Болгарія зупиняє державну програму розміщення українських біженців, - ЗМІ

Влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях після вівторка, 31 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, влада Болгарії запропонувала українцям переїхати з курортних регіонів углиб країни. Але урядову житлову програму з розміщення українських біженців вирішено зупинити через позицію більшості українців, які не хочуть переміщуватися всередину країни, заявила в понеділок віцепрем’єрка Болгарії Каліна Константинова.

"Захист – це право, а не обов’язок, тому я більше не дозволю їхати порожнім автобусам (які держава сплатила та організувала), жодній порожній машині. Розвиток ситуації з цього моменту перебуває у руках української громади Болгарії", – сказала віцепрем’єрка.

Водночас, як повідомили Болгарській службі Радіо Свобода "Свободна Європа", українські біженці не поїхали, зокрема, із прибережних Варни, Созополя та Бургасу, бо не знали, куди мав їхати виділений владою транспорт та де мали розміщувати людей.

Як повідомляє портал Euractiv, лише 62 біженці виїхали потягом із причорноморських міст Бургас та Варна у райони всередині країни.

За офіційними даними, з початку російського вторгнення в Україну до Болгарії прибуло майже 300 тисяч українців. Понад 110 тисяч із них отримали тимчасовий захист і притулок від держави.

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