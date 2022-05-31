УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15703 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
16 774 37
біженці (1015) Болгарія (483) війна (56290)

Болгарія зупиняє державну програму розміщення українських біженців, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях після вівторка, 31 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, влада Болгарії запропонувала українцям переїхати з курортних регіонів углиб країни. Але урядову житлову програму з розміщення українських біженців вирішено зупинити через позицію більшості українців, які не хочуть переміщуватися всередину країни, заявила в понеділок віцепрем’єрка Болгарії Каліна Константинова.

"Захист – це право, а не обов’язок, тому я більше не дозволю їхати порожнім автобусам (які держава сплатила та організувала), жодній порожній машині. Розвиток ситуації з цього моменту перебуває у руках української громади Болгарії", – сказала віцепрем’єрка.

Водночас, як повідомили Болгарській службі Радіо Свобода "Свободна Європа", українські біженці не поїхали, зокрема, із прибережних Варни, Созополя та Бургасу, бо не знали, куди мав їхати виділений владою транспорт та де мали розміщувати людей.

Як повідомляє портал Euractiv, лише 62 біженці виїхали потягом із причорноморських міст Бургас та Варна у райони всередині країни.

За офіційними даними, з початку російського вторгнення в Україну до Болгарії прибуло майже 300 тисяч українців. Понад 110 тисяч із них отримали тимчасовий захист і притулок від держави.

Також читайте: Парламент Болгарії ухвалив рішення щодо ремонту української військової техніки

