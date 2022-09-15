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Новини Війна
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На Кіровоградщині успішно спрацювала ППО, - ОВА

ппо

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про успішну роботу ППО, вибухи від роботи якого чули місцеві мешканці в районі опівночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є перші деталі. Успішна робота ППО в районі Первозванівської територіальної громади. Усі відповідні служби працюють", - написав Райкович у телеграм-каналі.

Раніше очільник ОВА повідомляв про роботу ППО і, як наслідок, звуки вибухів над Кропивницьким.

Також читайте: Окупанти випустили по передмістю Запоріжжя дві ракети

Автор: 

обстріл (28228) ППО (3146) Кіровоградська область (566)


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Топ коментарі
+5
Не спиться ночами оркам , бо це НЕ люди , а чорти рогаті 😠
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15.09.2022 01:33
+4
Не ображайте Чортів, будь ласка.
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15.09.2022 02:25
+2
Навгородi - бузина, в Киевi дядько... При чому тут назва до обстрiлiв, як в темi. Ось так, не зiбрано, дiють кацапи.
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15.09.2022 07:02
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Не спиться ночами оркам , бо це НЕ люди , а чорти рогаті 😠
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15.09.2022 01:33 Відповісти
Не ображайте Чортів, будь ласка.
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15.09.2022 02:25 Відповісти
Схлопотать в Харьковской области по самое немогу + по жизни, из-за своей немочи, каазламордые все делают тока изподтишка - здесь не до сна. В данном случае актуальна только эвтаназия.
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15.09.2022 06:30 Відповісти
Блин, черти, да ладно припоцаным дифирамбы петь... Черти - это порядок по жизни: на производстве в быту( все же ведь чертей боятся). А кацапов, особенно после посещения Украины , кто теперь боится. У козлодоевых - водка пей , грязи валяйся, где сгреб, там и всандалил...Кто виноват папа и мама , сестренка и брат - одним словом... жучка внучку, дедка репку... - тянут потянут, не могут нормально оттянуть. При этом их главный конек ничего не производить, только воровать.
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15.09.2022 07:09 Відповісти
Хто такий Кропивницький, я навіть не згадав, і не пам'ятаю, чи проходили його в школі. Тому набрав на компі : "Кропивницький".
Результат: - на першій сторінці нічого про Кропивницького, чиїм ім'ям названий обласний центр, а тільки те, що стосується самого міста, хоча я не уточнював, що цікавлюся саме містом.
На другу вже навіть не перевертав.
Наберіть "Шевченко" і побачите різницю.
Може, якщо б я знову набрав той самий запит, то висвітилося б щось і про драматурга, але з першого разу тільки про місто і світлини міста.
Так про що ж я? - Про бездумне перейменування. Щоб скоріше відрапортувати про декомунізацію.
Вона потрібна, - декомунізація, але ж не таким чином. - І як тепер накажете область, чи край називати?
До речі, вже не по темі: - спитайте Хмельничан, провівши опитування, чи хочуть вони, щоб їхнє місто носило ім'я людини, що завела нас у московію, чи краще Проскурів?
Почитайте Шевченка, поцікавтеся його думкою про Хмельницького, то й знайдете: "Якби ж то ти Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув..., "Ой, Богдане, Богданочку, нерозумний сину, подивись тепер на матір, свою Україну..., "Отак то, Зіновію, Олексіїв друже! Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже..."
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15.09.2022 06:54 Відповісти
Навгородi - бузина, в Киевi дядько... При чому тут назва до обстрiлiв, як в темi. Ось так, не зiбрано, дiють кацапи.
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15.09.2022 07:02 Відповісти
Це чоловік передивився сералу польського "Чотири танкісти і собака.
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15.09.2022 07:42 Відповісти
Чукча не читатель. Чукча - писатель.
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15.09.2022 08:13 Відповісти
Хто такий Вашингтон, я навіть не згадав, і не пам'ятаю, чи проходили його в школі. Тому набрав на компі : "Вашингтон".
Результат:

Продовжити - чи може здогажшся? Там мабуть теж декомунізація завадила?

Перед тим як писати щось про видачу пошукової системи поцікавились би спочатку принципом її роботи.
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15.09.2022 08:35 Відповісти
А йому то для чого? Головне - поумнічати...
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15.09.2022 08:51 Відповісти
А може нам вирішувати, як своє місто називати? Чи це адепт Єлісапєтграда знайшовся?
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15.09.2022 08:50 Відповісти
Фото недоречне. Біла хмаринка - як раз свідок самопідриву ракети ППО після промаху.
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15.09.2022 10:21 Відповісти
 
 