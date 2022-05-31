Болгария останавливает государственную программу размещения украинских беженцев, - СМИ
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Власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе удерживать граждан Украины в прибрежных отелях после вторника, 31 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Как отмечается, власти Болгарии предложили украинцам переехать из курортных регионов в глубь страны. Но правительственную жилищную программу по размещению украинских беженцев решено остановить из-за позиции большинства украинцев, которые не хотят перемещаться внутрь страны, заявила в понедельник вице-премьер Болгарии Калина Константинова.
"Защита – это право, а не обязанность, поэтому я больше не позволю ехать пустым автобусам (которые государство оплатило и организовало), никакой пустой машине. Развитие ситуации с этого момента находится в руках украинской общины Болгарии", – сказала вице-премьер .
В то же время, как сообщили Болгарской службе Радио Свобода "Свободная Европа", украинские беженцы не уехали, в частности, из прибрежных Варны, Созополя и Бургаса, потому что не знали, куда должен был ехать выделенный властями транспорт и где должны были размещать людей.
Как сообщает портал Euractiv, только 62 беженца выехали на поезде из причерноморских городов Бургас и Варна в районы внутри страны.
По официальным данным, с начала российского вторжения в Украину в Болгарию прибыло около 300 тысяч украинцев. Более 110 тысяч из них получили временную защиту и убежище от государства.
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стали пропонувати «провінцію»…
Так «біжінці від жахів війни» почали крутити носом: як жити в селі, хочемо у місті!
Ім кажуть: безкоштовного житла вже немає. Якщо хочете залишитися в місті, знімайте квартири.
« Як? Платити? Ми - біженці, нам повинні дати безкоштовно»…
питання: на скільки часу вистачить у поляків терпіння?
Враховуючи іх шок від того, що «українськи біженці» поголовно розмовляють російською. І вимагають, що би шкільну програму переклали, крім української мови, ще й на російську!
«Вони нам ще Путіна сюди приведуть…» ось такі думки у поляківвиникають.
А про Болгарію можу сказати, що особисто знаю двох «біженців», які через місяць (коли ситуація стала більш зрозумілою і стабільною) поїхали з «прифронтового» Рівного «рятуватися» на болгарськи пляжі.
Гадаю, що незабаром можна очикувати іх повернення на Батьківщину.
А може помиляюся і вони переїдуть в Болгарське село.
.,..
Правительство Болгарии выделяет около 40 лев/день (20 евро) на содержание одного беженца. На побережье есть отели, которым с начала сезона, в принципе не интересно работать с беженцами. Это отели, которые имеют с туристов 50-100 евро/день и уверены в своей загрузке в сезон. Такие отели отказываются от гос.программы в принципе, т.к. много наших беженцев с животными, машинами, маленькими детьми и т.п.
Есть отели, которые имеют с туристов до 50 евро/день и сомневаются в сезонной загрузке. Такие отели готовы оставить наших с доплатой 20-30 евро/день.
Но на побережье есть также очень бюджетные отели на 3-й, 4-ой линии от моря. Стоимость пребывания обычных туристов там как раз и стоило там около 20 евро. И эти отели готовы бесплатно (за гос.компенсацию) размещать наших беженцев. Там конечно уровень "Кириловки", но для реальных беженцев - вполне нормально.
Просто надо не сидеть и не ждать, что "кто-то что-то для нас сделает", а самим шевелится и искать варианты.
А если быть еще точнее, то главная проблема не в том , что украинцы перебирают жильем, а в том что там полный провал с переселением.
По сути их на данный момент везут в слепую, не предупреждают куда и как, все делается в последний момент, а многие пенсионеры, инвалиды, дети и тд могут просто остаться на улице.
А ще я бачив тут не тільки звичайні автівки з українськими номерами, а Порш Кайєн, Рендж Ровер і Лєксус ЛС.
Ставлення до українських біженців буде залежати від їх поведінки.
Та це буде впливати на ставлення до України
Главная проблема не в том, что украинцы перебирают жильем, а в том что там полный провал с организацией переселения по новой программе.
По сути их на данный момент везут в слепую, не предупреждают куда и как, все делается в последний момент, а многие пенсионеры, инвалиды, дети и семьи из-за этой халатной неорганизованности могут просто остаться на улице без альтернативного жилья.