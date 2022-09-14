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В Україні дозволили розгортання інтернет-мереж без погодження проєктної документації, - Мінцифри

кабель

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 7487. Ним передбачено, що мобільні оператори та інтернет-провайдери зможуть відбудовувати телеком-інфраструктуру швидше, без зайвих "бюрократичних квестів".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Мінцифри.

Тепер розпочати розгортання мереж можна буде без оформлення технічних умов та проєктної документації. Це збереже понад місяць часу телеком-компаніям, вважають у відомстві.

Будувати мобільну мережу вздовж автошляхів на лісогосподарських землях можна буде без погодження з урядом, що додатково пришвидшить процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через Україну пройде інтернет-кабель, який з’єднає Європу та Азію, - Мінцифри

"Це ще один крок, щоб якнайшвидше відновити Україну. Особливо громади, що постраждали від бойових дій", - резюмує відомство.

Автор: 

закон (2822) Зеленський Володимир (23689) інтернет (1981) мобільний зв’язок (1019) Мінцифри (1179)


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І на біса тоді уряд, якщо щось можна робити швидше без нього?
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14.09.2022 16:55 Відповісти
Використання земель, що знаходяться у державній власності - похер
Встановлення приватних вишок (державних компаній мобільного зв'язку та інтернету немає - дякувати янеовочу та гудку) у державних заповідниках та заказниках - похер
Прокладання кабелів зв'язку без документації через землі обмеженого споживання (трубопроводи, інші кабелі зв'язку, підземні комунікації державного значення) - похер

А пошук нових комунікацій при пошкодженні і без документації - піди туди, не знаю куди, і знайди те, не знаю що!

Геніально,чо!
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14.09.2022 17:08 Відповісти
А можно прибрати дозволи на будівництво , які на місцях досягли невіданой коррупціі.?

дайте громадянам спокійно добудувати початі обьекти , а не таскайте їх по судам .
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14.09.2022 17:10 Відповісти
А ви хочете щоб вам у дворі гіпер маркет, чи офіс центр побудували?!!
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14.09.2022 17:14 Відповісти
В нас і так вже давно СОТИ ставлять прямо на лікарні та дитячі садки!
Що далі?
Звідки, як і від яких силових мереж все це буде забезпечуватись і хто буде оплачувати?
Вже прогнозую "незаконне" підключення операторів до мереж живлення.
У СРСР хоч "все по планах" робили, але давно НІХТО НЕ ЗНАЄ як і де проходять старі совкові мережі.
З інтернетом та стільниковим зв'язком все буде набагато гірше.
Потрібно не просто відміняти документацію та умови.
Потрібно ПРОПИСАТИ НАПЕРЕД УСІ умови, технічні вимоги, правила та порядок!
А перевірити їх дотримання можливо і ПІСЛЯ.
Тоді і час витрачатися не буде на усякі узгодження та дозволи, і порушувати правила операторами буде мати наслідки.
Це ж так просто та логічно!
Але, наша влада, що не робить - все робить ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦЮ!
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14.09.2022 17:13 Відповісти
Так проблема в тому що оті "соти" випромінюють електромагнітні хвилі різної потужності і це все регламентується певними санітарними нормами. А те що ви описали -це вже порушення отих "норм", і там смердить корупцією!
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14.09.2022 17:18 Відповісти
 
 