Тіла ще 58 захисників "Азовсталі" привезли до Києва - четверо із них, імовірно, служили в "Азові".

Про це повідомила пресслужба полку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, процесом упізнання займатиметься Патронатна служба полку "Азов".

"Ховати загиблих захисників "Азовсталі" планують на Меморіалі загиблим героям "Азовсталі", що хочуть звести на схилах Дніпра", - йдеться у повідомленні.

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