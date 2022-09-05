РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4536 посетителей онлайн
Новости ОбществоТехнологии
4 595 17
интернет (1690) Минцифры (285)

Через Украину пройдет интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

мінцифри

По дну Черного моря планируют проложить интернет-кабель, который будет проходить через территорию Украины и соединит Европу и Азию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Продолжаем удаляться от российского соседа-агрессора на телеком-фронте. Чтобы пользоваться иностранными онлайн-сервисами можно было быстрее и безопаснее, Минцифра договорилась о сотрудничестве с международной компанией Vodafone Group", - говорится в сообщении.

В планах - строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых дата-центров и усиление существующей сети.

В Минцифры отметили, что из 5,4 млрд интернет-пользователей более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке.

Читайте также: IТ-армия вывела из строя более 450 российских онлайн-ресурсов за две недели, - Минцифры

"Новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. Так Украина станет цифровым хабом Европы. С лучшими условиями для международных компаний, таких как Meta, Google, Amazon", - отметили в ведомстве.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
До чого тут Каховська гес, коли тут найвеличніший ''хабає" азію. За їхніми баченнями скоро станемо міжгалактичним ''хабом"!! Дурню, війну спочатку закінчити треба перемогою!!!
показать весь комментарий
05.09.2022 20:44
+7
Вірогідно що після війни в Україні буде інтернет навіть в глухих селах
В Європі інтернет є повсюди і він якісний
показать весь комментарий
05.09.2022 20:44
+1
російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог продовжує вчиняти протиправні дії на Херсонщиніі: «Так, російські загарбники відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей». https://t.me/operativnoZSU/40002
показать весь комментарий
05.09.2022 20:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог продовжує вчиняти протиправні дії на Херсонщиніі: «Так, російські загарбники відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей». https://t.me/operativnoZSU/40002
показать весь комментарий
05.09.2022 20:40 Ответить
До чого тут Каховська гес, коли тут найвеличніший ''хабає" азію. За їхніми баченнями скоро станемо міжгалактичним ''хабом"!! Дурню, війну спочатку закінчити треба перемогою!!!
показать весь комментарий
05.09.2022 20:44 Ответить
Нью - Васюками ми станемо....
якщо не замерзнемо зимою.....
показать весь комментарий
05.09.2022 21:22 Ответить
Вірогідно що після війни в Україні буде інтернет навіть в глухих селах
В Європі інтернет є повсюди і він якісний
показать весь комментарий
05.09.2022 20:44 Ответить
Ну в Україні навіть до війни був інтернет всюди. Різні nanostation та аналоги рішали. Питання тільки в ціні та швидкості. А після 24 у нас ще й старлінк появився, і обіцяють що скоро тестування його версії для мобільних.

Що точно в цьому кабелі добре це так те що ціна інтернету до всього буде малою і проблем з пінгом не буде.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:28 Ответить
Наоборот скорее. В ЕС кацапы не "освобождали" города, за исключением пары десятков городов и близлежащих стран. Там либо старинная архитектура, либо хорошая реконструкция уничтоженных зданий (как Дрезден и другие города уже после Великобритании). И стоимость и сложность прокладки кабелей - огромная. Никто не разрешит рыть землю и уж тем более проложить кабель на поверхности. Интернет там может быть и быстрый, а может быть и медленный по большой цене, если не повезло и живешь не в том месте. У нас в тоже с Интернетом проблемы, но не надо сравнивать площадь маленькой европейской страны с нами. По развитию Интернета явно на первом месте среди бывшего совка, если учитывать все факторы. Но кабели иногда на крышах просто висят как сопли, уродуя облик. Вот это стоит переделать и все проложить под землей, улучшив вид городов, ровно как и убрав рекламу, добавить газоны и следить за ними и еще многое другое.
показать весь комментарий
05.09.2022 22:28 Ответить
нагальна потреба..можна не прокладати - Азія вже давно на раїсії
показать весь комментарий
05.09.2022 21:02 Ответить
Правильно, в обход раССеи... им это вообще неактуально..
показать весь комментарий
05.09.2022 21:05 Ответить
не тільки в обход росії, а й поверх турецького потоку у морі
показать весь комментарий
05.09.2022 21:26 Ответить
мінет Мінцифрі! слава Зе!Беню! Ура кабелю! ******* я і Буся?
шахітний турнір у ОПі обрізанихнадкушених.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:06 Ответить
А в Європі знають про це? Там вже скоро старлінк буде в кожній хаті, Ілон Маск груші не околачує як наше зелене шобло
показать весь комментарий
05.09.2022 21:32 Ответить
тотальна інтернетизація це дуже добре.Проблема в тому,що багатьом там варто тільки читати і ні в якому разі не писати.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:49 Ответить
А москалі можуть перерізати цей кабель. І датацентри ракетами підірвати. Це все ******* виключно після війеи. А зараз це все абсурд.
показать весь комментарий
05.09.2022 22:05 Ответить
В Мета є москальські капітали, як і в Google.
показать весь комментарий
05.09.2022 22:06 Ответить
Скоро в дії будуть '' Є Дрова'', я не жартую. Хотять дрова так реалізовувати.
показать весь комментарий
05.09.2022 22:09 Ответить
 
 