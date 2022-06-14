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Украина вернула тела еще 64 защитников "Азовстали", - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь,повернення,тіл

В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минреинтеграции, Украина вернула тела 64 героических защитников "Азовстали" для достойного их захоронения.

"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - отмечается в сообщении.

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Я ненавижу Зеленского ,который не смог гарантировать целостность страны сдавая территории. Его место.сами знаете где.
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14.06.2022 12:53 Ответить
А я ненавижу хло и каждого свина, который живет на хрюсии или выехал из хрюсии в человеческую страну на ПМЖ.
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14.06.2022 12:58 Ответить
А у мене є питання до 73% нашого суспільства, про що ці люди взагалі думали і чи думали взагалі коли йшли "па аріколу" на вибори.
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14.06.2022 13:59 Ответить
Люди, за звичай, користуються розумом....а наше насєлєніє користувалось низькими емоціями - ненавистю до своєї держави...інакше це не сприйняти... Бо коли за штурвал , наприклад літака, садять прікольного нульового пілота, та літак обов'язково розіб'ється....
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14.06.2022 15:33 Ответить
Зараз обмінюють тільки тіла захисників Маріуполя, а коли дійде до живих в полоні, влада мовчить(
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14.06.2022 13:04 Ответить
На жаль за цієї влади не дійде і до цієї влади не дойде.. І це сумно.
Але молимося і не втрачаємо надії.
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14.06.2022 14:17 Ответить
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14.06.2022 13:14 Ответить
у него сдача в плен врагу по приказу называется " спецоперация по освобождению "" .... тссс только тихо все , спецоперация продолжается !! старуха ИСТОРИЯ за свою долгую жизнь ничего подобного не помнит.
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14.06.2022 13:31 Ответить
Я очень извиняюсь, но не понятно, это Азовцев, которых сдали в плен, возвращают в таком виде?
Это такая спецоперация по освобождению? А где Верещук? Её тоже освободили или на повышение за хорошую работу? А где остальные Азовцы, их ещё не подготовили, не замордовали?
Будьте вы все прокляты, зелёные чудовища, пусть дети ваши стыдятся вас.
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14.06.2022 14:50 Ответить
 
 