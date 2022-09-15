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Лідер республіканців у Сенаті Макконнелл закликав Байдена надати Україні ракети ATACMS

ракети,atacms

Голова республіканської меншості у верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл виступив із закликом до адміністрації Байдена забезпечити Україну потужнішою зброєю, зокрема, далекобійними ракетами ATACMS.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці потребують більше зброї, вони мають почати отримувати її швидше. Крім того, їм потрібні нові можливості, такі як ракети ATACMS більшого радіуса дії, танки та більші безпілотники", - сказав головний республіканець у Сенаті США.

Макконнелл закликав не зволікати з військовою допомогою Україні й нагадав, що попередні "вагання Заходу" з постачанням зброї коштувало життів.

"Не обов’язково, щоб уся ця зброя надходила з Америки. Але не помиліться: наші союзники чекають від нас сигналів",- наголосив впливовий американський законодавець.

Макконнелл додав: "Президент Байден повинен чітко пояснити Західній Європі необхідність вагомого, конкретного і швидкого внеску в Україну".

Також читайте: Україна запросила у США ракети ATACMS для продовження наступу у 2023 році, – The Wall Street Journal

Автор: 

зброя (7435) США (22512) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+25
в свете последних событий атамаксы нужны как сдерживающее оружие или кацапы разрушат всю жизненно важную инфраструктуру
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15.09.2022 01:02
+22
Треба свій Грім-2 виотовляти, він долетить до кремля.
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15.09.2022 01:05
+21
Браво Макконнелл!
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15.09.2022 01:01
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Браво Макконнелл!
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15.09.2022 01:01 Відповісти
300 км уже недостаточно. Надо такое, что бы рвало плотины на Москва-реке. ВСУ любят Москву.
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15.09.2022 01:02 Відповісти
Треба свій Грім-2 виотовляти, він долетить до кремля.
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15.09.2022 01:05 Відповісти
Технически они могут на 1000 км летать, при определенных доработках.
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15.09.2022 01:24 Відповісти
атамаксы до 680км
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15.09.2022 01:06 Відповісти
Ракети ATACMS нам потрібні на 1 000км хотя би 😠
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15.09.2022 01:16 Відповісти
Ці ракети на стільки не летять.Там нові PrSM мають більшу відстань,але їх ще не має на озброєні.
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15.09.2022 01:37 Відповісти
Ні, то інша - Precision Strike Missile (PrSM)
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15.09.2022 02:06 Відповісти
в свете последних событий атамаксы нужны как сдерживающее оружие или кацапы разрушат всю жизненно важную инфраструктуру
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15.09.2022 01:02 Відповісти
Більше ніж уже прилітає не буде. Тактичними ядерними удару не буде бо навіть брити сказали, що у випадку використання зброї масового ураження, вони не будуть чекати НАТО а самі ударять у відповідь.
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15.09.2022 10:11 Відповісти
Побольше бы таких республиканцев. Настоящих республиканцев, а не клоунов maga
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15.09.2022 01:19 Відповісти
Будет больше, в октябре выборы и перспективы у демократов довольно печальные.
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15.09.2022 02:28 Відповісти
8 ноября дадим демократам мощный подсрачник
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15.09.2022 02:59 Відповісти
Чекаю листопада "с вождєлєніем". Сподіваюсь, що так і буде, якщо вони до того часу не вигадають нову трястю на зразок смертельно небезпечного ящуру що забруднив усі паперові бюлетені
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15.09.2022 04:14 Відповісти
Від цих комуністів всього можна очікувати. Але я вірю що Америка переможе лівацьку наволоч і буде великою знов. ✌🏻
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15.09.2022 07:23 Відповісти
У Германії брали Марс 2,до нього йдуть точно такі ж ракети,Такого бути не може,щоб Германія до марсу не робила далекобійних ракет.Не дає танків,може,ракети дасть.Але знов потрібно дозволу США,на ракети їхні документи.Ракети близько,але як їх взяти?Проти Шольца теж багато німців пішли.
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15.09.2022 02:11 Відповісти
ЯКЩО США БОЯТЬСЯ ПЕРЕДАВАТИ РАКЕТИ, ХАЙ ВИДІЛЯТЬ НАМ ГРОШІ, А МИ ЗА ЦІ ГРОШІ КУПИМО У НИХ РАКЕТИ.

