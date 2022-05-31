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Болгария останавливает государственную программу размещения украинских беженцев, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

Власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе удерживать граждан Украины в прибрежных отелях после вторника, 31 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, власти Болгарии предложили украинцам переехать из курортных регионов в глубь страны. Но правительственную жилищную программу по размещению украинских беженцев решено остановить из-за позиции большинства украинцев, которые не хотят перемещаться внутрь страны, заявила в понедельник вице-премьер Болгарии Калина Константинова.

"Защита – это право, а не обязанность, поэтому я больше не позволю ехать пустым автобусам (которые государство оплатило и организовало), никакой пустой машине. Развитие ситуации с этого момента находится в руках украинской общины Болгарии", – сказала вице-премьер .

В то же время, как сообщили Болгарской службе Радио Свобода "Свободная Европа", украинские беженцы не уехали, в частности, из прибрежных Варны, Созополя и Бургаса, потому что не знали, куда должен был ехать выделенный властями транспорт и где должны были размещать людей.

Как сообщает портал Euractiv, только 62 беженца выехали на поезде из причерноморских городов Бургас и Варна в районы внутри страны.

По официальным данным, с начала российского вторжения в Украину в Болгарию прибыло около 300 тысяч украинцев. Более 110 тысяч из них получили временную защиту и убежище от государства.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Ну якби це абсолютно нормально, велика дяка і шана болгарам за те, що зробили для наших біженців! А нагліть не треба, да? Ми ж не орки!
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31.05.2022 11:58
+25
Жизнь есть жизнь. Таковы реалии. Беженцам и самим нужно думать головой, чтобы не сидеть на шее государства, которое тебя приняло.
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31.05.2022 11:51
+22
Есть подозрение, что большинство выехавших - из таких областей Украины, в которых им ничего ни одного дня не угрожало. Это такой туризм. По Австрии, например, уже 3 месяца ужгородские цыгане гасают.
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31.05.2022 12:00
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пани хотять біля моря
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31.05.2022 11:50 Ответить
Жизнь есть жизнь. Таковы реалии. Беженцам и самим нужно думать головой, чтобы не сидеть на шее государства, которое тебя приняло.
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31.05.2022 11:51 Ответить
Они беженцы, а не гастарбайтеры, среди них, в основном, матери с малыми детьми, сироты и пожилые люди. Те из них, кто способен, безусловно найдут какую-нибудь работу и ваш тезис про "шею государства" здесь просто неуместен!
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31.05.2022 12:05 Ответить
Беженцев готовы продолжать содержать бесплатно в глуине страны Беженцы не имеют права требовать, чтобы их продолжали бесплатно содержать именно на курортах.
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31.05.2022 12:12 Ответить
Їх поведінка не схожа на поведінку біженців. Більше схоже, що вони хочуть саме пожити на шиї держави, куди приїхали. Я щось ніде в пабліках не бачу купи запитань про те, як знайти роботу, проте бачу цілу купу про те, де соціалка вище. Цікаво, чому?
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31.05.2022 12:18 Ответить
У меня в беженцах сейчас моя супруга, дочь с семимесячной внучкой и сын малолетний в Польше. Почему-то за полтора месяца сумели и квартиру найти снять и на днях дочь на работу должна выйти. Хотя поляки, которые им предложили свое жилье, им предлагали остаться и дальше у них. Просто отношения сложились. Привыкли уже. И тем не менее. И я считаю, что это правильно. Если бы все так поступали, то может и не такое отношение у государств было бы к беженцам. И я вот не понимаю - все беженцы калеки безрукие-безногие, что не могут на себя заработать? Чем они лучше граждан этих государств? Понимаю, что есть пожилые лди, но далеко не немощные. Понимаю, что есть сироты - это отдельная тема и отдельный вопрос. Но большинство вполне может себя обеспечивать. Кроме того вопрос стоял в том, что им предложили с побережья переехать потому как сезон туристический начинается. Отели освободить нужно для туристов. Многих владельцев отелей этот сезон год кормит. Это тоже нужно понимать.
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31.05.2022 12:48 Ответить
