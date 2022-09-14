УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10448 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 307 4

В "Укренерго" готують резервні шляхи живлення на випадок ударів РФ

кудрицький

Компанія "Укренерго" проводить підготовку резервів на випадок російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми готуємось до будь-яких сценаріїв, ми готуємо резервні шляхи живлення й аварійний запас. Ми готуємо своїх людей і аварійні ремонтні бригади, які цілодобово будуть обслуговувати мережі, відновлювати їх так, щоб у всіх споживачів було світло в оселі", – сказав Кудрицький.

У березні цього року російські війська пошкодили лінії електропередач, які зв’язують Київський енерговузол з енергосистемою України. Тож компанія вже має відповідний досвід.

"Нам потрібно було вдаватись до нестандартних рішень, щоб забезпечити надійність живлення енерговузла під час холодних температур. Київські споживачі цього і не помітили", – сказав він.

До 23 лютого енергосистема України була об'єднана з відповідними системами  Росії та Білорусі. Тепер же ситуація кардинально змінилася. 

"Те, що ми з’єднані з європейською енергомережею, дає нам можливість отримати електроенергію з-за закордону. Це кардинально змінює ситуацію з точки зору енергетичної безпеки", – додав він.

Нагадаємо, пізно ввечері 11 вересня російські війська завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ №5 у Харкові. В результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів. Один працівник ТЕЦ загинув. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США засуджують російські удари по енергетичній інфраструктурі України, - Держдеп

Автор: 

ТЕЦ (457) Укренерго (2681) Кудрицький Володимир (189)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І правильно роблять, бо у дурдомі почався день відкритих дверей.
показати весь коментар
14.09.2022 14:10 Відповісти
І двоє працівників підстанції теж загинули, співробітники Укренерго.
показати весь коментар
14.09.2022 14:33 Відповісти
Після півроку війни Приватне акціонерне товариство Укренерго тільки почало готуватися? Ну-ну...
показати весь коментар
14.09.2022 15:15 Відповісти
Якщо будуть бити по трансформаторах, то готуйсь не готуйсь, а будемо без світла.
показати весь коментар
14.09.2022 20:19 Відповісти
 
 