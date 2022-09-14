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Новини
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Окупанти випустили по передмістю Запоріжжя дві ракети

ракета,крилата

Дві ворожі ракети влучили по передмістю обласного центру близько 17-ї години.

Про це у телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав очільник області.

Він пояснив, що саме гучні звуки цих "прильотів" будо нещодавно чутно у Запоріжжі.

Також дивіться: Наслідки нічного обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та ветлікарню. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки спрацював сигнал повітряної тривоги.

Автор: 

Запоріжжя (2258) крилаті ракети (1070) обстріл (28228)


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Топ коментарі
+4
В Кривом Роге местные жители скупают воду после взрывов и отключения водоснабжения, по предварительным данным, удару российских военных подверглась насосная станция. https://t.me/charter97_org/83367 https://t.me/charter97_org/83367

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14.09.2022 19:07
+4
Ну што, Запарожьє, до вас дійшло, що Степан Бандера був правий?
Кур-р-р-рча ляґа...
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14.09.2022 19:21
+2
Не просто террор, но еще и дебильный террор. Эти вещи можно ремонтировать модулями сразу привез на двух фурах замену и включил, даже электростанцию газовую если на то пошло современную сименсовскую также включить можно, к тому же есть большая система распределения и переключения подачи еще с совка. Если кацапы будут на такое тратить ракеты, то у них они реально закончатся уже к ЧМ по футболу. Значит, считают, что будет договорняк и имеют в этом уверенность, раз пошли стрелять до самого конца опустошая запасы. А пока каждая ракета в насосную станцию - это значит каждая ракета не на наш опорный пункт или казарму.
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14.09.2022 19:13
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В Кривом Роге местные жители скупают воду после взрывов и отключения водоснабжения, по предварительным данным, удару российских военных подверглась насосная станция. https://t.me/charter97_org/83367 https://t.me/charter97_org/83367

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14.09.2022 19:07 Відповісти
Не просто террор, но еще и дебильный террор. Эти вещи можно ремонтировать модулями сразу привез на двух фурах замену и включил, даже электростанцию газовую если на то пошло современную сименсовскую также включить можно, к тому же есть большая система распределения и переключения подачи еще с совка. Если кацапы будут на такое тратить ракеты, то у них они реально закончатся уже к ЧМ по футболу. Значит, считают, что будет договорняк и имеют в этом уверенность, раз пошли стрелять до самого конца опустошая запасы. А пока каждая ракета в насосную станцию - это значит каждая ракета не на наш опорный пункт или казарму.
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14.09.2022 19:13 Відповісти
Також спостерігається різке збільшення рівня річки Інгулець.
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14.09.2022 19:14 Відповісти
Відео
https://t.me/hyevuy_dnepr/36281

https://t.me/hyevuy_dnepr/36280
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14.09.2022 19:31 Відповісти
Взорвана плотина Карачуновского водохранилища. Стремительно увеличивается уровень в реке Ингулец.
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14.09.2022 19:37 Відповісти
а где ноости про плотину, это сброс воды
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14.09.2022 20:03 Відповісти
Ну што, Запарожьє, до вас дійшло, що Степан Бандера був правий?
Кур-р-р-рча ляґа...
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14.09.2022 19:21 Відповісти
нагадаю тобі, що лише Львівщина не голосувала за квартал. твій сарказм або зловтіхання недоречне
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14.09.2022 21:12 Відповісти
Судя по уровню интеллекта оно и есть избиратель зеленского.
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14.09.2022 22:18 Відповісти
Інтелект, кажеш? Ти бачиш різницю між бандерівцями і херсонськими партизанами? А переселенці, з котрими я щоденно(!) спілкуюсь, до цього часу вважають Бандеру бандитом.
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15.09.2022 04:35 Відповісти
У тя дырка в голове?
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14.09.2022 22:13 Відповісти
 
 