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Новини
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Генсек ООН та Путін провели перемовини щодо продовження "зернової угоди"

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили можливість продовження "зернового коридору".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша в ході прес-конференції.

За словами генсека ООН, розмова відбулася сьогодні, 14 вересня, вранці.

"У нас була можливість обговорити Чорноморську "зернову ініціативу" і її продовження і можливе розширення", - заявив Гутерріш.

Він деталізував, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи "зернового коридору".

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За словами Гутерріша, зараз необхідно анулювати всі "перешкоди, які заважають експорту російських добрив", оскільки світ може зіткнутися з "нестачею їжі".

Зазначимо, що "зернова угода" почала працювати 1 серпня і термін її дії становить 120 днів.

Автор: 

зерно (3114) путін володимир (23760) угода (631) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+9
Так блэт, а Україну спитати ніяк? Перемовини вони проводять ***, два #уйла
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14.09.2022 20:10
+7
два пердуна проперділи про чуже зерно і пішли наЮх
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14.09.2022 20:12
+6
цього мудака час послати на хер.. люди гинуть а він нажерися не може падло
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14.09.2022 20:20
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Так блэт, а Україну спитати ніяк? Перемовини вони проводять ***, два #уйла
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14.09.2022 20:10 Відповісти
Через які це українські порти? Маріуполь і Бердянськ?
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14.09.2022 21:11 Відповісти
два пердуна проперділи про чуже зерно і пішли наЮх
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14.09.2022 20:12 Відповісти
А не подавитеся?!!!
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14.09.2022 20:13 Відповісти
Два царька фейкових утворень(
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14.09.2022 20:16 Відповісти
цього мудака час послати на хер.. люди гинуть а він нажерися не може падло
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14.09.2022 20:20 Відповісти
Как он может с таким уродом говорить ? Нервы должны быть железными .
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14.09.2022 20:22 Відповісти
Да, блин, сделайте еще из путлера спасителя страждущих и голодных во всем мире...
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14.09.2022 20:26 Відповісти
"Nothing personal, just a business", так? А що тап про експорт украънських товарыв по цьому коридору? Того ж металу, наприклад? Боляче вдарить по європейським виробникам чи іншим "бізнес-партнерам"?
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14.09.2022 20:27 Відповісти
самое важное...
а про АЭС? уже все...проехали?
а про войну...так ваще фигня... какое отношении ООН имеет в ней?
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14.09.2022 20:31 Відповісти
По словам Гутерриша, сейчас необходимо аннулировать все "препятствия, мешающие экспорту российских удобрений", поскольку мир может столкнуться с "недостатком пищи".

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14.09.2022 20:32 Відповісти
обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи "зернового коридору"

Та щоб ти захлинулася у расєйському аміаку, жабо гутерешня!
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14.09.2022 20:33 Відповісти
Терпила, ты лучше покажи миру документ на каком основании засрашка в СовБезе ООН!!! Её никто официально туда не принимал!
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14.09.2022 20:34 Відповісти
І ми хочемо, щоб рашу виперли з Радбезу ООН.Запитайте цього поганця гутерріша, що робиться особисто ним у цьому напрямку
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14.09.2022 20:36 Відповісти
ПНХ оба!
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14.09.2022 20:39 Відповісти
Про цих двох уйо...в без мата неможливо.
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14.09.2022 21:01 Відповісти
Удобрения, краска, клей, уксус, полимеры из россии под санкции не подпадают. А по сути это продукция из природного газа. Так же как и зерно и продукты питания, производятся только при наличии газа и нефти. И асфальт и и металлургия и энергетика. И фрезерные и токарные станки крутятся, благодаря этим углеводородам, снаряды ракеты делают с их применением. Так какой смысл в газовых и нефтяных санкциях? Это я один такой дурак который не разбирается в таких вопросах или это весь мир сошел с ума? За пол года вроде бы должно было проясниться, что это бессмыслица. Но получается как у Ильфа и Петрова. Пилите, Шура пилите, они золотые.
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14.09.2022 21:32 Відповісти
Антониу Гутерриш дно донное.
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14.09.2022 22:36 Відповісти
ППР - раньше этот здёжь назывался партийно-политическая работа... сейчас посидели-попи*дели-разошлись... португалец побазарил с террористом...
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15.09.2022 06:31 Відповісти
 
 