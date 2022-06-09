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Новости Война
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Тела еще 58 защитников "Азовстали" привезли в Киев

азовсталь

Тела еще 58 защитников "Азовстали" привезли в Киев - четверо из них предположительно служили в "Азове".

Об этом сообщила пресс-служба полка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается, процессом опознания будет заниматься Патронатная служба полка "Азов".

"Хоронить погибших защитников "Азовстали" планируют на Мемориале погибшим героям "Азовстали", который хотят возвести на склонах Днепра", - говорится в сообщении.

Также читайте: Тела погибших защитников "Азовстали" доставили в Киев. Там проведут судмедэкспертизу

Киев (25472) Мариуполь (5705) потери (4369) Азов (790) Азовсталь (375) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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09.06.2022 13:10 Ответить
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09.06.2022 13:25 Ответить
Царство Небесне Героям!!!
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09.06.2022 13:44 Ответить
 
 