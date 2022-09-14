Вночі Миколаїв зазнав масованого обстрілу, пошкоджено житлові будинки, - Сєнкевич

Сьогодні після першої ночі окупанти масовано обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.



Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищаємо проїзд для громадського транспорту.

Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше", - написав він.

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