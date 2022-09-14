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Новини Декомунізація
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Народні депутати пропонують посилити процес декомунізації в Україні

депутат,вр,рада,верховна

Народні депутати хочуть провести деколонізацію та деокупацію української культури.

Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді 14 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Метою законопроєкту є створення правових основ деколонізації, деокупації та суверенізації українського культурного простору України.

Автори документа пропонують заборонити антиукраїнську та проросійську пропаганду, обмежити використання символів колоніального минулого в публічному просторі, а також врегулювати питання деколонізації, деокупації та суверенізації культурного простору у ЗМІ, спорудженні пам'ятників, культурі, освіті, віросповіданні.

В разі прийняття закону юридичним особам буде заборонено використання у назвах повне чи скорочене найменування державних органів або органів самоврядування, або похідні від цих найменувань, історичні державні найменування, російську символіку війни та абревіатури та похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

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Автор: 

ВР (14942) законопроєкт (3583) декомунізація (556) деокупація (950)


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Топ коментарі
+16
А як на рахунок філіалу РПЦ?
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14.09.2022 16:10
+10
Декомунізація без дерусифікації це профанація.
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14.09.2022 16:22
+9
потрібно терміново, вирішувати питання з філією фсб , рпц - яка проводить відверто антиукраїнську діяльність і займає культові споруди, які мають історичну ціність і до рпц, ні до рашки, відношення не мають від слова зовсім!
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14.09.2022 16:17
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А як на рахунок філіалу РПЦ?
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14.09.2022 16:10 Відповісти
Сейм Латвии в срочном порядке поддержал законопроект о выводе Латвийской Православной церкви из-под власти Московского Патриархата. Эту инициативу в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс.

"Принятие закона закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской Православной церкви и предотвратит влияние или власть Российской Православной церкви над нашей церковью", - заявил председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

Закон устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в аннотации к законопроекту. Церковь к 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.
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14.09.2022 16:53 Відповісти
Так йдеться про українську культуру, а рпц, то рашистське безкультурря. З того, що пропонується, не зрозуміле, що конкретно саме в царині культури деколонізувати та деокупувати. Як на мене, треба просто сраним віником погнати ткаченка, і ніякого закону не потрібно
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14.09.2022 16:55 Відповісти
але ж вони засіли у пам'ятках нашої архітектури
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14.09.2022 16:57 Відповісти
Дивись мій коментар знизу, якщо цікаво
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14.09.2022 17:04 Відповісти
А як Ви хочете? Он у Бучі після віх пережитих звірств паства рпц так і не перейшла до ПЦУ.
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14.09.2022 17:04 Відповісти
Сергій SSS @SSS05084003
Черговий скандал із гуманітаркою. У Чернігові тонни консервів, круп, дитячого харчування та іншої гумдопомоги залишаються псуватися на приватних складах, які зайняли представники ОВА. У частини товарів вже минув термін придатності.
https://twitter.com/i/status/1569705520952639490
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14.09.2022 16:11 Відповісти
🤣🤣🤣ну шо ви відриваете Ермака від піару договору про гарантії безпеки ?

В НЬОГО СТІЛЬКІ ПОСАД ( в т ч гуманітарка)
- Андрій Єрмак очолить робочу групу для стягнення компенсації з росії
- Протеже Єрмака Шарапов контролює монополію з торгівлі зброєю
- Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком
- Ермак возглавил президиум новосозданного Зеленским всеукраинского президиума Конгресса местных и региональных властей.

- Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України
- дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива", який очолюють радники президента України Андрій Сибіга та Андрій Єрмак.
- Санкційна група Єрмака-Макфола
- Єрмак очолить робочу групу з будівництва меморіалу «Бабин Яр»
- Єрмак очолив групу, яка має придумати, як нейтралізувати ризики від Північного потоку-2
- Єрмак очолив робочу групу з реалізації проєкту "Президентський університет"
- Єрмак очолить раду, яка вестиме діалог з представниками ФОПів
- ...
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14.09.2022 16:31 Відповісти
І як його на все вистачає? Невже такий башковитий? А на вигляд - #уйло-#уйлом
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14.09.2022 16:58 Відповісти
Підтверджую! Чернігів "гуде"! А прокуратура з СБУ "хапають за горло" власницю холодильників щоб мовчала і не протестувала! А там же не тільки консерви але й тонни свіжозамороженого м"яса (в основному - курятина)
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14.09.2022 17:14 Відповісти
пипец! когда же это ******** кончится!!!???
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14.09.2022 17:17 Відповісти
Бути руским, расеяніном чи любітєлєм руского мира - це смертельній гріх, який треба доповнити до смертельних гріхів у "Біблії"
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14.09.2022 16:12 Відповісти
Автори документа пропонують заборонити антиукраїнську та проросійську пропаганду, обмежити використання символів колоніального минулого в публічному просторі, а також врегулювати питання деколонізації, деокупації та суверенізації культурного простору у ЗМІ, спорудженні пам'ятників, культурі, освіті, віросповіданні. Джерело:
ДАЙТЕ ВГАДАЮ - ЦЕЙ ЗАКОНОПРОЕКТ НЕ СЛУГ НАРОДУ І СЛУГИ КРЕМЛЯ БУДУТЬ РОБИТИ В НЬОГО БЕЗЛІЧ ПРАВОК ДОКИ ПРИЇЗД КІРКОРОВА НЕ СТАНЕ НОРМОЮ ПО ЗАКОНУ
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14.09.2022 16:14 Відповісти
Та трансляція сватів
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14.09.2022 16:30 Відповісти
потрібно терміново, вирішувати питання з філією фсб , рпц - яка проводить відверто антиукраїнську діяльність і займає культові споруди, які мають історичну ціність і до рпц, ні до рашки, відношення не мають від слова зовсім!
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14.09.2022 16:17 Відповісти
Цікаво було б подивитись на результат голосування!
А у проєкті є щось про декомунізацію і дерашивізацію УПЦ МП?
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14.09.2022 16:18 Відповісти
Декомунізація без дерусифікації це профанація.
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14.09.2022 16:22 Відповісти
Та назвіть уже речі власними іменами - ПОВНА ДЕКАЦАПІЗІАЦІЯ. "Російська", як інструмент кацапів. має бути повністю заборонена в Україні. І це дзеркально тому що роблять з українською в **********. ... Цієї зими почну спалювати в грубці книжки з бібліотеки яку збирали пять поколінь. Залишу лише деякі переклади з іноземної.
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14.09.2022 16:28 Відповісти
Хто автори?
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14.09.2022 16:30 Відповісти
А когда лишать мандатів членів партії ОПЗЖ .

депутати - Ви нормальні ? Заборонити партію ( бумажку) і не вигнати з Ради іі головних партійцев?

може пора психіатрів до Ради кликати ?
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14.09.2022 16:35 Відповісти
Давно пора визнати радянську червону армію окупаційною і припинити меншовартісно ліпти з неї героїв та переможців зі святами, пам'ятниками та назвами вулиць. Зараз ми фактично з нею воюємо.
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14.09.2022 16:39 Відповісти
Так. 1921 - 1991 є роками російської окупації України. Не було в Україні ніякої радянської армії та радянської влади, а була окупаційна російська армія та окупаційна російська влада.
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14.09.2022 16:50 Відповісти
Треба посилити процес проти зе-дебілізації.
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14.09.2022 16:52 Відповісти
В лаврах сидять фсбешні попи, моляться #уйлу, а ткаченку по#єр на те, хоча це у його компетенції припинити оренду державних об'єктів і навіть якщо без передачі іншим церковним структурам, просто використовувати їх як заповідники. Але ж малорос...
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14.09.2022 17:03 Відповісти
он напроти ВР стоїть памятник ватутіну, на його могилі і нічого, певно не бачать
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14.09.2022 17:03 Відповісти
Паркові дерева затуляють, не видно з вікон вр
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14.09.2022 17:06 Відповісти
слуги народу і жопоблок будуть категорично проти цього закону.
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14.09.2022 17:04 Відповісти
А хто автор цього закону?
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14.09.2022 17:08 Відповісти
Не декомунізація ,а дерусифікація і деколонізація ,адже всі влади були окупаційні що російська імперія ,що ссср.
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14.09.2022 17:21 Відповісти
 
 