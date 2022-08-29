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Генсек ООН Гутерриш призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия

зброя,ядерна

Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия и должен отказаться от него навсегда.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю – раз и навсегда", – заявил он.

Читайте также: Это не Украина отдала ядерное оружие, а тандем США и России его забрал, - Кулеба

Автор: 

ООН (4163) ядерное оружие (1329) Гутерриш Антониу (334)


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Топ комментарии
+19
И-и-иии звание клоуна года находит нового владельца!
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29.08.2022 11:28
+19
Україна вже показала приклад, як ох#єнно відмовлятися від ЯЗ
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29.08.2022 11:33
+13
Світ від пластикового пакету не зміг відмовитись )))
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29.08.2022 11:27
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Світ від пластикового пакету не зміг відмовитись )))
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29.08.2022 11:27 Ответить
Или от угля...
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29.08.2022 11:29 Ответить
И-и-иии звание клоуна года находит нового владельца!
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29.08.2022 11:28 Ответить
Еге ж, за буйла тоді не дадуть навіть рваного презерватива

зараз дають штопаний 😂
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29.08.2022 11:28 Ответить
Пустопорожнє балабольство
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29.08.2022 11:28 Ответить
Неужели это просьба небензи, этот гутеёреш частенько с пониманием относится к его изрыгам.
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29.08.2022 12:21 Ответить
оон це і є пусте місце
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29.08.2022 12:55 Ответить
Від зброї ядерної не зовсім логічно відмовлятися пока є Росія.
НАТО також не буде коли Росії не буде або вона буде в жалюгідному стані тоді утримувати НАТО стане недоречним.
Адже НАТО створили для усунення загроз від Росії.
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29.08.2022 11:29 Ответить
Зараз вже є інші загрози, Китай, КНДР, Іран та інші. В часи створення НАТО в них ще не було ядерної зброї.
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29.08.2022 11:31 Ответить
Ну полностью я не согласен. Вдруг инопланетяне нападут. США тогда не сможет всех спасти)
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29.08.2022 11:29 Ответить
Надо пореже заглядывать в стакан!
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29.08.2022 12:18 Ответить
A почему США а не Китай с Россией?
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29.08.2022 12:24 Ответить
Действительно, ведь уже есть ОМП нового поколения. Пора делать upgrade.
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29.08.2022 11:29 Ответить
сорі ... "ОМП нового поколения" це що ?
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29.08.2022 11:37 Ответить
ОМП - Оружие массового поражения
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29.08.2022 11:44 Ответить
Кэп, что значит нового поколения?)
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29.08.2022 12:04 Ответить
Хрін зна
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29.08.2022 12:08 Ответить
Україна вже показала приклад, як ох#єнно відмовлятися від ЯЗ
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29.08.2022 11:33 Ответить
+5
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29.08.2022 11:36 Ответить
Угу. Україна в авангарді.
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29.08.2022 11:34 Ответить
Кацапия будет против. ЯО - одно из краеугольных яиц, которые высиживает двуглавая курица с короной и вывалившимся в предчувствии клизмы языком. Есть еще яйцо, несущее орков. Больше ничего нет. А потому драная курица будет против. Вообще, ее пора на бойню отправлять, а не призывать отказаться от чего-то.
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29.08.2022 11:35 Ответить
Заберіть в нього пляшку.
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29.08.2022 11:35 Ответить
1. Идея хороша... но утопична..ядерное оружие исчезнет если появится более сильное иное по законам физики и манимализмом последствий дщля окружающий страное у ядерного не сам взрыв темература в момент взрыва до 4000 градусов и не электромагнитная волна а потом тепловая а РАДИАЦИЯ... если по силе законам физики нам будет сие открыто провидением будет оружие без радиации но по удару такое как ядерноге то ядерное устареет мгновенно.. проблема ведь чтобы уничтожить надо потратить грошей БОЛЬШЕ чем при создании..парадокс но факт...
