В Києві з’явилася вулиця імені загиблого воїна й активіста Романа Ратушного

У четвер, 8 вересня, в Києві перейменували ще 40 вулиць. Зокрема, вулиця Волгоградська у Солом’янському районі тепер буде вулицею імені Романа Ратушного.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо дерусифікацію вулиць та об’єктів столиці. Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року", - розповів він.

Кличко додав, що загалом сьогодні перейменували близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

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Нагадаємо, відомий київський активіст, голова організації "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 ОМБР "Холодний яр" Роман Ратушний загинув в бою з російськими окупантами 9 червня.

18 червня з українським захисником попрощалися в Києві.