Глави МЗС Ірландії та Литви відвідали Одеський порт

Мета поїздки міністрів закордонних справ до Одеси – ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи.

Міністри закордонних справ Ірландії, Литви та України Саймон Ковні, Габріелюс Ландсбергіс та Дмитро Кулеба перебувають з візитом в Одесі. Про це 14 вересня повідомляє МЗС Ірландії у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Мета поїздки – ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи.

"Міністр Саймон Ковні сьогодні відвідав порт в Одесі разом із міністрами з України та Литви, щоб ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ще 5 суден зі 153 тис. тонн продовольства вийшли з портів України до країн Азії та Європи. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, українські порти сьогодні залишили ще п’ять суден із зерном.

Minister @simoncoveney visited the port in Odesa today alongside ministers from Ukraine 🇺🇦and Lithuania 🇱🇹to view the operation of the Black Sea Grain initiative. pic.twitter.com/HfsT0ekNB6