Тела еще 58 защитников "Азовстали" привезли в Киев
Тела еще 58 защитников "Азовстали" привезли в Киев - четверо из них предположительно служили в "Азове".
Об этом сообщила пресс-служба полка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Как отмечается, процессом опознания будет заниматься Патронатная служба полка "Азов".
"Хоронить погибших защитников "Азовстали" планируют на Мемориале погибшим героям "Азовстали", который хотят возвести на склонах Днепра", - говорится в сообщении.
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Вася Шевченко #371210
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Чайка Київ
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Oleh Bondarenko
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