Окупанти випустили по передмістю Запоріжжя дві ракети

Дві ворожі ракети влучили по передмістю обласного центру близько 17-ї години.

Про це у телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав очільник області.

Він пояснив, що саме гучні звуки цих "прильотів" будо нещодавно чутно у Запоріжжі.

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Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки спрацював сигнал повітряної тривоги.