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Новини Київські новини
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Кличко (2816) перейменування (505) Ратушний (18) декомунізація (448)

В Києві з’явилася вулиця імені загиблого воїна й активіста Романа Ратушного

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

ратушний

У четвер, 8 вересня, в Києві перейменували ще 40 вулиць. Зокрема, вулиця Волгоградська у Солом’янському районі тепер буде вулицею імені Романа Ратушного.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо дерусифікацію вулиць та об’єктів столиці. Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року", - розповів він.

Кличко додав, що загалом сьогодні перейменували близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Також читайте: Після перейменування київських вулиць переоформлювати документи не потрібно, - КМДА

Нагадаємо, відомий київський активіст, голова організації "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 ОМБР "Холодний яр" Роман Ратушний загинув в бою з російськими окупантами 9 червня.

18 червня з українським захисником попрощалися в Києві.

Автор: Ольга Лузан
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Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження перенесення тимчасових споруд торгівельного призначення біля входів (виходів) станцій метрополітену та укриттів цивільного захисту населення у столиці. Відповідачі у справі - Рада оборони міста Києва, Департамент містобудування та архітектури КМДА та Департамент міського благоустрою КМДА.
Нагадаємо, суд просять визнати протиправним та скасувати протокол Ради оборони міста Києва №8 від 06.05.2022. У вказаному протоколі членами Ради оборони міста Києва було відмічено, що знаходження тимчасових споруд торгівельного призначення біля входів (виходів) станцій метрополітену та укриттів цивільного захисту населення у разі загрози бомбардування чи ракетного обстрілу пов'язано із ризиком для життя людей. Оскаржуваним протоколом також було доручено Департаменту містобудування та архітектури КМДА оперативно приймати рішення про зміну (перенесення) таких споруд. http://oask.gov.ua/node/5304?fbclid=IwAR0P9M54M_QuqJPHbd7IKFBJOsI0gLnoJS2YvuIIw60ROxNndF-On96u5VU
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08.09.2022 15:33 Відповісти
Бабло всегда стремится победить не только зло, но и здравый смысл.
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08.09.2022 16:46 Відповісти
Нужно строить больше статуй и всего в таком роде, что будет увековечивать славу Украинских воинов! Манументы огромные строить. Музеи нужно войны против империи зла!
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08.09.2022 15:46 Відповісти
Нужно объявлять конкурсы на идеи, какие строить памятники, архитектуру, статуи, манументы, музеи, и все в таком роде. И нужно не только старые идеи брать, а нужно создовать такое, чего еще не было - придумывать новое или соединять несколько и создавать модифицированное что то. я хочу, чтобы герб СССР убрали со щита родины матери. Она прямо позорит Киев. Люди заезжают в Киев и видят этот герб. Они что в СССР заезжают??? это аж бесит до глубины души!!!
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08.09.2022 15:51 Відповісти
видно по фото що загиблий Герой був справді Воїном Світла
шкода що гинуть представники золотого генофонду нації
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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08.09.2022 15:59 Відповісти
Роман Ратушний... Розумний, відважний, високий, красивий. Він міг бути президентом, за якого не соромно ...
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08.09.2022 16:01 Відповісти
Дуже гарний,риси обличчя,як у французького лорда,мрія кожноі дівчини,країна втратила велику людину,не віриться,що його не побачимо.
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08.09.2022 16:41 Відповісти
 
 