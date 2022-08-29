Генсек ООН Гутерриш призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия

Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия и должен отказаться от него навсегда.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю – раз и навсегда", – заявил он.

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