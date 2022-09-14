Комітет ВРУ підтримав законопроєкт щодо повернення оподаткування пального до другого читання
Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови податкового комітету Ради, народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з законопроєктом, ставки оподаткування становитимуть:
- бензин 100€/1000 літрів;
- дизель 100€/1000 літрів;
- газ 52 €/1000 літрів.
При цьому по біопаливу ставку зі 100€ зменшили до 26€/1000 літрів та біодизеля 18€/1000 літрів - такі ставки для "біо-" будуть діяти на 5 років.
Податок на додану вартість для будь-якого виду палива залишається на рівні 7%.
"Враховуючи, що до законопроєкту подано правок на 5516 сторінках, то є ризик блокування правками. Тоді, вірогідно, влада застосує механізм "спецпроцедури" розгляду правок - і закон приймуть вже на початку жовтня", - прогнозує Железняк.
Сам закон набере чинності з дня наступного після його опублікування.
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Так що там про "війна не закінчується тому, що на ній заробляє Порошенко"??? Смєтуни, ви де?