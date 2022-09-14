Масований обстріл Миколаєва: двоє людей загинули, троє поранено

Орієнтовно о 01:10, 14 вересня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, типу С-300.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно. Детальна інформація уточнюється.

Інформація про наслідки бойових дій у Миколаївському районі не надходила.

"Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади у Баштанському районі, що знаходяться на лінії розмежування. Так, орієнтовно об 11:30, 13 вересня, були обстріли с. Червоний Яр. Біля 20:34 обстрілів зазнала станція Березнегувате. Також о 23:50 обстріли зафіксовані на околицях смт Березнегувате. Інформація щодо наслідків уточнюється. Постраждалих немає", - зазначає Кім.

Тривають обстріли Широківської громади. Так, 13 вересня, з 10:00 до 14:00 обстріли лунали переважно за межами населених пунктів громади, влучання були по сільськогосподарським будівлям. Також внаслідок обстрілів с. Поляна та с. Червона Долина пошкоджено сільськогосподарські будівлі. Вчора, з 18:00 до 19:30, обстрілів зазнало с. Широке. Внаслідок чого зруйновано один житловий будинок. Постраждалих немає. Вранці, 14 вересня, з 05:30 до 05:45 були обстріли за межами с. Широке.

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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.