Народні депутати пропонують посилити процес декомунізації в Україні

Народні депутати хочуть провести деколонізацію та деокупацію української культури.

Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді 14 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Метою законопроєкту є створення правових основ деколонізації, деокупації та суверенізації українського культурного простору України.

Автори документа пропонують заборонити антиукраїнську та проросійську пропаганду, обмежити використання символів колоніального минулого в публічному просторі, а також врегулювати питання деколонізації, деокупації та суверенізації культурного простору у ЗМІ, спорудженні пам'ятників, культурі, освіті, віросповіданні.

В разі прийняття закону юридичним особам буде заборонено використання у назвах повне чи скорочене найменування державних органів або органів самоврядування, або похідні від цих найменувань, історичні державні найменування, російську символіку війни та абревіатури та похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

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