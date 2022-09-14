Залізничне сполучення між Балаклією та Харковом відновлять 15 вересня

14 вересня до Балаклії прибув перший "тестовий" потяг Укрзалізниці. Залізничне сполучення між деокупованою Балаклією та Харковом відновлять 15 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Місто під охороною наших військових, які захистять людей і не підпустять ворога. Наші люди зараз отримують всю необхідну допомогу. Перший тестовий потяг Укрзалізниці вже прибув у Балаклію", - написав Тимошенко.

"З мобільним відділенням Нової Пошти в Ізюм привезли і модуль Starlink для доступу до Інтернету. Місто повертається до життя", - додав він.

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