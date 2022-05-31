Болгарія зупиняє державну програму розміщення українських біженців, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях після вівторка, 31 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Як зазначається, влада Болгарії запропонувала українцям переїхати з курортних регіонів углиб країни. Але урядову житлову програму з розміщення українських біженців вирішено зупинити через позицію більшості українців, які не хочуть переміщуватися всередину країни, заявила в понеділок віцепрем’єрка Болгарії Каліна Константинова.
"Захист – це право, а не обов’язок, тому я більше не дозволю їхати порожнім автобусам (які держава сплатила та організувала), жодній порожній машині. Розвиток ситуації з цього моменту перебуває у руках української громади Болгарії", – сказала віцепрем’єрка.
Водночас, як повідомили Болгарській службі Радіо Свобода "Свободна Європа", українські біженці не поїхали, зокрема, із прибережних Варни, Созополя та Бургасу, бо не знали, куди мав їхати виділений владою транспорт та де мали розміщувати людей.
Як повідомляє портал Euractiv, лише 62 біженці виїхали потягом із причорноморських міст Бургас та Варна у райони всередині країни.
За офіційними даними, з початку російського вторгнення в Україну до Болгарії прибуло майже 300 тисяч українців. Понад 110 тисяч із них отримали тимчасовий захист і притулок від держави.
Будь ласка, зачекайте...
стали пропонувати «провінцію»…
Так «біжінці від жахів війни» почали крутити носом: як жити в селі, хочемо у місті!
Ім кажуть: безкоштовного житла вже немає. Якщо хочете залишитися в місті, знімайте квартири.
« Як? Платити? Ми - біженці, нам повинні дати безкоштовно»…
питання: на скільки часу вистачить у поляків терпіння?
Враховуючи іх шок від того, що «українськи біженці» поголовно розмовляють російською. І вимагають, що би шкільну програму переклали, крім української мови, ще й на російську!
«Вони нам ще Путіна сюди приведуть…» ось такі думки у поляківвиникають.
А про Болгарію можу сказати, що особисто знаю двох «біженців», які через місяць (коли ситуація стала більш зрозумілою і стабільною) поїхали з «прифронтового» Рівного «рятуватися» на болгарськи пляжі.
Гадаю, що незабаром можна очикувати іх повернення на Батьківщину.
А може помиляюся і вони переїдуть в Болгарське село.
.,..
Правительство Болгарии выделяет около 40 лев/день (20 евро) на содержание одного беженца. На побережье есть отели, которым с начала сезона, в принципе не интересно работать с беженцами. Это отели, которые имеют с туристов 50-100 евро/день и уверены в своей загрузке в сезон. Такие отели отказываются от гос.программы в принципе, т.к. много наших беженцев с животными, машинами, маленькими детьми и т.п.
Есть отели, которые имеют с туристов до 50 евро/день и сомневаются в сезонной загрузке. Такие отели готовы оставить наших с доплатой 20-30 евро/день.
Но на побережье есть также очень бюджетные отели на 3-й, 4-ой линии от моря. Стоимость пребывания обычных туристов там как раз и стоило там около 20 евро. И эти отели готовы бесплатно (за гос.компенсацию) размещать наших беженцев. Там конечно уровень "Кириловки", но для реальных беженцев - вполне нормально.
Просто надо не сидеть и не ждать, что "кто-то что-то для нас сделает", а самим шевелится и искать варианты.
А если быть еще точнее, то главная проблема не в том , что украинцы перебирают жильем, а в том что там полный провал с переселением.
По сути их на данный момент везут в слепую, не предупреждают куда и как, все делается в последний момент, а многие пенсионеры, инвалиды, дети и тд могут просто остаться на улице.
А ще я бачив тут не тільки звичайні автівки з українськими номерами, а Порш Кайєн, Рендж Ровер і Лєксус ЛС.
Ставлення до українських біженців буде залежати від їх поведінки.
Та це буде впливати на ставлення до України
Главная проблема не в том, что украинцы перебирают жильем, а в том что там полный провал с организацией переселения по новой программе.
По сути их на данный момент везут в слепую, не предупреждают куда и как, все делается в последний момент, а многие пенсионеры, инвалиды, дети и семьи из-за этой халатной неорганизованности могут просто остаться на улице без альтернативного жилья.