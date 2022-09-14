Ночью Николаев подвергся массированному обстрелу, повреждены жилые дома, - Сенкевич

Сегодня после часа ночи оккупанты массированно обстреляли Николаев.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня после часа ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждены в том числе и жилые дома.

В настоящее время на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах мы расчищаем проезд для общественного транспорта.

Собираем подробную информацию о последствиях обстрела. Подробности сообщу вам позже", - написал он.

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