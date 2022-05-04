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Парламент Болгарії ухвалив рішення щодо ремонту української військової техніки

болгарія

Парламент Болгарії ухвалив рішення щодо ремонту української військової техніки на підприємствах країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Парламент дає мандат Раді міністрів на обговорення та реалізацію заходів, пов'язаних із війною в Україні, включаючи ремонт військової техніки для України", - йдеться у статті на сайті інформаційного агентства BGNES у середу.

За проголосували 200 депутатів, проти - 16, утримався 1.

Пакет включає заходи щодо подолання наслідків економічних санкцій, гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні, продовження підтримки вступу України до ЄС, допомогу українським біженцям, надання можливості імпорту українського зерна до Варни, а також зміцнення енергетичної співпраці, ремонт української військової техніки, продовження постачання гуманітарної допомоги.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим заявив про досягнення домовленостей між сторонами щодо ремонту української військової техніки у Болгарії. Петков уточнив, що йдеться про "ремонт та відновлення деякої військової важкої техніки на підприємствах Болгарії".

Автор: 

Болгарія (786) зброя (7522)


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Топ коментарі
+9
*** *** ***, болгарські *нацисти* піднімають голову. а все що потрібно було - відключити газ
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04.05.2022 17:23
+6
‼️‼️‼️ Словакия
Украинская военная техника будет ремонтироваться и модернизироваться в Словакии. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Словакии Мартину Коваль Какащикову.

"Мы можем подтвердить, что государственное акционерное общество Конструкта-Дефенс заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2", -рассказала пресс-секретарь.

Представители правительства Словакии неоднократно заявляли о своей решимости продолжать поддерживать Украину, как в форме гуманитарной, так и военной помощи.

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04.05.2022 17:51
+3
Не бог зна шо, але й за це спасибі!

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04.05.2022 17:41
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*** *** ***, болгарські *нацисти* піднімають голову. а все що потрібно було - відключити газ
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04.05.2022 17:23 Відповісти
Все логічно. Ця техніка репіжитиме тих, хто перекрив болгарам газ. Орбане, готуйся до сюрпризів, збоченцю.
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04.05.2022 17:33 Відповісти
це що, відправити до Болгарії танк та привезти назад?
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04.05.2022 17:38 Відповісти
Не бог зна шо, але й за це спасибі!

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04.05.2022 17:41 Відповісти
Основне питання - поставки зброї до України.
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04.05.2022 17:41 Відповісти
"Пакет включає заходи щодо подолання наслідків економічних санкцій" ---------

хто на кого наклав "санкції", хто збирається їх долати, а головне: як з цим пов'язаний ремонт української військової техніки?

Курва чи є на сайті хтось, чиї обов'язки полягають у вичитці новин?
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04.05.2022 17:43 Відповісти
Они дерут с ИнтерФакса новости .

А это дочернее предприятие русского Интерфакса.

я уже устала объясняться с админом
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04.05.2022 17:54 Відповісти
Ну то все вірно, Софіє, бо не адмін власноруч викладає всі новини, а редакція. Адмінові мало того, що за нами всіма пильнувати, щоб очі один одному не повидирали, ще й новини редагувати... Нє, це різні єпархії, і адмін тут не допоможе...
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04.05.2022 20:27 Відповісти
Подолання наслідків західних санкцій, накладених на росію. Ремонт украінської техніки входить в пакет, який ухвалив парламент Болгаріі
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04.05.2022 17:55 Відповісти
чому Болгарія має долати наслідки "західних санкцій, накладених на росію"??
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04.05.2022 18:20 Відповісти
И то неплохо.
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04.05.2022 17:49 Відповісти
Будь яка допомога нам потрібна. Дякуємо болгарам.
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04.05.2022 18:07 Відповісти
‼️‼️‼️ Словакия
Украинская военная техника будет ремонтироваться и модернизироваться в Словакии. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Словакии Мартину Коваль Какащикову.

"Мы можем подтвердить, что государственное акционерное общество Конструкта-Дефенс заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2", -рассказала пресс-секретарь.

Представители правительства Словакии неоднократно заявляли о своей решимости продолжать поддерживать Украину, как в форме гуманитарной, так и военной помощи.

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04.05.2022 17:51 Відповісти
только логистику засорять таким говном
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04.05.2022 18:13 Відповісти
ці болгари-рашисти вони будуть ремонтувати як кацапи літака Качинського.........не довіряю
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04.05.2022 21:48 Відповісти
Основне щоб вони нам літаки ремонтували: ми їм роздовбаний літак а вони нам новий
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05.05.2022 00:03 Відповісти
 
 