Парламент Болгарії ухвалив рішення щодо ремонту української військової техніки на підприємствах країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Парламент дає мандат Раді міністрів на обговорення та реалізацію заходів, пов'язаних із війною в Україні, включаючи ремонт військової техніки для України", - йдеться у статті на сайті інформаційного агентства BGNES у середу.

За проголосували 200 депутатів, проти - 16, утримався 1.

Пакет включає заходи щодо подолання наслідків економічних санкцій, гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні, продовження підтримки вступу України до ЄС, допомогу українським біженцям, надання можливості імпорту українського зерна до Варни, а також зміцнення енергетичної співпраці, ремонт української військової техніки, продовження постачання гуманітарної допомоги.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим заявив про досягнення домовленостей між сторонами щодо ремонту української військової техніки у Болгарії. Петков уточнив, що йдеться про "ремонт та відновлення деякої військової важкої техніки на підприємствах Болгарії".