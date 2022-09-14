В Україні дозволили розгортання інтернет-мереж без погодження проєктної документації, - Мінцифри
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 7487. Ним передбачено, що мобільні оператори та інтернет-провайдери зможуть відбудовувати телеком-інфраструктуру швидше, без зайвих "бюрократичних квестів".
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Мінцифри.
Тепер розпочати розгортання мереж можна буде без оформлення технічних умов та проєктної документації. Це збереже понад місяць часу телеком-компаніям, вважають у відомстві.
Будувати мобільну мережу вздовж автошляхів на лісогосподарських землях можна буде без погодження з урядом, що додатково пришвидшить процес.
"Це ще один крок, щоб якнайшвидше відновити Україну. Особливо громади, що постраждали від бойових дій", - резюмує відомство.
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Встановлення приватних вишок (державних компаній мобільного зв'язку та інтернету немає - дякувати янеовочу та гудку) у державних заповідниках та заказниках - похер
Прокладання кабелів зв'язку без документації через землі обмеженого споживання (трубопроводи, інші кабелі зв'язку, підземні комунікації державного значення) - похер
А пошук нових комунікацій при пошкодженні і без документації - піди туди, не знаю куди, і знайди те, не знаю що!
Геніально,чо!
дайте громадянам спокійно добудувати початі обьекти , а не таскайте їх по судам .
Що далі?
Звідки, як і від яких силових мереж все це буде забезпечуватись і хто буде оплачувати?
Вже прогнозую "незаконне" підключення операторів до мереж живлення.
У СРСР хоч "все по планах" робили, але давно НІХТО НЕ ЗНАЄ як і де проходять старі совкові мережі.
З інтернетом та стільниковим зв'язком все буде набагато гірше.
Потрібно не просто відміняти документацію та умови.
Потрібно ПРОПИСАТИ НАПЕРЕД УСІ умови, технічні вимоги, правила та порядок!
А перевірити їх дотримання можливо і ПІСЛЯ.
Тоді і час витрачатися не буде на усякі узгодження та дозволи, і порушувати правила операторами буде мати наслідки.
Це ж так просто та логічно!
Але, наша влада, що не робить - все робить ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦЮ!