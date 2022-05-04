Парламент Болгарии принял решение о ремонте украинской военной техники
Парламент Болгарии принял решение о ремонте украинской военной техники на предприятиях страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Парламент дает мандат Совету министров на обсуждение и реализацию мер, связанных с войной в Украине, включая ремонт военной техники для Украины", - говорится в статье на сайте информационного агентства BGNES в среду.
За проголосовали 200 депутатов, против – 16, воздержался 1.
Пакет включает меры по преодолению последствий экономических санкций, гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине, продолжение поддержки вступления Украины в ЕС, помощь украинским беженцам, предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну, а также укрепление энергетического сотрудничества, ремонт украинской военной техники, продолжение поставки гуманитарной помощи.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым заявил о достижении договоренностей между сторонами по ремонту украинской военной техники в Болгарии. Петков уточнил, что речь идет о "ремонте и восстановлении некоторой военной тяжелой техники на предприятиях Болгарии".
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хто на кого наклав "санкції", хто збирається їх долати, а головне: як з цим пов'язаний ремонт української військової техніки?
Курва чи є на сайті хтось, чиї обов'язки полягають у вичитці новин?
А это дочернее предприятие русского Интерфакса.
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Украинская военная техника будет ремонтироваться и модернизироваться в Словакии. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Словакии Мартину Коваль Какащикову.
"Мы можем подтвердить, что государственное акционерное общество Конструкта-Дефенс заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2", -рассказала пресс-секретарь.
Представители правительства Словакии неоднократно заявляли о своей решимости продолжать поддерживать Украину, как в форме гуманитарной, так и военной помощи.