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Ночью Николаев подвергся массированному обстрелу, повреждены жилые дома, - Сенкевич

миколаїв

Сегодня после часа ночи оккупанты массированно обстреляли Николаев.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня после часа ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждены в том числе и жилые дома.

В настоящее время на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах мы расчищаем проезд для общественного транспорта.

Собираем подробную информацию о последствиях обстрела. Подробности сообщу вам позже", - написал он.

Читайте: Ночью Николаев подвергся мощным обстрелам, повреждены жилые дома, 9 человек ранены, - Сенкевич

Николаев (2138) обстрел (26906) Сенкевич Александр (188)


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Суки, розбудили і вже сну не було. В трьох км від мого будинку, три прильоти по заводу. Ще 5 було, куди поки що мовчать.
Грьобані орки, **** кацапська гниль. Падли свинорилі. В полон не брати артилеристів, НЕ БРАТИ!!!!
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14.09.2022 07:37 Ответить
Статус, бл@ть?
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14.09.2022 07:47 Ответить
соромлюсь запитати,її ******** кожної ночї або дня?
як Миколаїв
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14.09.2022 23:08 Ответить
в мене кішка з кроваті катапультувалась
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14.09.2022 23:06 Ответить
Нам, коли насипали на початку і вдень, і вночі на НАРП, НТРЗ, то кіт навіть не вилазив з під дивану, навіть поїсти. Та й самим якось не до їди. Усі схудли якось на нервах.
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15.09.2022 20:34 Ответить
І ЗНОВУ ПЕКЕЛЬНА НІЧ
Для миколаївців ця ніч
Знову була пекельна.
Ракети впали врізнобіч,
А дія їх смертельна.

Будинки начебто живі,
Від вибухів здригались.
А в них дорослі і малі,
З молитвами зливались.

Щоб Бог ракету ту відвів,
Що кинув ворог лютий
І щоб будинок їх вцілів,
Й живі були в нім люди.

Знов плачуть бабця і дідо,
Яка ж важка в них старість.
Та виглядають всі блідо,
Коли в них буде радість?

Заплакане мале дитя,
Мама до себе прижимає.
Як зберегти йому життя?
Для захисту лиш Бога має!

Вже кіт забився за диван,
Від вибухів й він налякався.
Пронісся повз, як ураган.
До ранку точно, заховався.

На вулицях та блокпостах,
Військові пильно стежать,
Рух біля річки та мостах,
Та гасять скрізь пожежі…

А ті сміються, хто пускав,
На місто руйнівні ракети.
І дужче кнопку натискав,
Готують нові вже касети…

Ось вранці сонечко зійшло,
Жадане нам воно і миле.
На мить це горе відійшло,
Впали до сну люди безсилі.
14.09.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
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14.09.2022 08:32 Ответить
https://t.me/nexta_live/36443
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14.09.2022 10:48 Ответить
 
 