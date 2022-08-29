Генсек ООН Гутерриш призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия
Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия и должен отказаться от него навсегда.
Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю – раз и навсегда", – заявил он.
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+19 Aleksey NotBad
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+19 Konsatntin Kotsan
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+13 Скул Бас
показать весь комментарий29.08.2022 11:27
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зараз дають штопаний 😂
НАТО також не буде коли Росії не буде або вона буде в жалюгідному стані тоді утримувати НАТО стане недоречним.
Адже НАТО створили для усунення загроз від Росії.
2.Пример Украины ЕДИНСТВЕННОЙ ПО ФАКТУ отказавшейся без силы за промокашку от ЯО показателен.. Россия КНДР Иран Пакистан Индия Израиль завели себе подобные аксессуары для понтов и пугалок не хотят и не желают вести переговоры и создают игрушки..ни себе ни людям
3.Такие ***** как ***** и лидер КНДР показали миру да и Китай также что если ***** попадают во власть то миру приходит ******.... а ООН увы стала старой проституткой способной разве что вставной челюстью прошамкать.. Гуттереш начни реально с реформы ООН...
Могут повторить .. ..экскремент...,а потом споют песню...про поручика Голицына...
Это очень дорогая безсмысленная кормушка для чиновников. Имела смысл после 2 мировой, когда не было интернета, телевидения, мобильной связи, спутников...
В 21 веке уже нет никакого смысла в этой ООН. Если бы этот Гутериш был порядочным и честным человеком, он бы самораспустился давно. А все деньги, которые все страны выделяли на эту кормушку чиновников, пустить на восстановление Европы после победы над Рашизмом.