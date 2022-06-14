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Погиб в бою с россиянами киевский активист Роман Ратушный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

роман,ратушний

9 июня в бою под Изюмом погиб известный киевский активист, председатель организации "Защитим Протасов Яр" и разведчик 93-й ОМБР "Холодный яр" Роман Ратушный. Ему было 24 года

Об этом сообщили в общественной организации "Защитим Протасов Яр", передает Цензор.НЕТ.

Роман был участником Революции Достоинства, общественным активистом. С первого дня полномасштабного вторжения в РФ он участвовал в боях под Киевом. Затем в составе 93-й ОМБР "Холодный Яр" особождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом.

"Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении ОО.

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"Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям", - цитируют в организации тезис, который просил помнить и распространять Роман.

Роман Ратушный стал известен во время ряда акций протеста против застройки Протасового Яра в Киеве. Он был главой инициативы, а затем и общественной организации "Защитим Протасов Яр". Кроме того, Ратушный также получал подозрение во время беспорядков возле Офиса президента на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко. Тогда в здании выбили окна и сожгли дверь.

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Помочь родным Романа можно, перечислив деньги на карту

4149 6090 1265 5017 (Поваляева Светлана Вадимовна – мать).
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Топ комментарии
+72
Слава Герою !
співчуття рідним

гинуть найкращі
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14.06.2022 12:57
+36
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14.06.2022 13:04
+34
Спочивай на небі
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14.06.2022 13:00
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Слава Герою !
співчуття рідним

гинуть найкращі
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14.06.2022 12:57 Ответить
Добре відомий у Києві. Непоправна втрата.
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14.06.2022 13:34 Ответить
Спочивай на небі
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14.06.2022 13:00 Ответить
Допомогти рідним Романа можна, перерахувавши гроші на картку

5168 7554 4793 7745 (Поваляєва Світлана Вадимівна - мати).

Джерело: https://censor.net/ua/n3347840
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14.06.2022 13:00 Ответить
Світлана Поваляєва. Про синів - https://www.youtube.com/watch?v=WQ0DIFnI2Ls&ab_channel=helg
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14.06.2022 13:24 Ответить
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14.06.2022 13:04 Ответить
А це тут до чого?
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14.06.2022 13:19 Ответить
Слава Героям...
Вічна Пам'ять...
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14.06.2022 13:13 Ответить
"Чим більше кацапів вбємо зараз тим менше кацапів вбивати нашим нащадкам"
краще і не скажеш
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14.06.2022 13:22 Ответить
Шкода, дуже шкода.. Молода людина, ще жити і жити...
Але на жаль нічим не зарадиш.
Тільки грошима і співчуттям.
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14.06.2022 13:28 Ответить
Вечная , Светлая Память Герою ‼️Я помню , как восхищалась Ромочкой , его смелостью , умом ,красавчик …Невыносимо жаль уходят лучшие из лучших , ещё ребёнок ❤️💙💛🙏🙏🙏
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14.06.2022 13:32 Ответить
Слава Герою і вічна Пам'ять!

Нажаль гинуть найкращі, а потім вилазить коля - катлєта та лисий-по#уй…
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14.06.2022 13:34 Ответить
Чем быстрее получим оружие 80-300 км, тем меньше погибнет цвета нации Украины!
Байден, где твой Лен-лиз!? То вы в отпуска ушли на месяц, хотя можно было подписать до ухода, то тебе покрасоваться необходимо... Давай оружие!
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14.06.2022 13:41 Ответить
Слава Героям України.
Ми будемо мститись, дякую тобі, Роман. Ми такі як ти повинні всі бути.
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14.06.2022 13:48 Ответить
Щоб ви здохли мокші. Як я вас ненавиджу.
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14.06.2022 13:48 Ответить
Вечная Память
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14.06.2022 13:49 Ответить
Вічна Память ! Героям Слава ! Дуже болісні втрати , гине справжня еліта нації . В свій час захищав Киів , тепер Україну в цілому. Плекаю надію Романе що колись ми вивеземо на смітник того хто обіцяв вивезти в ліс тебе
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14.06.2022 14:08 Ответить
Вечная память герою
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14.06.2022 14:46 Ответить
Слава героям. Смерть рашистам!!!
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14.06.2022 15:13 Ответить
Бачила інтерв'ю з Романом. Ще тоді подумала, що хлопець під загрозою. Занадто красивий, занадто благородний ...
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14.06.2022 15:19 Ответить
то пам"ятайте і поширюйте, як просив Роман "Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям".
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14.06.2022 15:20 Ответить
СМЕРТЬ ворогам нашим!
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14.06.2022 15:35 Ответить
R.I.P.

Небеса приймуть душу загиблого
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14.06.2022 15:37 Ответить
Вечная память герою!
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14.06.2022 15:43 Ответить
Душа болить,i серце плаче.Вiчна Пам"ять.А що нам робити,дивлячи на все це,як пережити,хто поверне цих хлопчикiв i дiвчаток.вислуховуемо казки.
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14.06.2022 17:42 Ответить
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14.06.2022 18:37 Ответить
"ЗАПОВІТ" РОМАНА РАТУШНОГО ДЛЯ "КАКІХ РАЗНІЦ" І ДЛЯ "НАРЦИСІВ З МАЛЕНЬКИМИ КУЛЬТУРАМИ"
https://myrotvorets.news/zapovit-romana-ratushnoho-dlia-kakikh-r/

"Заповіт" Романа Ратушного для "какіх разніц" і для "нарцисів з маленькими культурами" (допис в ФБ від 22 квітня 2022 року)

"Дві поради.
Знімайте рожеві окуляри. Не намагайтесь врятувати свою картинку світу і зону комфорту, загортаючи реальність у фентезійний володар перснів або слова арестовіча.

Ви 8 років ховались за рожевими окулярами від реальності, дружили з хорошими росіянами, підсилювали російське поле і це вам допомогло? Ні. 24 лютого ви виявились неготовими стикнутися з реальністю.

Зараз ви намагаєтесь знайти будь-які нові елементи до вашого старого світогляду, аби він знову запрацював і ви знали як орієнтуватись в просторі. Від надій на ліберальних росіян до перекладання відповідальності лише на керівництво Росії чи спроб націоналізувати російську субкультуру.

У вас нічого не вийде. Ваша система сприйняття світу початково неправильна. Її неможливо відновити так, аби ви могли жити в реаліях війни.
Ось вам проста модель: є орда, яка рухається зі сходу за багатствами заходу. Вона буде туди рухатись незалежно від вашого бажання і ***** яку ви прочитали у Харарі. Просто раніше це були монголи, тепер росіяни, а за ними будуть китайці.

Ми або тримаємось форпостом західної цивілізації, або орда нас приєднує до себе і робить нас своїм гарматним м'ясом знову.
Тому друга порада:
Випалюйте в собі всю російську субкультуру.
Випалюйте в собі всі спогади з дитинства пов'язані з російським-радянським.
Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма хто є носієм російської субкультури.

Інакше це все випалить вас.

Ви можете в це не вірити, думати що це пропаганда, тощо. Але ви, вибачте довбойоби, теж саме казали 9 років тому. Ви вважали маргіналами тих, хто давав вам панацею. А тепер повторюєте за ними кожне слово."

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14.06.2022 18:40 Ответить
 
 