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Ну якби це абсолютно нормально, велика дяка і шана болгарам за те, що зробили для наших біженців! А нагліть не треба, да? Ми ж не орки!
показати весь коментар
31.05.2022 11:58
+25
Жизнь есть жизнь. Таковы реалии. Беженцам и самим нужно думать головой, чтобы не сидеть на шее государства, которое тебя приняло.
показати весь коментар
31.05.2022 11:51
+22
Есть подозрение, что большинство выехавших - из таких областей Украины, в которых им ничего ни одного дня не угрожало. Это такой туризм. По Австрии, например, уже 3 месяца ужгородские цыгане гасают.
показати весь коментар
31.05.2022 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пани хотять біля моря
показати весь коментар
31.05.2022 11:50 Відповісти
Жизнь есть жизнь. Таковы реалии. Беженцам и самим нужно думать головой, чтобы не сидеть на шее государства, которое тебя приняло.
показати весь коментар
31.05.2022 11:51 Відповісти
Они беженцы, а не гастарбайтеры, среди них, в основном, матери с малыми детьми, сироты и пожилые люди. Те из них, кто способен, безусловно найдут какую-нибудь работу и ваш тезис про "шею государства" здесь просто неуместен!
показати весь коментар
31.05.2022 12:05 Відповісти
Беженцев готовы продолжать содержать бесплатно в глуине страны Беженцы не имеют права требовать, чтобы их продолжали бесплатно содержать именно на курортах.
показати весь коментар
31.05.2022 12:12 Відповісти
Їх поведінка не схожа на поведінку біженців. Більше схоже, що вони хочуть саме пожити на шиї держави, куди приїхали. Я щось ніде в пабліках не бачу купи запитань про те, як знайти роботу, проте бачу цілу купу про те, де соціалка вище. Цікаво, чому?
показати весь коментар
31.05.2022 12:18 Відповісти
У меня в беженцах сейчас моя супруга, дочь с семимесячной внучкой и сын малолетний в Польше. Почему-то за полтора месяца сумели и квартиру найти снять и на днях дочь на работу должна выйти. Хотя поляки, которые им предложили свое жилье, им предлагали остаться и дальше у них. Просто отношения сложились. Привыкли уже. И тем не менее. И я считаю, что это правильно. Если бы все так поступали, то может и не такое отношение у государств было бы к беженцам. И я вот не понимаю - все беженцы калеки безрукие-безногие, что не могут на себя заработать? Чем они лучше граждан этих государств? Понимаю, что есть пожилые лди, но далеко не немощные. Понимаю, что есть сироты - это отдельная тема и отдельный вопрос. Но большинство вполне может себя обеспечивать. Кроме того вопрос стоял в том, что им предложили с побережья переехать потому как сезон туристический начинается. Отели освободить нужно для туристов. Многих владельцев отелей этот сезон год кормит. Это тоже нужно понимать.
показати весь коментар
31.05.2022 12:48 Відповісти
Зачастую, к сожалению наши ведут себя довольно нагло в вечно чем-то недовольны. Пусть скажут спасибо, что им и так помогли. Интересно чтобы они сказали, если бы их депортировали в россию. А Болгарии спасибо.
показати весь коментар
02.06.2022 12:34 Відповісти
Ну якби це абсолютно нормально, велика дяка і шана болгарам за те, що зробили для наших біженців! А нагліть не треба, да? Ми ж не орки!
показати весь коментар
31.05.2022 11:58 Відповісти
Есть подозрение, что большинство выехавших - из таких областей Украины, в которых им ничего ни одного дня не угрожало. Это такой туризм. По Австрии, например, уже 3 месяца ужгородские цыгане гасают.
показати весь коментар
31.05.2022 12:00 Відповісти
...а своє житло на Заході вони здають за потрійну ціну в доларах... здають справжнім переселенцям
показати весь коментар
31.05.2022 12:08 Відповісти
І там не обійшлось без проблем, скрізь деякі поводять себе не достойно. Бідні не знали куди їх вивезуть, може в село...
показати весь коментар
31.05.2022 12:01 Відповісти
Навіть якщо й у село - якщо у тебе немає засобів себе утримувати - дякуй тому, що тобі пропонують, а якщо по-панськи воротиш носа - то будь паном в усьому - плати за свій комфорт.
показати весь коментар
31.05.2022 12:14 Відповісти
А навіть якщо і в село? Чи коли з гарячих точок виїжджа - люди завжди знають куди їдуть? Ти або дійсно біженець і тобі потрібний притулок, або ти вирішив під шумок канікули собі влаштувати і посидіти на чужій шиї.
показати весь коментар
31.05.2022 12:14 Відповісти
Так й в Польщі. Спочатку розміщували в великих містах. Але вони не гумові.
стали пропонувати «провінцію»…
Так «біжінці від жахів війни» почали крутити носом: як жити в селі, хочемо у місті!
Ім кажуть: безкоштовного житла вже немає. Якщо хочете залишитися в місті, знімайте квартири.
« Як? Платити? Ми - біженці, нам повинні дати безкоштовно»…
питання: на скільки часу вистачить у поляків терпіння?
Враховуючи іх шок від того, що «українськи біженці» поголовно розмовляють російською. І вимагають, що би шкільну програму переклали, крім української мови, ще й на російську!
«Вони нам ще Путіна сюди приведуть…» ось такі думки у поляківвиникають.
А про Болгарію можу сказати, що особисто знаю двох «біженців», які через місяць (коли ситуація стала більш зрозумілою і стабільною) поїхали з «прифронтового» Рівного «рятуватися» на болгарськи пляжі.
Гадаю, що незабаром можна очикувати іх повернення на Батьківщину.
А може помиляюся і вони переїдуть в Болгарське село.
показати весь коментар
31.05.2022 17:27 Відповісти
Солнечный Берег, златы пясцы(ну или как оно там сейчас) Кому ж охота вглубь, все хотят купаться.
показати весь коментар
31.05.2022 12:04 Відповісти
Златни Пясьци. Красиво жить не запретишь
показати весь коментар
31.05.2022 12:21 Відповісти
Украинцы хотят в НАТО и ЕС...заседание будет 21 июня по этому вопросу

.,..
показати весь коментар
31.05.2022 12:06 Відповісти
В Грузії схожа ситуація, літній чьос, бодіші мегобаро, на вихід...
показати весь коментар
31.05.2022 12:07 Відповісти
Логично. Бесплатно жить и питаться в курортном регионе во время курортного сезона...губа не дура, конечно....хочешь бесплатно - едь туда, где тебя готовы принимать бесплатно. Хочешь на море на курорте - плати.
показати весь коментар
31.05.2022 12:10 Відповісти
Неправда.
Правительство Болгарии выделяет около 40 лев/день (20 евро) на содержание одного беженца. На побережье есть отели, которым с начала сезона, в принципе не интересно работать с беженцами. Это отели, которые имеют с туристов 50-100 евро/день и уверены в своей загрузке в сезон. Такие отели отказываются от гос.программы в принципе, т.к. много наших беженцев с животными, машинами, маленькими детьми и т.п.
Есть отели, которые имеют с туристов до 50 евро/день и сомневаются в сезонной загрузке. Такие отели готовы оставить наших с доплатой 20-30 евро/день.
Но на побережье есть также очень бюджетные отели на 3-й, 4-ой линии от моря. Стоимость пребывания обычных туристов там как раз и стоило там около 20 евро. И эти отели готовы бесплатно (за гос.компенсацию) размещать наших беженцев. Там конечно уровень "Кириловки", но для реальных беженцев - вполне нормально.
Просто надо не сидеть и не ждать, что "кто-то что-то для нас сделает", а самим шевелится и искать варианты.
показати весь коментар
31.05.2022 12:13 Відповісти
Если быть точнее, то финасирование сократили с 40 до 15 лев, около 8$ на чел (10 проживание + 5 питание).

