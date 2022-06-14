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Украина вернула тела еще 64 защитников "Азовстали", - Минреинтеграции
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минреинтеграции, Украина вернула тела 64 героических защитников "Азовстали" для достойного их захоронения.
"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.
Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.
Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - отмечается в сообщении.
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Але молимося і не втрачаємо надії.
Это такая спецоперация по освобождению? А где Верещук? Её тоже освободили или на повышение за хорошую работу? А где остальные Азовцы, их ещё не подготовили, не замордовали?
Будьте вы все прокляты, зелёные чудовища, пусть дети ваши стыдятся вас.