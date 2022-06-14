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Україна повернула тіла ще 64 захисників "Азовсталі", - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь,повернення,тіл

В Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінреінтеграції, Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців "Азовсталі" для гідного їх поховання.

"Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.

Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла ще 58 захисників "Азовсталі" привезли до Києва

Автор: Анна Судак
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Я ненавижу Зеленского ,который не смог гарантировать целостность страны сдавая территории. Его место.сами знаете где.
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14.06.2022 12:53 Відповісти
А я ненавижу хло и каждого свина, который живет на хрюсии или выехал из хрюсии в человеческую страну на ПМЖ.
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14.06.2022 12:58 Відповісти
А у мене є питання до 73% нашого суспільства, про що ці люди взагалі думали і чи думали взагалі коли йшли "па аріколу" на вибори.
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14.06.2022 13:59 Відповісти
Люди, за звичай, користуються розумом....а наше насєлєніє користувалось низькими емоціями - ненавистю до своєї держави...інакше це не сприйняти... Бо коли за штурвал , наприклад літака, садять прікольного нульового пілота, та літак обов'язково розіб'ється....
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14.06.2022 15:33 Відповісти
Зараз обмінюють тільки тіла захисників Маріуполя, а коли дійде до живих в полоні, влада мовчить(
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14.06.2022 13:04 Відповісти
На жаль за цієї влади не дійде і до цієї влади не дойде.. І це сумно.
Але молимося і не втрачаємо надії.
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14.06.2022 14:17 Відповісти
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14.06.2022 13:14 Відповісти
у него сдача в плен врагу по приказу называется " спецоперация по освобождению "" .... тссс только тихо все , спецоперация продолжается !! старуха ИСТОРИЯ за свою долгую жизнь ничего подобного не помнит.
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14.06.2022 13:31 Відповісти
Я очень извиняюсь, но не понятно, это Азовцев, которых сдали в плен, возвращают в таком виде?
Это такая спецоперация по освобождению? А где Верещук? Её тоже освободили или на повышение за хорошую работу? А где остальные Азовцы, их ещё не подготовили, не замордовали?
Будьте вы все прокляты, зелёные чудовища, пусть дети ваши стыдятся вас.
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14.06.2022 14:50 Відповісти
 
 