А если быть еще точнее, то главная проблема не в том , что украинцы перебирают жильем, а в том что там полный провал с переселением.

По сути их на данный момент везут в слепую, не предупреждают куда и как, все делается в последний момент, а многие пенсионеры, инвалиды, дети и тд могут просто остаться на улице.
показати весь коментар
31.05.2022 15:04 Відповісти
"Але урядову житлову програму з розміщення українських біженців вирішено зупинити через позицію більшості українців, які не хочуть переміщуватися всередину країни"

показати весь коментар
31.05.2022 12:28 Відповісти
можу поспорити - там половина кацапів та русскомірних зі сходу
показати весь коментар
31.05.2022 12:30 Відповісти
Мені соромно за них, завжди соромно коли таке читаю. Дома , в Кропивницькому , теж "різні" зустрічаются, особливо з Харкова.
показати весь коментар
31.05.2022 12:37 Відповісти
Зачастую, к сожалению наши ведут себя довольно нагло в вечно чем-то недовольны. Пусть скажут спасибо, что им и так помогли. Интересно чтобы они сказали, если бы их депортировали в россию. А Болгарии спасибо.
показати весь коментар
02.06.2022 12:36 Відповісти
Біженці різні. Тут одна жінка з Маріуполя вбігла з Маріуполя в чому була. І добиралась через Росію та Балтію. Інша теж з Маріуполя винуватила азовців в тому, що Маріуполь майже знищений бо їм треба було здатися. Добре те, що німці поки що мало чують такої проросійської пропаганди з уст українських біженців (деякі з яких хотіли приходу путіна).
А ще я бачив тут не тільки звичайні автівки з українськими номерами, а Порш Кайєн, Рендж Ровер і Лєксус ЛС.
Ставлення до українських біженців буде залежати від їх поведінки.
Та це буде впливати на ставлення до України
показати весь коментар
31.05.2022 13:16 Відповісти
Трохи у вас дивна логіка. Тих, хто заробляє на порш каєн, не жаль? Хай гинуть під орками?
показати весь коментар
31.05.2022 15:11 Відповісти
На зарплату заробити порш каєн в Україні не реально! Даже, якщо ви підприємець, значить працюєте нелегально, хоча..... в кредит і потім усе підприємство буде пару років виплачувати "хотєлкі" директора....
показати весь коментар
01.06.2022 08:27 Відповісти
булгаристанцы как были кацапскими жополизами так ими и остались
показати весь коментар
31.05.2022 13:26 Відповісти
и одесская болгарня сильно не довольна что украинцы сопротивляются кацапам
показати весь коментар
31.05.2022 13:43 Відповісти
Совкова ментальність пожити на морі на халяву за рахунок країни, яка їм нічого не винна. Ніхто з них не думає, що їх поведінка формує ставлення до українців і України. А потім ми обурюємось, коли читаємо у ЗМІ що прихильність до України в Європі стала падати.
показати весь коментар
31.05.2022 14:58 Відповісти
Взагалі то різні є одеські (бессарабські) болгари - є прокацапські, але багато проукраїнських знаю
показати весь коментар
31.05.2022 19:21 Відповісти
Прежде чем обвинять и делать поспешные выводы ,разберитесь в вопросе более точно, прочитайте любые паблики украинских беженцев в Болгарии.

Главная проблема не в том, что украинцы перебирают жильем, а в том что там полный провал с организацией переселения по новой программе.

По сути их на данный момент везут в слепую, не предупреждают куда и как, все делается в последний момент, а многие пенсионеры, инвалиды, дети и семьи из-за этой халатной неорганизованности могут просто остаться на улице без альтернативного жилья.
показати весь коментар
31.05.2022 15:12 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2022 01:20 Відповісти
 
 