Парламент Болгарии принял решение о ремонте украинской военной техники на предприятиях страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламент дает мандат Совету министров на обсуждение и реализацию мер, связанных с войной в Украине, включая ремонт военной техники для Украины", - говорится в статье на сайте информационного агентства BGNES в среду.

За проголосовали 200 депутатов, против – 16, воздержался 1.

Пакет включает меры по преодолению последствий экономических санкций, гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине, продолжение поддержки вступления Украины в ЕС, помощь украинским беженцам, предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну, а также укрепление энергетического сотрудничества, ремонт украинской военной техники, продолжение поставки гуманитарной помощи.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым заявил о достижении договоренностей между сторонами по ремонту украинской военной техники в Болгарии. Петков уточнил, что речь идет о "ремонте и восстановлении некоторой военной тяжелой техники на предприятиях Болгарии".