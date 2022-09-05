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Через Україну пройде інтернет-кабель, який з’єднає Європу та Азію, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

мінцифри

Дном Чорного моря планують прокласти інтернет-кабель, який проходитиме через територію України і з’єднає Європу та Азію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Продовжуємо віддалятися від російського сусіда-агресора на телеком-фронті. Щоб користуватися іноземними онлайн-сервісами можна було ще швидше й безпечніше, Мінцифра домовилася про співпрацю з міжнародною компанією Vodafone Group", - ідеться у повідомленні.

У планах - прокладання підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів та підсилення наявної мережі.

У Мінцифрі зазначили, що з 5,4 млрд інтернет-користувачів більш ніж половина сконцентрована в Азії та на Близькому Сході.

Читайте: ІТ-армія вивела з ладу понад 450 російських онлайн-ресурсів за два тижні, - Мінцифри

"Нові технології вимагають обміну величезним обсягом даних. Так Україна стане цифровим хабом Європи. З найкращими умовами для міжнародних компаній, як-от Meta, Google, Amazon", - наголосили у відомстві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
До чого тут Каховська гес, коли тут найвеличніший ''хабає" азію. За їхніми баченнями скоро станемо міжгалактичним ''хабом"!! Дурню, війну спочатку закінчити треба перемогою!!!
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05.09.2022 20:44
+7
Вірогідно що після війни в Україні буде інтернет навіть в глухих селах
В Європі інтернет є повсюди і він якісний
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05.09.2022 20:44
+1
російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог продовжує вчиняти протиправні дії на Херсонщиніі: «Так, російські загарбники відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей». https://t.me/operativnoZSU/40002
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05.09.2022 20:40
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російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог продовжує вчиняти протиправні дії на Херсонщиніі: «Так, російські загарбники відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей». https://t.me/operativnoZSU/40002
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05.09.2022 20:40 Відповісти
До чого тут Каховська гес, коли тут найвеличніший ''хабає" азію. За їхніми баченнями скоро станемо міжгалактичним ''хабом"!! Дурню, війну спочатку закінчити треба перемогою!!!
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05.09.2022 20:44 Відповісти
Нью - Васюками ми станемо....
якщо не замерзнемо зимою.....
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05.09.2022 21:22 Відповісти
Вірогідно що після війни в Україні буде інтернет навіть в глухих селах
В Європі інтернет є повсюди і він якісний
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05.09.2022 20:44 Відповісти
Ну в Україні навіть до війни був інтернет всюди. Різні nanostation та аналоги рішали. Питання тільки в ціні та швидкості. А після 24 у нас ще й старлінк появився, і обіцяють що скоро тестування його версії для мобільних.

Що точно в цьому кабелі добре це так те що ціна інтернету до всього буде малою і проблем з пінгом не буде.
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05.09.2022 21:28 Відповісти
Наоборот скорее. В ЕС кацапы не "освобождали" города, за исключением пары десятков городов и близлежащих стран. Там либо старинная архитектура, либо хорошая реконструкция уничтоженных зданий (как Дрезден и другие города уже после Великобритании). И стоимость и сложность прокладки кабелей - огромная. Никто не разрешит рыть землю и уж тем более проложить кабель на поверхности. Интернет там может быть и быстрый, а может быть и медленный по большой цене, если не повезло и живешь не в том месте. У нас в тоже с Интернетом проблемы, но не надо сравнивать площадь маленькой европейской страны с нами. По развитию Интернета явно на первом месте среди бывшего совка, если учитывать все факторы. Но кабели иногда на крышах просто висят как сопли, уродуя облик. Вот это стоит переделать и все проложить под землей, улучшив вид городов, ровно как и убрав рекламу, добавить газоны и следить за ними и еще многое другое.
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05.09.2022 22:28 Відповісти
нагальна потреба..можна не прокладати - Азія вже давно на раїсії
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05.09.2022 21:02 Відповісти
Правильно, в обход раССеи... им это вообще неактуально..
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05.09.2022 21:05 Відповісти
не тільки в обход росії, а й поверх турецького потоку у морі
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05.09.2022 21:26 Відповісти
мінет Мінцифрі! слава Зе!Беню! Ура кабелю! ******* я і Буся?
шахітний турнір у ОПі обрізанихнадкушених.
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05.09.2022 21:06 Відповісти
А в Європі знають про це? Там вже скоро старлінк буде в кожній хаті, Ілон Маск груші не околачує як наше зелене шобло
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05.09.2022 21:32 Відповісти
тотальна інтернетизація це дуже добре.Проблема в тому,що багатьом там варто тільки читати і ні в якому разі не писати.
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05.09.2022 21:49 Відповісти
А москалі можуть перерізати цей кабель. І датацентри ракетами підірвати. Це все ******* виключно після війеи. А зараз це все абсурд.
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05.09.2022 22:05 Відповісти
В Мета є москальські капітали, як і в Google.
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05.09.2022 22:06 Відповісти
Скоро в дії будуть '' Є Дрова'', я не жартую. Хотять дрова так реалізовувати.
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05.09.2022 22:09 Відповісти
 
 