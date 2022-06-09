УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8121 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 845 3

Тіла ще 58 захисників "Азовсталі" привезли до Києва

азовсталь

Тіла ще 58 захисників "Азовсталі" привезли до Києва - четверо із них, імовірно, служили в "Азові".

Про це повідомила пресслужба полку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, процесом упізнання займатиметься Патронатна служба полку "Азов".

"Ховати загиблих захисників "Азовсталі" планують на Меморіалі загиблим героям "Азовсталі", що хочуть звести на схилах Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла загиблих захисників "Азовсталі" доправили до Києва. Там проведуть судмедекспертизу

Автор: 

Київ (19410) Маріуполь (3222) втрати (4383) Азов (774) Азовсталь (442) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.06.2022 13:10 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 13:25 Відповісти
Царство Небесне Героям!!!
показати весь коментар
09.06.2022 13:44 Відповісти
 
 