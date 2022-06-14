Загинув у бою з росіянами київський активіст Роман Ратушний

9 червня в бою під Ізюмом загинув відомий київський активіст, голова організації "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 омбр "Холодний яр" Роман Ратушний. Йому було 24.

Про це повідомили в громадській організації "Захистимо Протасів Яр", передає Цензор.НЕТ.

Роман був учасником Революції Гідності, громадським активістом. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ він брав участь у боях під Києвом. Потім у складі 93 ОМБР "Холодний Яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

"Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні ГО.

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"Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям", - цитують в організації тезу, яку просив пам’ятати й поширювати Роман.

Роман Ратушний став відомим під час низки акцій протесту проти забудови Протасового Яру у Києві. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації "Захистимо Протасів Яр". Крім цього, Ратушний також отримував підозру під час заворушень біля Офісу президента на акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді у будівлі вибили вікна та спалили двері.

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