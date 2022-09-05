Через Украину пройдет интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию, - Минцифры
Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии
По дну Черного моря планируют проложить интернет-кабель, который будет проходить через территорию Украины и соединит Европу и Азию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"Продолжаем удаляться от российского соседа-агрессора на телеком-фронте. Чтобы пользоваться иностранными онлайн-сервисами можно было быстрее и безопаснее, Минцифра договорилась о сотрудничестве с международной компанией Vodafone Group", - говорится в сообщении.
В планах - строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых дата-центров и усиление существующей сети.
В Минцифры отметили, что из 5,4 млрд интернет-пользователей более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке.
"Новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. Так Украина станет цифровым хабом Европы. С лучшими условиями для международных компаний, таких как Meta, Google, Amazon", - отметили в ведомстве.
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якщо не замерзнемо зимою.....
В Європі інтернет є повсюди і він якісний
Що точно в цьому кабелі добре це так те що ціна інтернету до всього буде малою і проблем з пінгом не буде.
шахітний турнір у ОПі
обрізанихнадкушених.