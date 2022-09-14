Генсек ООН та Путін провели перемовини щодо продовження "зернової угоди"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили можливість продовження "зернового коридору".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша в ході прес-конференції.
За словами генсека ООН, розмова відбулася сьогодні, 14 вересня, вранці.
"У нас була можливість обговорити Чорноморську "зернову ініціативу" і її продовження і можливе розширення", - заявив Гутерріш.
Він деталізував, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи "зернового коридору".
За словами Гутерріша, зараз необхідно анулювати всі "перешкоди, які заважають експорту російських добрив", оскільки світ може зіткнутися з "нестачею їжі".
Зазначимо, що "зернова угода" почала працювати 1 серпня і термін її дії становить 120 днів.
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а про АЭС? уже все...проехали?
а про войну...так ваще фигня... какое отношении ООН имеет в ней?
Та щоб ти захлинулася у расєйському аміаку, жабо гутерешня!