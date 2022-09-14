Глави МЗС Ірландії та Литви відвідали Одеський порт
Мета поїздки міністрів закордонних справ до Одеси – ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи.
Міністри закордонних справ Ірландії, Литви та України Саймон Ковні, Габріелюс Ландсбергіс та Дмитро Кулеба перебувають з візитом в Одесі. Про це 14 вересня повідомляє МЗС Ірландії у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Мета поїздки – ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи.
"Міністр Саймон Ковні сьогодні відвідав порт в Одесі разом із міністрами з України та Литви, щоб ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські порти сьогодні залишили ще п’ять суден із зерном.
Minister @simoncoveney visited the port in Odesa today alongside ministers from Ukraine 🇺🇦and Lithuania 🇱🇹to view the operation of the Black Sea Grain initiative. pic.twitter.com/HfsT0ekNB6— Irish Foreign Ministry (@dfatirl) September 14, 2022
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