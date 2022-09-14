Последствия ночных обстрелов Николаева российскими оккупантами: Повреждены жилые дома, учебные заведения и ветлечебница. ФОТОрепортаж

В результате обстрела войсками РФ кроме промышленных предприятий и объектов инфраструктуры Николаева, пострадали жилые дома, в одной многоэтажке подъезд аварийный.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности по всем районам повреждены 13 частных домов. В большинстве, кроме окон и дверей, побиты и крыши. В более 10 многоквартирных домах выбито более 250 окон, повреждены балконы.

В многоэтажке в Корабельном районе один подъезд на 40 квартир аварийный. Оттуда жители разъезжаются к своим родственникам и друзьям. Двум семьям мы помогли перевезти вещи. При необходимости город предоставит всем убежища. Полиция обеспечит патрулирование у этого дома", - говорится в сообщении.

Также повреждены два учебных заведения.

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"В одном разрушена часть здания, взрывной волной и обломками вынесло окна и двери в остальных помещениях. В другом - взрывной волной выбило окна. Также под обстрел попала ветеринарная больница. Там пробита опорная стена, поврежден газопровод и электросети, разрушены окна, двери, кровля и ограждение.

По предварительным данным военной администрации, российские террористы обстреляли Николаев системами типа С-300. Два человека погибли, еще трое - госпитализированы", - добавил глава города.













