На Кіровоградщині успішно спрацювала ППО, - ОВА
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про успішну роботу ППО, вибухи від роботи якого чули місцеві мешканці в районі опівночі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є перші деталі. Успішна робота ППО в районі Первозванівської територіальної громади. Усі відповідні служби працюють", - написав Райкович у телеграм-каналі.
Раніше очільник ОВА повідомляв про роботу ППО і, як наслідок, звуки вибухів над Кропивницьким.
Топ коментарі
+5 Amber
показати весь коментар15.09.2022 01:33
+4 Volodymyr Pinchuk #487682
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+2 alexandr shamov
показати весь коментар15.09.2022 07:02
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Результат: - на першій сторінці нічого про Кропивницького, чиїм ім'ям названий обласний центр, а тільки те, що стосується самого міста, хоча я не уточнював, що цікавлюся саме містом.
На другу вже навіть не перевертав.
Наберіть "Шевченко" і побачите різницю.
Може, якщо б я знову набрав той самий запит, то висвітилося б щось і про драматурга, але з першого разу тільки про місто і світлини міста.
Так про що ж я? - Про бездумне перейменування. Щоб скоріше відрапортувати про декомунізацію.
Вона потрібна, - декомунізація, але ж не таким чином. - І як тепер накажете область, чи край називати?
До речі, вже не по темі: - спитайте Хмельничан, провівши опитування, чи хочуть вони, щоб їхнє місто носило ім'я людини, що завела нас у московію, чи краще Проскурів?
Почитайте Шевченка, поцікавтеся його думкою про Хмельницького, то й знайдете: "Якби ж то ти Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув..., "Ой, Богдане, Богданочку, нерозумний сину, подивись тепер на матір, свою Україну..., "Отак то, Зіновію, Олексіїв друже! Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже..."
Результат:
Продовжити - чи може здогажшся? Там мабуть теж декомунізація завадила?
Перед тим як писати щось про видачу пошукової системи поцікавились би спочатку принципом її роботи.