Генсек ООН и Путин провели переговоры по продлению "зернового соглашения"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили возможность продления "зернового коридора".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гутерриша в ходе пресс-конференции.
По словам генсека ООН, разговор состоялся сегодня, 14 сентября, утром.
"У нас была возможность обсудить Черноморскую "зерновую инициативу", ее продление и возможное расширение", - заявил Гутерриш.
Он детализировал, что обсудил с Путиным возможный экспорт российского аммиака через украинские морские порты по методологии работы "зернового коридора".
По словам Гутерриша, сейчас необходимо аннулировать все "препятствия, мешающие экспорту российских удобрений", поскольку мир может столкнуться с "недостатком пищи".
Отметим, что "зерновое соглашение" начало работу 1 августа и срок его действия составляет 120 дней.
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а про АЭС? уже все...проехали?
а про войну...так ваще фигня... какое отношении ООН имеет в ней?
Та щоб ти захлинулася у расєйському аміаку, жабо гутерешня!