Болгария останавливает государственную программу размещения украинских беженцев, - СМИ

Власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе удерживать граждан Украины в прибрежных отелях после вторника, 31 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, власти Болгарии предложили украинцам переехать из курортных регионов в глубь страны. Но правительственную жилищную программу по размещению украинских беженцев решено остановить из-за позиции большинства украинцев, которые не хотят перемещаться внутрь страны, заявила в понедельник вице-премьер Болгарии Калина Константинова.

"Защита – это право, а не обязанность, поэтому я больше не позволю ехать пустым автобусам (которые государство оплатило и организовало), никакой пустой машине. Развитие ситуации с этого момента находится в руках украинской общины Болгарии", – сказала вице-премьер .

В то же время, как сообщили Болгарской службе Радио Свобода "Свободная Европа", украинские беженцы не уехали, в частности, из прибрежных Варны, Созополя и Бургаса, потому что не знали, куда должен был ехать выделенный властями транспорт и где должны были размещать людей.

Как сообщает портал Euractiv, только 62 беженца выехали на поезде из причерноморских городов Бургас и Варна в районы внутри страны.

По официальным данным, с начала российского вторжения в Украину в Болгарию прибыло около 300 тысяч украинцев. Более 110 тысяч из них получили временную защиту и убежище от государства.

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