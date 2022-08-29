Генсек ООН Гутерріш закликав світ назавжди відмовитися від ядерної зброї

Наш світ досить довго був заручником ядерної зброї і він повинен відмовитися від неї назавжди.

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці пристрої смерті не гарантують ні перемоги, ні безпеки. За задумом їх єдиним результатом є руйнування. Давати забезпечимо припинення випробувань назавжди і відправимо ядерну зброю в історію - раз і назавжди", - заявив він.

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