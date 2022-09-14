Генсек ООН и Путин провели переговоры по продлению "зернового соглашения"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили возможность продления "зернового коридора".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гутерриша в ходе пресс-конференции.

По словам генсека ООН, разговор состоялся сегодня, 14 сентября, утром.

"У нас была возможность обсудить Черноморскую "зерновую инициативу", ее продление и возможное расширение", - заявил Гутерриш.

Он детализировал, что обсудил с Путиным возможный экспорт российского аммиака через украинские морские порты по методологии работы "зернового коридора".

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По словам Гутерриша, сейчас необходимо аннулировать все "препятствия, мешающие экспорту российских удобрений", поскольку мир может столкнуться с "недостатком пищи".

Отметим, что "зерновое соглашение" начало работу 1 августа и срок его действия составляет 120 дней.