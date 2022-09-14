Окупанти випустили по передмістю Запоріжжя дві ракети
Дві ворожі ракети влучили по передмістю обласного центру близько 17-ї години.
Про це у телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав очільник області.
Він пояснив, що саме гучні звуки цих "прильотів" будо нещодавно чутно у Запоріжжі.
Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки спрацював сигнал повітряної тривоги.
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