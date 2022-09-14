Вночі Миколаїв зазнав масованого обстрілу, пошкоджено житлові будинки, - Сєнкевич
Сьогодні після першої ночі окупанти масовано обстріляли Миколаїв.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.
Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищаємо проїзд для громадського транспорту.
Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше", - написав він.
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Грьобані орки, **** кацапська гниль. Падли свинорилі. В полон не брати артилеристів, НЕ БРАТИ!!!!
як Миколаїв
Для миколаївців ця ніч
Знову була пекельна.
Ракети впали врізнобіч,
А дія їх смертельна.
Будинки начебто живі,
Від вибухів здригались.
А в них дорослі і малі,
З молитвами зливались.
Щоб Бог ракету ту відвів,
Що кинув ворог лютий
І щоб будинок їх вцілів,
Й живі були в нім люди.
Знов плачуть бабця і дідо,
Яка ж важка в них старість.
Та виглядають всі блідо,
Коли в них буде радість?
Заплакане мале дитя,
Мама до себе прижимає.
Як зберегти йому життя?
Для захисту лиш Бога має!
Вже кіт забився за диван,
Від вибухів й він налякався.
Пронісся повз, як ураган.
До ранку точно, заховався.
На вулицях та блокпостах,
Військові пильно стежать,
Рух біля річки та мостах,
Та гасять скрізь пожежі…
А ті сміються, хто пускав,
На місто руйнівні ракети.
І дужче кнопку натискав,
Готують нові вже касети…
Ось вранці сонечко зійшло,
Жадане нам воно і миле.
На мить це горе відійшло,
Впали до сну люди безсилі.
14.09.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв