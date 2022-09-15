Лідер республіканців у Сенаті Макконнелл закликав Байдена надати Україні ракети ATACMS
Голова республіканської меншості у верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл виступив із закликом до адміністрації Байдена забезпечити Україну потужнішою зброєю, зокрема, далекобійними ракетами ATACMS.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Українці потребують більше зброї, вони мають почати отримувати її швидше. Крім того, їм потрібні нові можливості, такі як ракети ATACMS більшого радіуса дії, танки та більші безпілотники", - сказав головний республіканець у Сенаті США.
Макконнелл закликав не зволікати з військовою допомогою Україні й нагадав, що попередні "вагання Заходу" з постачанням зброї коштувало життів.
"Не обов’язково, щоб уся ця зброя надходила з Америки. Але не помиліться: наші союзники чекають від нас сигналів",- наголосив впливовий американський законодавець.
Макконнелл додав: "Президент Байден повинен чітко пояснити Західній Європі необхідність вагомого, конкретного і швидкого внеску в Україну".
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І ЦЕ БУДЕ НЕ ДОПОМОГА УКРАЇНІ,
ЦЕ БУДЕ ПРОСТО ПРОДАЖ ЗБРОЇ.
А ПРОДАВАТИ ЗБРОЮ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ НЕ ЗАБОРОНЕНО!
Ну вам там видней кто там у вас лидер , а кто поцтриот.
чомусь не пропонує ..))))
15.09.2022. Smith Wesson всерьёз призывает отказаться от части территорий или официально, или заморозить всё до следующей войны, внимание - чтобы украинцы не потеряли шанс побороть коррумпированную власть.
Всё, что надо знать про трампистов
У тех, у кого такая позиция, стоило бы спросить - а к собственной стране они применили бы ту же позицию? Если бы на них напала страна быдла и алкашей - тоже бы встали перед ними раком, если бы это было выгодно?
тому про яких націоналістів розмова ?