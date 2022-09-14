УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10467 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 009 0

Болгарія продовжила до кінця жовтня програму розміщення українських біженців у готелях

біженці,переселенці

Уряд Болгарії продовжив програму розміщення українських біженців у готелях до кінця жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал БНТ, про це заявив міністр туризму Ілин Димитров.

"Програму з розміщення українських біженців у готелях буде продовжено до 31 жовтня, це буде фінал програми, тому можна буде організувати нову програму", - сказав Димитров.

Він висловив сподівання, що це буде останнє розширення програми і з'явиться нова програма з інтеграції біженців у соціальну систему.

"Це європейські гроші, ми регулярно щотижня виплачуємо кошти за цією програмою, механізм оплати дуже складний, до виплати суми 32 кроки, що займає щонайменше 15 днів", - додав міністр.

Читайте: Болгарія зупиняє державну програму розміщення українських біженців, - ЗМІ

Автор: 

біженці (1858) Болгарія (778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 