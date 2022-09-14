Народні депутати пропонують посилити процес декомунізації в Україні
Народні депутати хочуть провести деколонізацію та деокупацію української культури.
Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді 14 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Метою законопроєкту є створення правових основ деколонізації, деокупації та суверенізації українського культурного простору України.
Автори документа пропонують заборонити антиукраїнську та проросійську пропаганду, обмежити використання символів колоніального минулого в публічному просторі, а також врегулювати питання деколонізації, деокупації та суверенізації культурного простору у ЗМІ, спорудженні пам'ятників, культурі, освіті, віросповіданні.
В разі прийняття закону юридичним особам буде заборонено використання у назвах повне чи скорочене найменування державних органів або органів самоврядування, або похідні від цих найменувань, історичні державні найменування, російську символіку війни та абревіатури та похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.
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"Принятие закона закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской Православной церкви и предотвратит влияние или власть Российской Православной церкви над нашей церковью", - заявил председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.
Закон устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в аннотации к законопроекту. Церковь к 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.
Черговий скандал із гуманітаркою. У Чернігові тонни консервів, круп, дитячого харчування та іншої гумдопомоги залишаються псуватися на приватних складах, які зайняли представники ОВА. У частини товарів вже минув термін придатності.
https://twitter.com/i/status/1569705520952639490
В НЬОГО СТІЛЬКІ ПОСАД ( в т ч гуманітарка)
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- Ермак возглавил президиум новосозданного Зеленским всеукраинского президиума Конгресса местных и региональных властей.
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- дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива", який очолюють радники президента України Андрій Сибіга та Андрій Єрмак.
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ДАЙТЕ ВГАДАЮ - ЦЕЙ ЗАКОНОПРОЕКТ НЕ СЛУГ НАРОДУ І СЛУГИ КРЕМЛЯ БУДУТЬ РОБИТИ В НЬОГО БЕЗЛІЧ ПРАВОК ДОКИ ПРИЇЗД КІРКОРОВА НЕ СТАНЕ НОРМОЮ ПО ЗАКОНУ
А у проєкті є щось про декомунізацію і дерашивізацію УПЦ МП?
депутати - Ви нормальні ? Заборонити партію ( бумажку) і не вигнати з Ради іі головних партійцев?
може пора психіатрів до Ради кликати ?