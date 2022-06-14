Загинув у бою з росіянами київський активіст Роман Ратушний
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9 червня в бою під Ізюмом загинув відомий київський активіст, голова організації "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 омбр "Холодний яр" Роман Ратушний. Йому було 24.
Про це повідомили в громадській організації "Захистимо Протасів Яр", передає Цензор.НЕТ.
Роман був учасником Революції Гідності, громадським активістом. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ він брав участь у боях під Києвом. Потім у складі 93 ОМБР "Холодний Яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.
"Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні ГО.
"Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям", - цитують в організації тезу, яку просив пам’ятати й поширювати Роман.
Роман Ратушний став відомим під час низки акцій протесту проти забудови Протасового Яру у Києві. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації "Захистимо Протасів Яр". Крім цього, Ратушний також отримував підозру під час заворушень біля Офісу президента на акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді у будівлі вибили вікна та спалили двері.
Допомогти рідним Романа можна, переказавши гроші на картку
4149 6090 1265 5017 (Поваляєва Світлана Вадимівна - мати).
Будь ласка, зачекайте...
співчуття рідним
гинуть найкращі
5168 7554 4793 7745 (Поваляєва Світлана Вадимівна - мати).
Джерело: https://censor.net/ua/n3347840
Вічна Пам'ять...
краще і не скажеш
Але на жаль нічим не зарадиш.
Тільки грошима і співчуттям.
Нажаль гинуть найкращі, а потім вилазить коля - катлєта та лисий-по#уй…
Байден, где твой Лен-лиз!? То вы в отпуска ушли на месяц, хотя можно было подписать до ухода, то тебе покрасоваться необходимо... Давай оружие!
Ми будемо мститись, дякую тобі, Роман. Ми такі як ти повинні всі бути.
Небеса приймуть душу загиблого
https://myrotvorets.news/zapovit-romana-ratushnoho-dlia-kakikh-r/
"Заповіт" Романа Ратушного для "какіх разніц" і для "нарцисів з маленькими культурами" (допис в ФБ від 22 квітня 2022 року)
"Дві поради.
Знімайте рожеві окуляри. Не намагайтесь врятувати свою картинку світу і зону комфорту, загортаючи реальність у фентезійний володар перснів або слова арестовіча.
Ви 8 років ховались за рожевими окулярами від реальності, дружили з хорошими росіянами, підсилювали російське поле і це вам допомогло? Ні. 24 лютого ви виявились неготовими стикнутися з реальністю.
Зараз ви намагаєтесь знайти будь-які нові елементи до вашого старого світогляду, аби він знову запрацював і ви знали як орієнтуватись в просторі. Від надій на ліберальних росіян до перекладання відповідальності лише на керівництво Росії чи спроб націоналізувати російську субкультуру.
У вас нічого не вийде. Ваша система сприйняття світу початково неправильна. Її неможливо відновити так, аби ви могли жити в реаліях війни.
Ось вам проста модель: є орда, яка рухається зі сходу за багатствами заходу. Вона буде туди рухатись незалежно від вашого бажання і ***** яку ви прочитали у Харарі. Просто раніше це були монголи, тепер росіяни, а за ними будуть китайці.
Ми або тримаємось форпостом західної цивілізації, або орда нас приєднує до себе і робить нас своїм гарматним м'ясом знову.
Тому друга порада:
Випалюйте в собі всю російську субкультуру.
Випалюйте в собі всі спогади з дитинства пов'язані з російським-радянським.
Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма хто є носієм російської субкультури.
Інакше це все випалить вас.
Ви можете в це не вірити, думати що це пропаганда, тощо. Але ви, вибачте довбойоби, теж саме казали 9 років тому. Ви вважали маргіналами тих, хто давав вам панацею. А тепер повторюєте за ними кожне слово."