Погиб в бою с россиянами киевский активист Роман Ратушный

9 июня в бою под Изюмом погиб известный киевский активист, председатель организации "Защитим Протасов Яр" и разведчик 93-й ОМБР "Холодный яр" Роман Ратушный. Ему было 24 года

Об этом сообщили в общественной организации "Защитим Протасов Яр", передает Цензор.НЕТ.

Роман был участником Революции Достоинства, общественным активистом. С первого дня полномасштабного вторжения в РФ он участвовал в боях под Киевом. Затем в составе 93-й ОМБР "Холодный Яр" особождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом.

"Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении ОО.

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"Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям", - цитируют в организации тезис, который просил помнить и распространять Роман.

Роман Ратушный стал известен во время ряда акций протеста против застройки Протасового Яра в Киеве. Он был главой инициативы, а затем и общественной организации "Защитим Протасов Яр". Кроме того, Ратушный также получал подозрение во время беспорядков возле Офиса президента на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко. Тогда в здании выбили окна и сожгли дверь.

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