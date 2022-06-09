Тела еще 58 защитников "Азовстали" привезли в Киев - четверо из них предположительно служили в "Азове".

Об этом сообщила пресс-служба полка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается, процессом опознания будет заниматься Патронатная служба полка "Азов".

"Хоронить погибших защитников "Азовстали" планируют на Мемориале погибшим героям "Азовстали", который хотят возвести на склонах Днепра", - говорится в сообщении.

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