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Комітет ВРУ підтримав законопроєкт щодо повернення оподаткування пального до другого читання

бензин

Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови податкового комітету Ради, народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ

Згідно з законопроєктом, ставки оподаткування становитимуть:

  • бензин 100€/1000 літрів;
  • дизель 100€/1000 літрів;
  • газ 52 €/1000 літрів.

При цьому  по біопаливу ставку зі 100€ зменшили до 26€/1000 літрів та біодизеля 18€/1000 літрів - такі ставки для "біо-" будуть діяти на 5 років.

Податок на додану вартість для будь-якого виду палива залишається на рівні 7%.

"Враховуючи, що до законопроєкту подано правок на 5516 сторінках, то є ризик блокування правками. Тоді, вірогідно, влада застосує механізм "спецпроцедури" розгляду правок - і закон приймуть вже на початку жовтня", - прогнозує Железняк.

Сам закон набере чинності з дня наступного після його опублікування.

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Автор: 

акциз (436) бензин (1217) паливо (891) Железняк Ярослав (549)


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Гуси в ****.
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14.09.2022 15:47 Відповісти
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14.09.2022 15:53 Відповісти
Знову гетьманцев виліз!
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14.09.2022 16:01 Відповісти
Рост цен обеспечен.......
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14.09.2022 16:02 Відповісти
А прибутки від цих податків - на "велике крадівництво"!

Так що там про "війна не закінчується тому, що на ній заробляє Порошенко"??? Смєтуни, ви де?
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14.09.2022 17:13 Відповісти
 
 