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Генсек ООН Гутерріш закликав світ назавжди відмовитися від ядерної зброї

зброя,ядерна

Наш світ досить довго був заручником ядерної зброї і він повинен відмовитися від неї назавжди.

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці пристрої смерті не гарантують ні перемоги, ні безпеки. За задумом їх єдиним результатом є руйнування. Давати забезпечимо припинення випробувань назавжди і відправимо ядерну зброю в історію - раз і назавжди", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держави-учасниці договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї засудили агресію РФ в Україні

Автор: 

ООН (3342) ядерна зброя (1149) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+19
И-и-иии звание клоуна года находит нового владельца!
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29.08.2022 11:28
+19
Україна вже показала приклад, як ох#єнно відмовлятися від ЯЗ
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29.08.2022 11:33
+13
Світ від пластикового пакету не зміг відмовитись )))
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29.08.2022 11:27
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Світ від пластикового пакету не зміг відмовитись )))
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29.08.2022 11:27 Відповісти
Или от угля...
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29.08.2022 11:29 Відповісти
И-и-иии звание клоуна года находит нового владельца!
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29.08.2022 11:28 Відповісти
Еге ж, за буйла тоді не дадуть навіть рваного презерватива

зараз дають штопаний 😂
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29.08.2022 11:28 Відповісти
Пустопорожнє балабольство
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29.08.2022 11:28 Відповісти
Неужели это просьба небензи, этот гутеёреш частенько с пониманием относится к его изрыгам.
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29.08.2022 12:21 Відповісти
оон це і є пусте місце
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29.08.2022 12:55 Відповісти
Від зброї ядерної не зовсім логічно відмовлятися пока є Росія.
НАТО також не буде коли Росії не буде або вона буде в жалюгідному стані тоді утримувати НАТО стане недоречним.
Адже НАТО створили для усунення загроз від Росії.
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29.08.2022 11:29 Відповісти
Зараз вже є інші загрози, Китай, КНДР, Іран та інші. В часи створення НАТО в них ще не було ядерної зброї.
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29.08.2022 11:31 Відповісти
Ну полностью я не согласен. Вдруг инопланетяне нападут. США тогда не сможет всех спасти)
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29.08.2022 11:29 Відповісти
Надо пореже заглядывать в стакан!
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29.08.2022 12:18 Відповісти
A почему США а не Китай с Россией?
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29.08.2022 12:24 Відповісти
Действительно, ведь уже есть ОМП нового поколения. Пора делать upgrade.
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29.08.2022 11:29 Відповісти
сорі ... "ОМП нового поколения" це що ?
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29.08.2022 11:37 Відповісти
ОМП - Оружие массового поражения
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29.08.2022 11:44 Відповісти
Кэп, что значит нового поколения?)
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29.08.2022 12:04 Відповісти
Хрін зна
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29.08.2022 12:08 Відповісти
Україна вже показала приклад, як ох#єнно відмовлятися від ЯЗ
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29.08.2022 11:33 Відповісти
+5
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29.08.2022 11:36 Відповісти
Угу. Україна в авангарді.
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29.08.2022 11:34 Відповісти
Кацапия будет против. ЯО - одно из краеугольных яиц, которые высиживает двуглавая курица с короной и вывалившимся в предчувствии клизмы языком. Есть еще яйцо, несущее орков. Больше ничего нет. А потому драная курица будет против. Вообще, ее пора на бойню отправлять, а не призывать отказаться от чего-то.
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29.08.2022 11:35 Відповісти
Заберіть в нього пляшку.
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29.08.2022 11:35 Відповісти
1. Идея хороша... но утопична..ядерное оружие исчезнет если появится более сильное иное по законам физики и манимализмом последствий дщля окружающий страное у ядерного не сам взрыв темература в момент взрыва до 4000 градусов и не электромагнитная волна а потом тепловая а РАДИАЦИЯ... если по силе законам физики нам будет сие открыто провидением будет оружие без радиации но по удару такое как ядерноге то ядерное устареет мгновенно.. проблема ведь чтобы уничтожить надо потратить грошей БОЛЬШЕ чем при создании..парадокс но факт...