Зачастую, к сожалению наши ведут себя довольно нагло в вечно чем-то недовольны. Пусть скажут спасибо, что им и так помогли. Интересно чтобы они сказали, если бы их депортировали в россию. А Болгарии спасибо.
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02.06.2022 12:34 Ответить
Ну якби це абсолютно нормально, велика дяка і шана болгарам за те, що зробили для наших біженців! А нагліть не треба, да? Ми ж не орки!
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31.05.2022 11:58 Ответить
Есть подозрение, что большинство выехавших - из таких областей Украины, в которых им ничего ни одного дня не угрожало. Это такой туризм. По Австрии, например, уже 3 месяца ужгородские цыгане гасают.
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31.05.2022 12:00 Ответить
...а своє житло на Заході вони здають за потрійну ціну в доларах... здають справжнім переселенцям
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31.05.2022 12:08 Ответить
І там не обійшлось без проблем, скрізь деякі поводять себе не достойно. Бідні не знали куди їх вивезуть, може в село...
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31.05.2022 12:01 Ответить
Навіть якщо й у село - якщо у тебе немає засобів себе утримувати - дякуй тому, що тобі пропонують, а якщо по-панськи воротиш носа - то будь паном в усьому - плати за свій комфорт.
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31.05.2022 12:14 Ответить
А навіть якщо і в село? Чи коли з гарячих точок виїжджа - люди завжди знають куди їдуть? Ти або дійсно біженець і тобі потрібний притулок, або ти вирішив під шумок канікули собі влаштувати і посидіти на чужій шиї.
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31.05.2022 12:14 Ответить
Так й в Польщі. Спочатку розміщували в великих містах. Але вони не гумові.
стали пропонувати «провінцію»…
Так «біжінці від жахів війни» почали крутити носом: як жити в селі, хочемо у місті!
Ім кажуть: безкоштовного житла вже немає. Якщо хочете залишитися в місті, знімайте квартири.
« Як? Платити? Ми - біженці, нам повинні дати безкоштовно»…
питання: на скільки часу вистачить у поляків терпіння?
Враховуючи іх шок від того, що «українськи біженці» поголовно розмовляють російською. І вимагають, що би шкільну програму переклали, крім української мови, ще й на російську!
«Вони нам ще Путіна сюди приведуть…» ось такі думки у поляківвиникають.
А про Болгарію можу сказати, що особисто знаю двох «біженців», які через місяць (коли ситуація стала більш зрозумілою і стабільною) поїхали з «прифронтового» Рівного «рятуватися» на болгарськи пляжі.
Гадаю, що незабаром можна очикувати іх повернення на Батьківщину.
А може помиляюся і вони переїдуть в Болгарське село.
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31.05.2022 17:27 Ответить
Солнечный Берег, златы пясцы(ну или как оно там сейчас) Кому ж охота вглубь, все хотят купаться.
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31.05.2022 12:04 Ответить
Златни Пясьци. Красиво жить не запретишь
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31.05.2022 12:21 Ответить
Украинцы хотят в НАТО и ЕС...заседание будет 21 июня по этому вопросу

.,..
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31.05.2022 12:06 Ответить
В Грузії схожа ситуація, літній чьос, бодіші мегобаро, на вихід...
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31.05.2022 12:07 Ответить
Логично. Бесплатно жить и питаться в курортном регионе во время курортного сезона...губа не дура, конечно....хочешь бесплатно - едь туда, где тебя готовы принимать бесплатно. Хочешь на море на курорте - плати.
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31.05.2022 12:10 Ответить
Неправда.
Правительство Болгарии выделяет около 40 лев/день (20 евро) на содержание одного беженца. На побережье есть отели, которым с начала сезона, в принципе не интересно работать с беженцами. Это отели, которые имеют с туристов 50-100 евро/день и уверены в своей загрузке в сезон. Такие отели отказываются от гос.программы в принципе, т.к. много наших беженцев с животными, машинами, маленькими детьми и т.п.
Есть отели, которые имеют с туристов до 50 евро/день и сомневаются в сезонной загрузке. Такие отели готовы оставить наших с доплатой 20-30 евро/день.
Но на побережье есть также очень бюджетные отели на 3-й, 4-ой линии от моря. Стоимость пребывания обычных туристов там как раз и стоило там около 20 евро. И эти отели готовы бесплатно (за гос.компенсацию) размещать наших беженцев. Там конечно уровень "Кириловки", но для реальных беженцев - вполне нормально.
Просто надо не сидеть и не ждать, что "кто-то что-то для нас сделает", а самим шевелится и искать варианты.
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31.05.2022 12:13 Ответить
Если быть точнее, то финасирование сократили с 40 до 15 лев, около 8$ на чел (10 проживание + 5 питание).