І ЦЕ БУДЕ НЕ ДОПОМОГА УКРАЇНІ,

ЦЕ БУДЕ ПРОСТО ПРОДАЖ ЗБРОЇ.

А ПРОДАВАТИ ЗБРОЮ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ НЕ ЗАБОРОНЕНО!
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15.09.2022 02:25 Відповісти
Знову поділюсь про кадри у ************ сьогодні -УЯВІТЬ ,ВОНа ПОКАЗУЄ Хербста на ТБ США про страхи Байдена з наданням Україні далекобійної зброї! Власне кажучи те,що він зараз завжди говорить - СПОЧАТКУ Байден БОЇТЬСЯ А ПОТІМ ДАЄ ,а втрати незворотні відбуваються Й НЕ ТІЛЬКИ ЛЮДСЬКІ А Й МАТЕРІАЛЬНІ , у тому числі Й для США В ДПОПОМОЗІ УКРАЇНІ
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15.09.2022 04:03 Відповісти
А про що це говорить ? ПРОПОГАНДОНІЯ провокує до початку великої справжньої війни . Залужний хіба не про це теж писав, як цю свору зупинити
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15.09.2022 04:05 Відповісти
Вот это лидер. Я понимаю. А не ряженые пистаболы и пистаболки, такие как Трамп и Спартц.
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15.09.2022 04:30 Відповісти
Лидеры нужны тупым баранам а самодостаточным американцам нужны менеджеры страны - патриоты и американские националисты.
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15.09.2022 07:30 Відповісти
Я так понял ты о "сладкой" парочке. Трамп и Спартц.
Ну вам там видней кто там у вас лидер , а кто поцтриот.
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15.09.2022 07:37 Відповісти
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15.09.2022 08:13 Відповісти
Трамп може запропонувати США відмовитись від Техасу..

чомусь не пропонує ..))))
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15.09.2022 08:36 Відповісти
Трамп - кремлёвская подстилка. Как Шрёдер, как Саркози, как Меркель, как Берлускони с Орбаном.
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15.09.2022 08:52 Відповісти
Тому що у Тексасі його виборці. От би відмовитися від ракових пухлин Каліфорнії та Нью Йорка то Америка би стала great again
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15.09.2022 09:10 Відповісти
З точки зору бізнесу цілком виправдане рішення. Тут може скластися піррова перемога - українська влада вирішила битися до кінця і ціною повернення територій може бути цементування на десятиріччя диктатури корумпованої банди кварталівців. Час покаже хто правий
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15.09.2022 08:42 Відповісти
Возвращаемся к 24.02.2022. Плешивый карлик наносит ракетные удары по украинским объектам, его армия официально вторгается на территорию Украины. Он призывает украинцев не сопротивляться, потому что он пришёл побороть коррумпированную власть в Украине.

15.09.2022. Smith Wesson всерьёз призывает отказаться от части территорий или официально, или заморозить всё до следующей войны, внимание - чтобы украинцы не потеряли шанс побороть коррумпированную власть.

Всё, что надо знать про трампистов
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15.09.2022 08:50 Відповісти
Ну как говорится чем богаты. В штатах это достаточно популярная позиция. Я ее всего лишь открыто высказал. Своей личной позиции у меня нет по причине недостаточности информации для построения собственных выводов?
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15.09.2022 09:05 Відповісти
А какая может быть позиция? Украина имела конституционное право отсоединиться от СССР, потому независимость Украина в своих границах получила законно. Следовательно, любое посягательство на территориальную целостность независимой международно признанной страны - это преступление. А можно ли потакать преступлению, поддержать преступление?

У тех, у кого такая позиция, стоило бы спросить - а к собственной стране они применили бы ту же позицию? Если бы на них напала страна быдла и алкашей - тоже бы встали перед ними раком, если бы это было выгодно?
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15.09.2022 09:21 Відповісти
США -інтернаціональна країна.

тому про яких націоналістів розмова ?
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15.09.2022 08:34 Відповісти
Річ не про національність та етнічне походження а про американську націю яка визнала себе окремою ще у 1776 році. Прикладів президентів націоналістів теж є чимало - Трамп, Кеннеді, Тедді Рузвель
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15.09.2022 08:51 Відповісти
США нам должны как земля колхозу, ядерное оружие забрали, так верните его назад, либо без прикословно отдайте нам всё свое оружие!!!
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15.09.2022 08:22 Відповісти
 
 