2.Пример Украины ЕДИНСТВЕННОЙ ПО ФАКТУ отказавшейся без силы за промокашку от ЯО показателен.. Россия КНДР Иран Пакистан Индия Израиль завели себе подобные аксессуары для понтов и пугалок не хотят и не желают вести переговоры и создают игрушки..ни себе ни людям
3.Такие ***** как ***** и лидер КНДР показали миру да и Китай также что если ***** попадают во власть то миру приходит ******.... а ООН увы стала старой проституткой способной разве что вставной челюстью прошамкать.. Гуттереш начни реально с реформы ООН...
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29.08.2022 11:35 Відповісти
Хм ... Нейтронна бомба ??
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29.08.2022 11:39 Відповісти
Подвид ядерного
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29.08.2022 12:06 Відповісти
Антинейронная, в кацапии уже взорвалась, убито декадриллионы нейронов в головах кацапов.
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29.08.2022 13:25 Відповісти
Нехаи насідає на рашку --- з когось же треба починати.
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29.08.2022 11:36 Відповісти
І перщою відмовитися від неї, звісно, захотіла русня.
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29.08.2022 11:40 Відповісти
а ВЕСЬ світ - у відповідь, закликає Гутеріша відмовитись від БАБЛА, особливо кацапского!!!!!!!!! і шо?!......
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29.08.2022 11:41 Відповісти
Треба роззброїти ,перш за все,рашу.
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29.08.2022 11:43 Відповісти
Ви хотіли сказати знищити
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29.08.2022 11:59 Відповісти
Цей дядя при своєму розумі? На прикладі України ніхто на таке не погодиться.
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29.08.2022 11:46 Відповісти
Йух тобі! Щоб потім знову якесь (уйло вилізло і сказало, що йому до с-ки твої закони?! Треба, щоб Україна налагодила знов виробництво ЯЗ
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29.08.2022 11:48 Відповісти
Щоб стати ген секом ООН потрібна одна обов'язкова умова. Потрібно бути довбойобом.
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29.08.2022 11:51 Відповісти
И старым.
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29.08.2022 13:26 Відповісти
Ага все уже разбежались, наблюдая в пример Украину, которая лоханулась и теперь на грани выживания
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29.08.2022 11:54 Відповісти
Ніхто ніколи не відмовиться від будь якої зброї.
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29.08.2022 12:04 Відповісти
тупий ідіот, хто ж тепер після України віддасть ядерну зброю? русня ставку то і робить шо на ядерку, її треба розябувати та забирати, а не чекати шо хтось відмовиться. Після того шо русня напала на Україну ще в 2014му і всі *** в сраку засунули, тепер всі захотят мати ядерну зброю
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29.08.2022 12:08 Відповісти
"Давайте обеспечим!". А на какой же хер ты тогда там сидишь во главе этой кормушки! Созрел, двоешник.
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29.08.2022 12:17 Відповісти
Пук-пук!
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29.08.2022 12:18 Відповісти
Дохлый сысысыр в войне с братом Риббеннтропом потерял 60 млн насэлэния...во 2 Мировой... .Китай трошки меньше 37 млн ...
Могут повторить .. ..экскремент...,а потом споют песню...про поручика Голицына...
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29.08.2022 12:26 Відповісти
Хто там ближче, дайте Гутієришу оселедця 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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29.08.2022 12:54 Відповісти
Краще ляща.
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29.08.2022 16:22 Відповісти
Если честно, идея стоящая. Но вот отними ЯО у тех которых оно есть.
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29.08.2022 12:57 Відповісти
Гуттаперчевий наш, дурнів більше нема.
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29.08.2022 13:03 Відповісти
Ну, да, тогда всем придется учить китайский...
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29.08.2022 13:07 Відповісти
Чому цього старого маразматика,який за пів року війни в Україні практично нічого не зробив???
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29.08.2022 14:18 Відповісти
Давно пора отказаться от этого Гутериша и от этой безсмысленной ООН.
Это очень дорогая безсмысленная кормушка для чиновников. Имела смысл после 2 мировой, когда не было интернета, телевидения, мобильной связи, спутников...
В 21 веке уже нет никакого смысла в этой ООН. Если бы этот Гутериш был порядочным и честным человеком, он бы самораспустился давно. А все деньги, которые все страны выделяли на эту кормушку чиновников, пустить на восстановление Европы после победы над Рашизмом.
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29.08.2022 15:43 Відповісти
Ну, і хто перший почне?
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29.08.2022 16:21 Відповісти
 
 