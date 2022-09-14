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Генсек ООН и Путин провели переговоры по продлению "зернового соглашения"

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили возможность продления "зернового коридора".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гутерриша в ходе пресс-конференции.

По словам генсека ООН, разговор состоялся сегодня, 14 сентября, утром.

"У нас была возможность обсудить Черноморскую "зерновую инициативу", ее продление и возможное расширение", - заявил Гутерриш.

Он детализировал, что обсудил с Путиным возможный экспорт российского аммиака через украинские морские порты по методологии работы "зернового коридора".

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По словам Гутерриша, сейчас необходимо аннулировать все "препятствия, мешающие экспорту российских удобрений", поскольку мир может столкнуться с "недостатком пищи".

Отметим, что "зерновое соглашение" начало работу 1 августа и срок его действия составляет 120 дней.

Автор: 

зерно (1069) путин владимир (31214) соглашение (1303) Гутерриш Антониу (334)


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Топ комментарии
+9
Так блэт, а Україну спитати ніяк? Перемовини вони проводять ***, два #уйла
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14.09.2022 20:10
+7
два пердуна проперділи про чуже зерно і пішли наЮх
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14.09.2022 20:12
+6
цього мудака час послати на хер.. люди гинуть а він нажерися не може падло
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14.09.2022 20:20
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Так блэт, а Україну спитати ніяк? Перемовини вони проводять ***, два #уйла
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14.09.2022 20:10 Ответить
Через які це українські порти? Маріуполь і Бердянськ?
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14.09.2022 21:11 Ответить
два пердуна проперділи про чуже зерно і пішли наЮх
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14.09.2022 20:12 Ответить
А не подавитеся?!!!
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14.09.2022 20:13 Ответить
Два царька фейкових утворень(
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14.09.2022 20:16 Ответить
цього мудака час послати на хер.. люди гинуть а він нажерися не може падло
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14.09.2022 20:20 Ответить
Как он может с таким уродом говорить ? Нервы должны быть железными .
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14.09.2022 20:22 Ответить
Да, блин, сделайте еще из путлера спасителя страждущих и голодных во всем мире...
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14.09.2022 20:26 Ответить
"Nothing personal, just a business", так? А що тап про експорт украънських товарыв по цьому коридору? Того ж металу, наприклад? Боляче вдарить по європейським виробникам чи іншим "бізнес-партнерам"?
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14.09.2022 20:27 Ответить
самое важное...
а про АЭС? уже все...проехали?
а про войну...так ваще фигня... какое отношении ООН имеет в ней?
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14.09.2022 20:31 Ответить
По словам Гутерриша, сейчас необходимо аннулировать все "препятствия, мешающие экспорту российских удобрений", поскольку мир может столкнуться с "недостатком пищи".

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14.09.2022 20:32 Ответить
обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи "зернового коридору"

Та щоб ти захлинулася у расєйському аміаку, жабо гутерешня!
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14.09.2022 20:33 Ответить
Терпила, ты лучше покажи миру документ на каком основании засрашка в СовБезе ООН!!! Её никто официально туда не принимал!
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14.09.2022 20:34 Ответить
І ми хочемо, щоб рашу виперли з Радбезу ООН.Запитайте цього поганця гутерріша, що робиться особисто ним у цьому напрямку
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14.09.2022 20:36 Ответить
ПНХ оба!
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14.09.2022 20:39 Ответить
Про цих двох уйо...в без мата неможливо.
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14.09.2022 21:01 Ответить
Удобрения, краска, клей, уксус, полимеры из россии под санкции не подпадают. А по сути это продукция из природного газа. Так же как и зерно и продукты питания, производятся только при наличии газа и нефти. И асфальт и и металлургия и энергетика. И фрезерные и токарные станки крутятся, благодаря этим углеводородам, снаряды ракеты делают с их применением. Так какой смысл в газовых и нефтяных санкциях? Это я один такой дурак который не разбирается в таких вопросах или это весь мир сошел с ума? За пол года вроде бы должно было проясниться, что это бессмыслица. Но получается как у Ильфа и Петрова. Пилите, Шура пилите, они золотые.
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14.09.2022 21:32 Ответить
Антониу Гутерриш дно донное.
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14.09.2022 22:36 Ответить
ППР - раньше этот здёжь назывался партийно-политическая работа... сейчас посидели-попи*дели-разошлись... португалец побазарил с террористом...
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15.09.2022 06:31 Ответить
 
 