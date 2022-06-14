3 124 10
Україна повернула тіла ще 64 захисників "Азовсталі", - Мінреінтеграції
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінреінтеграції, Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців "Азовсталі" для гідного їх поховання.
"Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.
Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - зазначається в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Але молимося і не втрачаємо надії.
Это такая спецоперация по освобождению? А где Верещук? Её тоже освободили или на повышение за хорошую работу? А где остальные Азовцы, их ещё не подготовили, не замордовали?
Будьте вы все прокляты, зелёные чудовища, пусть дети ваши стыдятся вас.