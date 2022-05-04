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Парламент Болгарии принял решение о ремонте украинской военной техники

болгарія

Парламент Болгарии принял решение о ремонте украинской военной техники на предприятиях страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламент дает мандат Совету министров на обсуждение и реализацию мер, связанных с войной в Украине, включая ремонт военной техники для Украины", - говорится в статье на сайте информационного агентства BGNES в среду.

За проголосовали 200 депутатов, против – 16, воздержался 1.

Пакет включает меры по преодолению последствий экономических санкций, гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине, продолжение поддержки вступления Украины в ЕС, помощь украинским беженцам, предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну, а также укрепление энергетического сотрудничества, ремонт украинской военной техники, продолжение поставки гуманитарной помощи.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым заявил о достижении договоренностей между сторонами по ремонту украинской военной техники в Болгарии. Петков уточнил, что речь идет о "ремонте и восстановлении некоторой военной тяжелой техники на предприятиях Болгарии".

Болгария (658) оружие (10254)


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Топ комментарии
+9
*** *** ***, болгарські *нацисти* піднімають голову. а все що потрібно було - відключити газ
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04.05.2022 17:23
+6
‼️‼️‼️ Словакия
Украинская военная техника будет ремонтироваться и модернизироваться в Словакии. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Словакии Мартину Коваль Какащикову.

"Мы можем подтвердить, что государственное акционерное общество Конструкта-Дефенс заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2", -рассказала пресс-секретарь.

Представители правительства Словакии неоднократно заявляли о своей решимости продолжать поддерживать Украину, как в форме гуманитарной, так и военной помощи.

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04.05.2022 17:51
+3
Не бог зна шо, але й за це спасибі!

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04.05.2022 17:41
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*** *** ***, болгарські *нацисти* піднімають голову. а все що потрібно було - відключити газ
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04.05.2022 17:23 Ответить
Все логічно. Ця техніка репіжитиме тих, хто перекрив болгарам газ. Орбане, готуйся до сюрпризів, збоченцю.
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04.05.2022 17:33 Ответить
це що, відправити до Болгарії танк та привезти назад?
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04.05.2022 17:38 Ответить
Не бог зна шо, але й за це спасибі!

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04.05.2022 17:41 Ответить
Основне питання - поставки зброї до України.
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04.05.2022 17:41 Ответить
"Пакет включає заходи щодо подолання наслідків економічних санкцій" ---------

хто на кого наклав "санкції", хто збирається їх долати, а головне: як з цим пов'язаний ремонт української військової техніки?

Курва чи є на сайті хтось, чиї обов'язки полягають у вичитці новин?
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04.05.2022 17:43 Ответить
Они дерут с ИнтерФакса новости .

А это дочернее предприятие русского Интерфакса.

я уже устала объясняться с админом
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04.05.2022 17:54 Ответить
Ну то все вірно, Софіє, бо не адмін власноруч викладає всі новини, а редакція. Адмінові мало того, що за нами всіма пильнувати, щоб очі один одному не повидирали, ще й новини редагувати... Нє, це різні єпархії, і адмін тут не допоможе...
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04.05.2022 20:27 Ответить
Подолання наслідків західних санкцій, накладених на росію. Ремонт украінської техніки входить в пакет, який ухвалив парламент Болгаріі
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04.05.2022 17:55 Ответить
чому Болгарія має долати наслідки "західних санкцій, накладених на росію"??
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04.05.2022 18:20 Ответить
И то неплохо.
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04.05.2022 17:49 Ответить
Будь яка допомога нам потрібна. Дякуємо болгарам.
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04.05.2022 18:07 Ответить
‼️‼️‼️ Словакия
Украинская военная техника будет ремонтироваться и модернизироваться в Словакии. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Словакии Мартину Коваль Какащикову.

"Мы можем подтвердить, что государственное акционерное общество Конструкта-Дефенс заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2", -рассказала пресс-секретарь.

Представители правительства Словакии неоднократно заявляли о своей решимости продолжать поддерживать Украину, как в форме гуманитарной, так и военной помощи.

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04.05.2022 17:51 Ответить
только логистику засорять таким говном
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04.05.2022 18:13 Ответить
ці болгари-рашисти вони будуть ремонтувати як кацапи літака Качинського.........не довіряю
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04.05.2022 21:48 Ответить
Основне щоб вони нам літаки ремонтували: ми їм роздовбаний літак а вони нам новий
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05.05.2022 00:03 Ответить
 
 