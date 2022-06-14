Погиб в бою с россиянами киевский активист Роман Ратушный
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9 июня в бою под Изюмом погиб известный киевский активист, председатель организации "Защитим Протасов Яр" и разведчик 93-й ОМБР "Холодный яр" Роман Ратушный. Ему было 24 года
Об этом сообщили в общественной организации "Защитим Протасов Яр", передает Цензор.НЕТ.
Роман был участником Революции Достоинства, общественным активистом. С первого дня полномасштабного вторжения в РФ он участвовал в боях под Киевом. Затем в составе 93-й ОМБР "Холодный Яр" особождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом.
"Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении ОО.
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"Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям", - цитируют в организации тезис, который просил помнить и распространять Роман.
Роман Ратушный стал известен во время ряда акций протеста против застройки Протасового Яра в Киеве. Он был главой инициативы, а затем и общественной организации "Защитим Протасов Яр". Кроме того, Ратушный также получал подозрение во время беспорядков возле Офиса президента на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко. Тогда в здании выбили окна и сожгли дверь.
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Помочь родным Романа можно, перечислив деньги на карту
4149 6090 1265 5017 (Поваляева Светлана Вадимовна – мать).
Пожалуйста, подождите...
співчуття рідним
гинуть найкращі
5168 7554 4793 7745 (Поваляєва Світлана Вадимівна - мати).
Джерело: https://censor.net/ua/n3347840
Вічна Пам'ять...
краще і не скажеш
Але на жаль нічим не зарадиш.
Тільки грошима і співчуттям.
Нажаль гинуть найкращі, а потім вилазить коля - катлєта та лисий-по#уй…
Байден, где твой Лен-лиз!? То вы в отпуска ушли на месяц, хотя можно было подписать до ухода, то тебе покрасоваться необходимо... Давай оружие!
Ми будемо мститись, дякую тобі, Роман. Ми такі як ти повинні всі бути.
Небеса приймуть душу загиблого
https://myrotvorets.news/zapovit-romana-ratushnoho-dlia-kakikh-r/
"Заповіт" Романа Ратушного для "какіх разніц" і для "нарцисів з маленькими культурами" (допис в ФБ від 22 квітня 2022 року)
"Дві поради.
Знімайте рожеві окуляри. Не намагайтесь врятувати свою картинку світу і зону комфорту, загортаючи реальність у фентезійний володар перснів або слова арестовіча.
Ви 8 років ховались за рожевими окулярами від реальності, дружили з хорошими росіянами, підсилювали російське поле і це вам допомогло? Ні. 24 лютого ви виявились неготовими стикнутися з реальністю.
Зараз ви намагаєтесь знайти будь-які нові елементи до вашого старого світогляду, аби він знову запрацював і ви знали як орієнтуватись в просторі. Від надій на ліберальних росіян до перекладання відповідальності лише на керівництво Росії чи спроб націоналізувати російську субкультуру.
У вас нічого не вийде. Ваша система сприйняття світу початково неправильна. Її неможливо відновити так, аби ви могли жити в реаліях війни.
Ось вам проста модель: є орда, яка рухається зі сходу за багатствами заходу. Вона буде туди рухатись незалежно від вашого бажання і ***** яку ви прочитали у Харарі. Просто раніше це були монголи, тепер росіяни, а за ними будуть китайці.
Ми або тримаємось форпостом західної цивілізації, або орда нас приєднує до себе і робить нас своїм гарматним м'ясом знову.
Тому друга порада:
Випалюйте в собі всю російську субкультуру.
Випалюйте в собі всі спогади з дитинства пов'язані з російським-радянським.
Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма хто є носієм російської субкультури.
Інакше це все випалить вас.
Ви можете в це не вірити, думати що це пропаганда, тощо. Але ви, вибачте довбойоби, теж саме казали 9 років тому. Ви вважали маргіналами тих, хто давав вам панацею. А тепер повторюєте за ними кожне слово."