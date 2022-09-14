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Новости Война
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Массированный обстрел Николаева: два человека погибли, трое ранены

миколаїв

Ориентировочно в 01:10, 14 сентября, Николаев подвергся ракетным обстрелам. По предварительным данным типа С-300.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждено учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки. Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля. По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно. Подробная информация уточняется.

Информация о последствиях боевых действий в Николаевском районе не поступала.

"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады в Баштанском районе, находящиеся на линии разграничения. Так, ориентировочно в 11:30, 13 сентября, были обстрелы с. Красный Яр. Около 20:34 обстреляна станция Березнеговатое. Также в 23:50 обстрелы зафиксированы в окрестностях пгт Березнеговатое. Информация о последствиях уточняется. Пострадавших нет", – отмечает Ким.

Продолжаются обстрелы Широковской громады. Так, 13 сентября, с 10:00 до 14:00, обстрелы слышали преимущественно за пределами населенных пунктов громады, попадания были по сельскохозяйственным зданиям. Также в результате обстрелов с. Поляна и с. Красная Долина повреждены сельскохозяйственные здания. Вчера, с 18:00 до 19:30, обстреляно с. Широкое. В результате разрушен один жилой дом. Пострадавших нет. Утром, 14 сентября, с 05:30 до 05:45 были обстрелы за пределами с. Широкое.

Читайте: ВСУ продвигаются на юге, но мы не называем освобожденные населенные пункты, чтобы не привлекать излишнего внимания России, - ОК "Південь"

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Николаев (2138) Николаевская область (2107) обстрел (26906) ракеты (3555) Ким Виталий (243)


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Рашиські моазоти ракетами по містам а Франція Німеччина.... та й Британія їм візи й туризм!!!
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14.09.2022 10:27 Ответить
вы не поверите! Харьков, вчера весь день и сегодня всю ночь - ни одного прилета!
кацапы шо, е*нулись?
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14.09.2022 10:27 Ответить
*** насипали, практично в центр міста.
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14.09.2022 10:32 Ответить
Гарпунов и другого оружия получили , но до сих пор нет никаких способов улучшить систему ПВО ⁉️Пока не разбомбят мразных рашистов в Крыму так и будет⁉️
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14.09.2022 11:36 Ответить
 
 