В Києві з’явилася вулиця імені загиблого воїна й активіста Романа Ратушного
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У четвер, 8 вересня, в Києві перейменували ще 40 вулиць. Зокрема, вулиця Волгоградська у Солом’янському районі тепер буде вулицею імені Романа Ратушного.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми продовжуємо дерусифікацію вулиць та об’єктів столиці. Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року", - розповів він.
Кличко додав, що загалом сьогодні перейменували близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Нагадаємо, відомий київський активіст, голова організації "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 ОМБР "Холодний яр" Роман Ратушний загинув в бою з російськими окупантами 9 червня.
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Нагадаємо, суд просять визнати протиправним та скасувати протокол Ради оборони міста Києва №8 від 06.05.2022. У вказаному протоколі членами Ради оборони міста Києва було відмічено, що знаходження тимчасових споруд торгівельного призначення біля входів (виходів) станцій метрополітену та укриттів цивільного захисту населення у разі загрози бомбардування чи ракетного обстрілу пов'язано із ризиком для життя людей. Оскаржуваним протоколом також було доручено Департаменту містобудування та архітектури КМДА оперативно приймати рішення про зміну (перенесення) таких споруд. http://oask.gov.ua/node/5304?fbclid=IwAR0P9M54M_QuqJPHbd7IKFBJOsI0gLnoJS2YvuIIw60ROxNndF-On96u5VU
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