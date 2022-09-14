Єврокомісія виділить 5 мільйонів євро на підтримку української культури

Єврокомісія оголосила сьогодні про започаткування відкритого конкурсу на здійснення проєктів на підтримку української культури як в самій Україні, так і за її межами, на реалізацію відібраних пропозицій буде виділено 5 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Європейської Комісії.

"Європейська Комісія започатковує спеціальний конкурс для Ураїни, в рамках річної робочої програми Creative Europe на 2023 рік. Загалом 5 мільйонів євро будуть виділені для підтримки українських художників та культурних організацій у їхній країні або у будь-якій іншій країні, що бере участь у програмі Creative Europe, з метою підготовки до повоєнного відродження в українських культурних та креативних секторах", - йдеться у повідомленні.

У межах спеціального конкурсу буде відібрано три проєкти для фінансування, які керуватимуться консорціумами, створеними в країнах, асоційованих із програмою "Креативна Європа", а також українськими організаціями, які надаватимуть субгранти на невеликі ініціативи, реалізовані на регіональному рівні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО виділить 1,5 млн доларів на відкриття Культурного центру у Львові, - Ткаченко

"Культурне самовираження та доступ до культури є важливою складовою нашого життя. Вони допомагають нам долати травматичні події, посилювати колективну та індивідуальну стійкість, надають всім нам засоби для взаєморозуміння. Мені дуже приємно, що ми можемо зробити свій внесок, щоб допомогти у доступі до культури тим українцям, які були переміщені в результаті війни в Україні або перебувають в одній із країн-учасниць програми Creative Europe", - зауважила з цього приводу єврокомісар з питань культури Марія Габріель.

Заявки на участь у конкурсі прийматимуться до 29 листопада 2022 року. Єврокомісія також оприлюднила умови участі у конкурсі культурних проєктів.