодили лінії електропередач, які зв’язують Київський енерговузол з енергосистемою України. Тож компанія вже має відповідний досвід.
"Нам потрібно було вдаватись до нестандартних рішень, щоб забезпечити надійність живлення енерговузла під час холодних температур. Київські споживачі цього і не помітили", – сказав він.
До 23 лютого енергосистема України була об'єднана з відповідними системами Росії та Білорусі. Тепер же ситуація кардинально змінилася.
"Те, що ми з’єднані з європейською енергомережею, дає нам можливість отримати електроенергію з-за закордону. Це кардинально змінює ситуацію з точки зору енергетичної безпеки", – додав він.
Нагадаємо, пізно ввечері 11 вересня російські війська завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ №5 у Харкові. В результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів. Один працівник ТЕЦ загинув.
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