Комітет ВРУ підтримав законопроєкт щодо повернення оподаткування пального до другого читання

Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт 7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови податкового комітету Ради, народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з законопроєктом, ставки оподаткування становитимуть:

бензин 100€/1000 літрів;

дизель 100€/1000 літрів;

газ 52 €/1000 літрів.

При цьому по біопаливу ставку зі 100€ зменшили до 26€/1000 літрів та біодизеля 18€/1000 літрів - такі ставки для "біо-" будуть діяти на 5 років.

Податок на додану вартість для будь-якого виду палива залишається на рівні 7%.

"Враховуючи, що до законопроєкту подано правок на 5516 сторінках, то є ризик блокування правками. Тоді, вірогідно, влада застосує механізм "спецпроцедури" розгляду правок - і закон приймуть вже на початку жовтня", - прогнозує Железняк.

Сам закон набере чинності з дня наступного після його опублікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після повернення акцизів на пальне його вартість зросте на 4-5 гривень, - експерт