А если быть еще точнее, то главная проблема не в том , что украинцы перебирают жильем, а в том что там полный провал с переселением.

По сути их на данный момент везут в слепую, не предупреждают куда и как, все делается в последний момент, а многие пенсионеры, инвалиды, дети и тд могут просто остаться на улице.
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31.05.2022 15:04 Ответить
"Але урядову житлову програму з розміщення українських біженців вирішено зупинити через позицію більшості українців, які не хочуть переміщуватися всередину країни"

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31.05.2022 12:28 Ответить
можу поспорити - там половина кацапів та русскомірних зі сходу
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31.05.2022 12:30 Ответить
Мені соромно за них, завжди соромно коли таке читаю. Дома , в Кропивницькому , теж "різні" зустрічаются, особливо з Харкова.
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31.05.2022 12:37 Ответить
Зачастую, к сожалению наши ведут себя довольно нагло в вечно чем-то недовольны. Пусть скажут спасибо, что им и так помогли. Интересно чтобы они сказали, если бы их депортировали в россию. А Болгарии спасибо.
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02.06.2022 12:36 Ответить
Біженці різні. Тут одна жінка з Маріуполя вбігла з Маріуполя в чому була. І добиралась через Росію та Балтію. Інша теж з Маріуполя винуватила азовців в тому, що Маріуполь майже знищений бо їм треба було здатися. Добре те, що німці поки що мало чують такої проросійської пропаганди з уст українських біженців (деякі з яких хотіли приходу путіна).
А ще я бачив тут не тільки звичайні автівки з українськими номерами, а Порш Кайєн, Рендж Ровер і Лєксус ЛС.
Ставлення до українських біженців буде залежати від їх поведінки.
Та це буде впливати на ставлення до України
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31.05.2022 13:16 Ответить
Трохи у вас дивна логіка. Тих, хто заробляє на порш каєн, не жаль? Хай гинуть під орками?
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31.05.2022 15:11 Ответить
На зарплату заробити порш каєн в Україні не реально! Даже, якщо ви підприємець, значить працюєте нелегально, хоча..... в кредит і потім усе підприємство буде пару років виплачувати "хотєлкі" директора....
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01.06.2022 08:27 Ответить
булгаристанцы как были кацапскими жополизами так ими и остались
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31.05.2022 13:26 Ответить
и одесская болгарня сильно не довольна что украинцы сопротивляются кацапам
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31.05.2022 13:43 Ответить
Совкова ментальність пожити на морі на халяву за рахунок країни, яка їм нічого не винна. Ніхто з них не думає, що їх поведінка формує ставлення до українців і України. А потім ми обурюємось, коли читаємо у ЗМІ що прихильність до України в Європі стала падати.
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31.05.2022 14:58 Ответить
Взагалі то різні є одеські (бессарабські) болгари - є прокацапські, але багато проукраїнських знаю
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31.05.2022 19:21 Ответить
Прежде чем обвинять и делать поспешные выводы ,разберитесь в вопросе более точно, прочитайте любые паблики украинских беженцев в Болгарии.

Главная проблема не в том, что украинцы перебирают жильем, а в том что там полный провал с организацией переселения по новой программе.

По сути их на данный момент везут в слепую, не предупреждают куда и как, все делается в последний момент, а многие пенсионеры, инвалиды, дети и семьи из-за этой халатной неорганизованности могут просто остаться на улице без альтернативного жилья.
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31.05.2022 15:12 Ответить
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01.06.2022 01:20 Ответить
 
 