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Вночі Миколаїв зазнав масованого обстрілу, пошкоджено житлові будинки, - Сєнкевич

миколаїв

Сьогодні після першої ночі окупанти масовано обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.

Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищаємо проїзд для громадського транспорту.

Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше", - написав він.

Дивіться також: Вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, пошкоджено житлові будинки, 9 осіб поранено, - Сєнкевич

Автор: 

Миколаїв (1792) обстріл (28228) Сєнкевич Олександр (229)


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Суки, розбудили і вже сну не було. В трьох км від мого будинку, три прильоти по заводу. Ще 5 було, куди поки що мовчать.
Грьобані орки, **** кацапська гниль. Падли свинорилі. В полон не брати артилеристів, НЕ БРАТИ!!!!
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14.09.2022 07:37 Відповісти
Статус, бл@ть?
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14.09.2022 07:47 Відповісти
соромлюсь запитати,її ******** кожної ночї або дня?
як Миколаїв
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14.09.2022 23:08 Відповісти
в мене кішка з кроваті катапультувалась
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14.09.2022 23:06 Відповісти
Нам, коли насипали на початку і вдень, і вночі на НАРП, НТРЗ, то кіт навіть не вилазив з під дивану, навіть поїсти. Та й самим якось не до їди. Усі схудли якось на нервах.
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15.09.2022 20:34 Відповісти
І ЗНОВУ ПЕКЕЛЬНА НІЧ
Для миколаївців ця ніч
Знову була пекельна.
Ракети впали врізнобіч,
А дія їх смертельна.

Будинки начебто живі,
Від вибухів здригались.
А в них дорослі і малі,
З молитвами зливались.

Щоб Бог ракету ту відвів,
Що кинув ворог лютий
І щоб будинок їх вцілів,
Й живі були в нім люди.

Знов плачуть бабця і дідо,
Яка ж важка в них старість.
Та виглядають всі блідо,
Коли в них буде радість?

Заплакане мале дитя,
Мама до себе прижимає.
Як зберегти йому життя?
Для захисту лиш Бога має!

Вже кіт забився за диван,
Від вибухів й він налякався.
Пронісся повз, як ураган.
До ранку точно, заховався.

На вулицях та блокпостах,
Військові пильно стежать,
Рух біля річки та мостах,
Та гасять скрізь пожежі…

А ті сміються, хто пускав,
На місто руйнівні ракети.
І дужче кнопку натискав,
Готують нові вже касети…

Ось вранці сонечко зійшло,
Жадане нам воно і миле.
На мить це горе відійшло,
Впали до сну люди безсилі.
14.09.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
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14.09.2022 08:32 Відповісти
https://t.me/nexta_live/36443
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14.09.2022 10:48 Відповісти
 
 