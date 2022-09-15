На Кіровоградщині успішно спрацювала ППО, - ОВА

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про успішну роботу ППО, вибухи від роботи якого чули місцеві мешканці в районі опівночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є перші деталі. Успішна робота ППО в районі Первозванівської територіальної громади. Усі відповідні служби працюють", - написав Райкович у телеграм-каналі.

Раніше очільник ОВА повідомляв про роботу ППО і, як наслідок, звуки вибухів над Кропивницьким.

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