2.Пример Украины ЕДИНСТВЕННОЙ ПО ФАКТУ отказавшейся без силы за промокашку от ЯО показателен.. Россия КНДР Иран Пакистан Индия Израиль завели себе подобные аксессуары для понтов и пугалок не хотят и не желают вести переговоры и создают игрушки..ни себе ни людям
3.Такие ***** как ***** и лидер КНДР показали миру да и Китай также что если ***** попадают во власть то миру приходит ******.... а ООН увы стала старой проституткой способной разве что вставной челюстью прошамкать.. Гуттереш начни реально с реформы ООН...
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29.08.2022 11:35 Ответить
Хм ... Нейтронна бомба ??
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29.08.2022 11:39 Ответить
Подвид ядерного
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29.08.2022 12:06 Ответить
Антинейронная, в кацапии уже взорвалась, убито декадриллионы нейронов в головах кацапов.
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29.08.2022 13:25 Ответить
Нехаи насідає на рашку --- з когось же треба починати.
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29.08.2022 11:36 Ответить
І перщою відмовитися від неї, звісно, захотіла русня.
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29.08.2022 11:40 Ответить
а ВЕСЬ світ - у відповідь, закликає Гутеріша відмовитись від БАБЛА, особливо кацапского!!!!!!!!! і шо?!......
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29.08.2022 11:41 Ответить
Треба роззброїти ,перш за все,рашу.
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29.08.2022 11:43 Ответить
Ви хотіли сказати знищити
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29.08.2022 11:59 Ответить
Цей дядя при своєму розумі? На прикладі України ніхто на таке не погодиться.
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29.08.2022 11:46 Ответить
Йух тобі! Щоб потім знову якесь (уйло вилізло і сказало, що йому до с-ки твої закони?! Треба, щоб Україна налагодила знов виробництво ЯЗ
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29.08.2022 11:48 Ответить
Щоб стати ген секом ООН потрібна одна обов'язкова умова. Потрібно бути довбойобом.
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29.08.2022 11:51 Ответить
И старым.
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29.08.2022 13:26 Ответить
Ага все уже разбежались, наблюдая в пример Украину, которая лоханулась и теперь на грани выживания
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29.08.2022 11:54 Ответить
Ніхто ніколи не відмовиться від будь якої зброї.
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29.08.2022 12:04 Ответить
тупий ідіот, хто ж тепер після України віддасть ядерну зброю? русня ставку то і робить шо на ядерку, її треба розябувати та забирати, а не чекати шо хтось відмовиться. Після того шо русня напала на Україну ще в 2014му і всі *** в сраку засунули, тепер всі захотят мати ядерну зброю
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29.08.2022 12:08 Ответить
"Давайте обеспечим!". А на какой же хер ты тогда там сидишь во главе этой кормушки! Созрел, двоешник.
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29.08.2022 12:17 Ответить
Пук-пук!
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29.08.2022 12:18 Ответить
Дохлый сысысыр в войне с братом Риббеннтропом потерял 60 млн насэлэния...во 2 Мировой... .Китай трошки меньше 37 млн ...
Могут повторить .. ..экскремент...,а потом споют песню...про поручика Голицына...
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29.08.2022 12:26 Ответить
Хто там ближче, дайте Гутієришу оселедця 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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29.08.2022 12:54 Ответить
Краще ляща.
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29.08.2022 16:22 Ответить
Если честно, идея стоящая. Но вот отними ЯО у тех которых оно есть.
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29.08.2022 12:57 Ответить
Гуттаперчевий наш, дурнів більше нема.
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29.08.2022 13:03 Ответить
Ну, да, тогда всем придется учить китайский...
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29.08.2022 13:07 Ответить
Чому цього старого маразматика,який за пів року війни в Україні практично нічого не зробив???
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29.08.2022 14:18 Ответить
Давно пора отказаться от этого Гутериша и от этой безсмысленной ООН.
Это очень дорогая безсмысленная кормушка для чиновников. Имела смысл после 2 мировой, когда не было интернета, телевидения, мобильной связи, спутников...
В 21 веке уже нет никакого смысла в этой ООН. Если бы этот Гутериш был порядочным и честным человеком, он бы самораспустился давно. А все деньги, которые все страны выделяли на эту кормушку чиновников, пустить на восстановление Европы после победы над Рашизмом.
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29.08.2022 15:43 Ответить
Ну, і хто перший почне?
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29.08.2022 16:21 Ответить
 
 