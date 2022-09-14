Болгарія продовжила до кінця жовтня програму розміщення українських біженців у готелях

Уряд Болгарії продовжив програму розміщення українських біженців у готелях до кінця жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал БНТ, про це заявив міністр туризму Ілин Димитров.

"Програму з розміщення українських біженців у готелях буде продовжено до 31 жовтня, це буде фінал програми, тому можна буде організувати нову програму", - сказав Димитров.

Він висловив сподівання, що це буде останнє розширення програми і з'явиться нова програма з інтеграції біженців у соціальну систему.

"Це європейські гроші, ми регулярно щотижня виплачуємо кошти за цією програмою, механізм оплати дуже складний, до виплати суми 32 кроки, що займає щонайменше 15 днів", - додав міністр.

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