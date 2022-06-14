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Загинув у бою з росіянами київський активіст Роман Ратушний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

роман,ратушний

9 червня в бою під Ізюмом загинув відомий київський активіст, голова організації "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 омбр "Холодний яр" Роман Ратушний. Йому було 24.

Про це повідомили в громадській організації "Захистимо Протасів Яр", передає Цензор.НЕТ.

Роман був учасником Революції Гідності, громадським активістом. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ він брав участь у боях під Києвом. Потім у складі 93 ОМБР "Холодний Яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

"Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні ГО.

Читайте: Україна повернула тіла ще 64 захисників "Азовсталі", - Мінреінтеграції

"Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям", - цитують в організації тезу, яку просив пам’ятати й поширювати Роман.

Роман Ратушний став відомим під час низки акцій протесту проти забудови Протасового Яру у Києві. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації "Захистимо Протасів Яр". Крім цього, Ратушний також отримував підозру під час заворушень біля Офісу президента на акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді у будівлі вибили вікна та спалили двері.

Також читайте:  Лідер громадського об’єднання "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний: "Вивезти мене в ліс обіцяла людина, яка обіймає посаду заступника голови Офісу президента. Є відповідний аудіозапис"

Допомогти рідним Романа можна, переказавши гроші на картку

4149 6090 1265 5017 (Поваляєва Світлана Вадимівна - мати).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+72
Слава Герою !
співчуття рідним

гинуть найкращі
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14.06.2022 12:57
+36
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14.06.2022 13:04
+34
Спочивай на небі
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14.06.2022 13:00
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Слава Герою !
співчуття рідним

гинуть найкращі
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14.06.2022 12:57 Відповісти
Добре відомий у Києві. Непоправна втрата.
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14.06.2022 13:34 Відповісти
Спочивай на небі
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14.06.2022 13:00 Відповісти
Допомогти рідним Романа можна, перерахувавши гроші на картку

5168 7554 4793 7745 (Поваляєва Світлана Вадимівна - мати).

Джерело: https://censor.net/ua/n3347840
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14.06.2022 13:00 Відповісти
Світлана Поваляєва. Про синів - https://www.youtube.com/watch?v=WQ0DIFnI2Ls&ab_channel=helg
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14.06.2022 13:24 Відповісти
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14.06.2022 13:04 Відповісти
А це тут до чого?
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14.06.2022 13:19 Відповісти
Слава Героям...
Вічна Пам'ять...
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14.06.2022 13:13 Відповісти
"Чим більше кацапів вбємо зараз тим менше кацапів вбивати нашим нащадкам"
краще і не скажеш
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14.06.2022 13:22 Відповісти
Шкода, дуже шкода.. Молода людина, ще жити і жити...
Але на жаль нічим не зарадиш.
Тільки грошима і співчуттям.
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14.06.2022 13:28 Відповісти
Вечная , Светлая Память Герою ‼️Я помню , как восхищалась Ромочкой , его смелостью , умом ,красавчик …Невыносимо жаль уходят лучшие из лучших , ещё ребёнок ❤️💙💛🙏🙏🙏
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14.06.2022 13:32 Відповісти
Слава Герою і вічна Пам'ять!

Нажаль гинуть найкращі, а потім вилазить коля - катлєта та лисий-по#уй…
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14.06.2022 13:34 Відповісти
Чем быстрее получим оружие 80-300 км, тем меньше погибнет цвета нации Украины!
Байден, где твой Лен-лиз!? То вы в отпуска ушли на месяц, хотя можно было подписать до ухода, то тебе покрасоваться необходимо... Давай оружие!
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14.06.2022 13:41 Відповісти
Слава Героям України.
Ми будемо мститись, дякую тобі, Роман. Ми такі як ти повинні всі бути.
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14.06.2022 13:48 Відповісти
Щоб ви здохли мокші. Як я вас ненавиджу.
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14.06.2022 13:48 Відповісти
Вечная Память
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14.06.2022 13:49 Відповісти
Вічна Память ! Героям Слава ! Дуже болісні втрати , гине справжня еліта нації . В свій час захищав Киів , тепер Україну в цілому. Плекаю надію Романе що колись ми вивеземо на смітник того хто обіцяв вивезти в ліс тебе
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14.06.2022 14:08 Відповісти
Вечная память герою
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14.06.2022 14:46 Відповісти
Слава героям. Смерть рашистам!!!
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14.06.2022 15:13 Відповісти
Бачила інтерв'ю з Романом. Ще тоді подумала, що хлопець під загрозою. Занадто красивий, занадто благородний ...
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14.06.2022 15:19 Відповісти
то пам"ятайте і поширюйте, як просив Роман "Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям".
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14.06.2022 15:20 Відповісти
СМЕРТЬ ворогам нашим!
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14.06.2022 15:35 Відповісти
R.I.P.

Небеса приймуть душу загиблого
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14.06.2022 15:37 Відповісти
Вечная память герою!
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14.06.2022 15:43 Відповісти
Душа болить,i серце плаче.Вiчна Пам"ять.А що нам робити,дивлячи на все це,як пережити,хто поверне цих хлопчикiв i дiвчаток.вислуховуемо казки.
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14.06.2022 17:42 Відповісти
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14.06.2022 18:37 Відповісти
"ЗАПОВІТ" РОМАНА РАТУШНОГО ДЛЯ "КАКІХ РАЗНІЦ" І ДЛЯ "НАРЦИСІВ З МАЛЕНЬКИМИ КУЛЬТУРАМИ"
https://myrotvorets.news/zapovit-romana-ratushnoho-dlia-kakikh-r/

"Заповіт" Романа Ратушного для "какіх разніц" і для "нарцисів з маленькими культурами" (допис в ФБ від 22 квітня 2022 року)

"Дві поради.
Знімайте рожеві окуляри. Не намагайтесь врятувати свою картинку світу і зону комфорту, загортаючи реальність у фентезійний володар перснів або слова арестовіча.

Ви 8 років ховались за рожевими окулярами від реальності, дружили з хорошими росіянами, підсилювали російське поле і це вам допомогло? Ні. 24 лютого ви виявились неготовими стикнутися з реальністю.

Зараз ви намагаєтесь знайти будь-які нові елементи до вашого старого світогляду, аби він знову запрацював і ви знали як орієнтуватись в просторі. Від надій на ліберальних росіян до перекладання відповідальності лише на керівництво Росії чи спроб націоналізувати російську субкультуру.

У вас нічого не вийде. Ваша система сприйняття світу початково неправильна. Її неможливо відновити так, аби ви могли жити в реаліях війни.
Ось вам проста модель: є орда, яка рухається зі сходу за багатствами заходу. Вона буде туди рухатись незалежно від вашого бажання і ***** яку ви прочитали у Харарі. Просто раніше це були монголи, тепер росіяни, а за ними будуть китайці.

Ми або тримаємось форпостом західної цивілізації, або орда нас приєднує до себе і робить нас своїм гарматним м'ясом знову.
Тому друга порада:
Випалюйте в собі всю російську субкультуру.
Випалюйте в собі всі спогади з дитинства пов'язані з російським-радянським.
Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма хто є носієм російської субкультури.

Інакше це все випалить вас.

Ви можете в це не вірити, думати що це пропаганда, тощо. Але ви, вибачте довбойоби, теж саме казали 9 років тому. Ви вважали маргіналами тих, хто давав вам панацею. А тепер повторюєте за ними кожне слово."

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14.06.2022 18:40 Відповісти
 
 