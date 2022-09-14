Наслідки нічного обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та ветлікарню. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу військами РФ окрім промислових підприємств та об’єктів інфраструктури Миколаєва, постраждали житлові будинки, в одній багатоповерхівці під’їзд є аварійним.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом по всіх районах пошкоджень зазнали 13 приватних будинків. У більшості, окрім вікон і дверей, побиті і дахи. У понад 10 багатоквартирних будинках вибито більше 250 вікон, пошкоджені балкони.



У багатоповерхівці у Корабельному районі один під’їзд на 40 квартир є аварійним. Звідти наразі мешканці роз’їжджаються до своїх родичів та друзів. Двом родинам ми допомогли перевезти речі. За потреби, місто надасть усім прихисток. Поліція забезпечить патрулювання біля цього будинку", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджень зазнали два навчальні заклади.

"В одному зруйнована частина будівлі, вибуховою хвилею та уламками винесло вікна і двері у решті приміщень. В іншому - вибуховою хвилею вибило вікна. Також під обстріл потрапила ветеринарна лікарня. Там пробита опорна стіна, пошкоджений газопровід та електромережі, зруйновані вікна, двері, покрівля та огорожа.



За попередніми даними військової адміністрації, російські терористи обстріляли Миколаїв системами типу С-300. Двоє осіб загинули, ще трьох - госпіталізували", - додав очільник міста.

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