Генсек ООН та Путін провели перемовини щодо продовження "зернової угоди"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили можливість продовження "зернового коридору".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша в ході прес-конференції.

За словами генсека ООН, розмова відбулася сьогодні, 14 вересня, вранці.

"У нас була можливість обговорити Чорноморську "зернову ініціативу" і її продовження і можливе розширення", - заявив Гутерріш.

Він деталізував, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи "зернового коридору".

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За словами Гутерріша, зараз необхідно анулювати всі "перешкоди, які заважають експорту російських добрив", оскільки світ може зіткнутися з "нестачею їжі".

Зазначимо, що "зернова угода" почала працювати 1 серпня і термін її дії становить 120 днів.