Генсек ООН Гутерріш закликав світ назавжди відмовитися від ядерної зброї
Наш світ досить довго був заручником ядерної зброї і він повинен відмовитися від неї назавжди.
Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ці пристрої смерті не гарантують ні перемоги, ні безпеки. За задумом їх єдиним результатом є руйнування. Давати забезпечимо припинення випробувань назавжди і відправимо ядерну зброю в історію - раз і назавжди", - заявив він.
Топ коментарі
+19 Aleksey NotBad
показати весь коментар29.08.2022 11:28
+19 Konsatntin Kotsan
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+13 Скул Бас
показати весь коментар29.08.2022 11:27
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зараз дають штопаний 😂
НАТО також не буде коли Росії не буде або вона буде в жалюгідному стані тоді утримувати НАТО стане недоречним.
Адже НАТО створили для усунення загроз від Росії.
2.Пример Украины ЕДИНСТВЕННОЙ ПО ФАКТУ отказавшейся без силы за промокашку от ЯО показателен.. Россия КНДР Иран Пакистан Индия Израиль завели себе подобные аксессуары для понтов и пугалок не хотят и не желают вести переговоры и создают игрушки..ни себе ни людям
3.Такие ***** как ***** и лидер КНДР показали миру да и Китай также что если ***** попадают во власть то миру приходит ******.... а ООН увы стала старой проституткой способной разве что вставной челюстью прошамкать.. Гуттереш начни реально с реформы ООН...
Могут повторить .. ..экскремент...,а потом споют песню...про поручика Голицына...
Это очень дорогая безсмысленная кормушка для чиновников. Имела смысл после 2 мировой, когда не было интернета, телевидения, мобильной связи, спутников...
В 21 веке уже нет никакого смысла в этой ООН. Если бы этот Гутериш был порядочным и честным человеком, он бы самораспустился давно. А все деньги, которые все страны выделяли на эту кормушку чиновников, пустить на восстановление Европы после победы над Рашизмом.