В Україні дозволили розгортання інтернет-мереж без погодження проєктної документації, - Мінцифри

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 7487. Ним передбачено, що мобільні оператори та інтернет-провайдери зможуть відбудовувати телеком-інфраструктуру швидше, без зайвих "бюрократичних квестів".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Мінцифри.

Тепер розпочати розгортання мереж можна буде без оформлення технічних умов та проєктної документації. Це збереже понад місяць часу телеком-компаніям, вважають у відомстві.

Будувати мобільну мережу вздовж автошляхів на лісогосподарських землях можна буде без погодження з урядом, що додатково пришвидшить процес.

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"Це ще один крок, щоб якнайшвидше відновити Україну. Особливо громади, що постраждали від бойових дій", - резюмує відомство.